Україна переможе, якщо Захід візьметься за розум: Forbes назвав план дій

У виданні пропонують припинити паралельно з Україною фінансувати ще й Росію.

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Захід витратив на підтримку України близько 370 мільярдів дол / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 4 окрема танкова бригада

Коротко:

Захід витратив на підтримку України близько 370 мільярдів дол.

Західні країни продовжують купувати російську нафту і газ

Підтримка України - це не благодійність

Підтримка України дорого обходиться Заходу, але перемога Росії обійдеться ще дорожче. Якщо Європа і особливо США так переживають через ці витрати, їм варто вчинити розумно і припинити, нарешті, фінансово підтримувати Росію. Про це в авторській статті для Forbes пише колумніст Енді Самотюк, який є практикуючим юристом у США і спеціалізується на бізнес-імміграції.

Він зауважив, що російська агресія коштувала Україні щонайменше 552 мільярди доларів прямих збитків від руйнувань і крадіжок українського майна російськими окупантами. І щодня ця цифра зростає. Захід витратив на підтримку України вже близько 370 мільярдів доларів. Це багато, але це копійки порівняно з 4,5 трильйонами доларів, які НАТО доведеться витратити додатково на свою оборону, якщо Росія переможе, зазначає юрист.

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Саме тому Самотюк пропонує піти на розумні фінансові рішення, а саме - припинити паралельно з Україною фінансувати ще й Росію.

"Західні країни продовжують купувати російську нафту і газ, спрямовуючи гроші безпосередньо на військові зусилля Путіна. З лютого 2022 року західні закупівлі російських енергоносіїв втричі перевищили допомогу, спрямовану Україні. Америка та її союзники таємно фінансують Росію", - обурюється колумніст.

Він попереджає, що така непослідовність, особливо з урахуванням постійних перебоїв у постачанні зброї Україні, лише збільшує шанси на перемогу Росії. І цей варіант коштуватиме західному світу дуже дорого.

Самотюк зазначає, що Європі та іншим уже час припинити купівлю енергоносіїв у Росії і переорієнтуватися в цьому питанні на США, Канаду та інших постачальників.

По-друге, юрист закликає нарешті конфіскувати понад 300 мільярдів заморожених російських активів і використати їх на підтримку України. Він нагадує, що подібні прециденти вже були в минулому, коли США конфіскували гроші Іраку та Афганістану.

"Підтримка України - це не благодійність. Не забувайте Будапештський меморандум 1994 року, коли Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки з боку США, Великої Британії та Росії. Те, що ми зараз відвертаємося, посилає небезпечний сигнал: слово Америки нічого не означає", - додав колумніст насамкінець.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Вашингтон не припинив підтримку України повністю, а лише тимчасово скасував окремі види допомоги, про це 4 липня заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

Як пише The Guardian, німецький канцлер Фрідріх Мерц неодноразово заявляв про відсутність обмежень на використання Україною західного озброєння. Йшлося, зокрема, про ракети Taurus, однак рішення про їхню передачу досі немає. ЗМІ зазначає, що Мерц ухиляється від відповіді, чому Німеччина все ще не надає ці ракети Україні. Ймовірно, це відбувається через внутрішній опір.

У червні міністр оборони країни Борис Пісторіус поставив вердикт у питанні постачання далекобійних ракет Taurus для України.

"Ви поставили мені запитання, чи розглядаємо ми це. Я відповідаю вам - ні", - сказав Пісторіус на брифінгу з президентом Зеленським.

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