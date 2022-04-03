"Путін зазнає невдачі": Джонсон накинувся на главу Кремля з жорсткими звинуваченнями

Ніяке спростування або дезінформація Кремля не можуть приховати те, що є правдою, говорить Джонсон.
Прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон різко прокоментував "бучанську різанину".
За словами глави уряду сполученої держави, звірячі вбивства мирних жителів у Київській області є огидними.
"Підлі напади Росії на мирних жителів в Ірпені та Бучі є ще одним доказом того, що Путін і його армія скоюють військові злочини в Україні. Ніяке спростування або дезінформація Кремля не можуть приховати те, що є правдою: Путін у відчаї, його вторгнення терпить крах, а рішучість України ніколи не була така сильна", – підкреслив Джонсон.
Глава британського уряду поклявся зробити все можливе, щоб "заморити голодом військову машину Путіна".
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Що відбувається в Бучі
Перші жахливі кадри з окупованої Бучі показав ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров. Він розповів про зруйновані будинки, вбиті цивільні, замінований дитячий майданчик та інші злочини окупантів.
Відреагував на злочини росіян у Бучі і президент Європейської Ради Шарль Мішель. Зокрема, він заявив, що проти Росії будуть введені нові санкції.
Володимир Зеленський показав світу моторошні злочини окупантів у Бучі.
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