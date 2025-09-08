Рус
"Я не в захваті": Трамп заявив, що найближчими днями поговорить із Путіним

Анна Ярославська
8 вересня 2025, 06:53оновлено 8 вересня, 07:48
Президент США висловив невдоволення тим, що Росія обстрілює Україну та пообіцяв усе "вирішити".
Трамп анонсував розмову з Путіним / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

  • "Дуже скоро" відбудеться розмова Трампа і Путіна
  • Лідери Європи днями приїдуть до Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом проведе переговори з главою РФ Володимиром Путіним. Також він заявив, що незадоволений тим, що відбувається в Україні.

Заяви Трамп зробив на авіабазі Andrews після повернення з US Open у Нью-Йорку, пише CNN.

За його словами, переговори з Путіним відбудуться "дуже скоро".

"Упродовж найближчих кількох днів. Послухайте, ми це зробимо. Щодо ситуації між Росією та Україною. Ми це зробимо", - сказав президент США.

Також він прокоментував повітряну атаку РФ по Україні в ніч на 7 вересня.

"Я не в захваті від того, що там відбувається (атаки Росії, - ред.). Я вірю, що ми це вирішимо. Але я не задоволений ними. Я не задоволений нічим, що має відношення до цієї війни", - сказав Трамп.

Як відомо, у ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

У Києві вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожу атаку було пошкоджено будівлю уряду - там постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

Президент Зеленський повідомив, що внаслідок атаки РФ в Україні загинуло четверо людей і понад 44 дістали поранення.

Європейці їдуть до США

Трамп також натякнув, що деякі європейські лідери відвідають Білий дім на початку цього тижня.

"Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок, і я думаю, що ми вирішимо це питання", - зазначив глава Білого дому.

Дивіться відео - Лідери Європи поїдуть до США говорити про Україну:

Скриншот

Зустріч Путіна і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і провести з ним переговори. Зеленський згоден поїхати на зустріч у будь-який куточок світу, крім Росії.

Раніше диктатор РФ заявив, що нібито готовий до зустрічей на найвищому рівні. При цьому сам Путін нікуди їхати не збирається.

"Якщо реально хтось хоче з нами зустрітися, ми готові. Найкраще місце для цього - столиця Російської Федерації, місто-герой Москва", - заявив господар Кремля.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, навіщо Путін запросив Зеленського в Москву.

"Його [Зеленського] запрошують до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", - сказав Пєсков журналістам на Східному економічному форумі 2025.

Чи можлива зустріч Путіна і Зеленського - думка експерта

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що навіть без поїздки до Москви вірогідність зустрічі Зеленського і Путіна залишається виключно гіпотетичною, тобто вкрай малоймовірною.

"Зустріч "на трьох" - Зеленський, Путін і Трамп - теж малоймовірна, але можлива, проте ймовірність зустрічі тет-а-тет Зеленського і Путіна і зовсім незначна. Може щось зміниться найближчими днями, проте поки що позиція Трампа, який обіцяв "здивувати", сприймається в основному як порожній струс повітря", - сказав Золотарьов в інтерв'ю Главреду.

війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України ракетний удар Ракетна атака на Україну
