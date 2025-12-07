В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру: що це за традиція

Майже 40 років скаути привозять в Україну Вифлеємський вогонь миру і передають його пластунам.

В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру / колаж: Главред, фото: t.me/UkrzalInfo

У Києві українські пластуни прийняли вогонь із рук австрійських скаутів

Після Києва Вифлеємський вогонь дістався Львова

У неділю ввечері, 7 грудня, в Україну доставили Вифлеємський вогонь миру. Традиційного його привезли австрійські скаути і передали українським пластунам на Михайлівській площі в Києві. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що вже майже 40 років скаути привозять в Україну Вифлеємський вогонь миру та передають його пластунам. Останні п'ять років у різні куточки України. Вогонь доставляють потягами "Укрзалізниці".

"З року в рік Вифлеємський вогонь нагадує нам про важливість єдності та підтримки, про боротьбу світла і темряви. Попри виклики та труднощі напередодні Різдвяних свят українці продовжують дарувати одне одному світло та тепло власних сердець", - зазначили в повідомленні.

Також в "Укрзалізниці" показали фото моменту прибуття Вифлеємського вогню до Києва. А о 18:00 на Михайлівській площі в столиці українські пластуни прийняли його з рук австрійських скаутів. Далі його повезуть Україною до державних установ, лікарень та інших місць.

До речі, після Києва Вифлеємський вогонь дістався Львова. Вогонь запалили на полі почесних поховань. Про це повідомляють Новини.LIVE.

У Львові лампадки зі свічками запалили на полі почесних поховань біля могил полеглих героїв як символ пам'яті, пошани та вдячності.

Зазначимо, що Україна давно бере участь у міжнародній скаутській акції - Вифлеємський вогонь миру. Ця традиція виникла 1984 року: скаути в палестинському місті Вифлеєм запалюють вогонь і передають його в інші країни до святкування Різдва. Вогонь символізує мир, любов і добро.

У п'ятницю, 5 грудня, у Києві на Софійській площі, напередодні Дня Святого Миколая, запалили вогні на головній ялинці країни. За традицією її встановили та прикрасили в серці столиці. Ялинка, як і торік, - штучна, заввишки 16 метрів. Вона прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок, підсвічена теплою гірляндою.

Багато українців знають про день Святого Миколая, проте не всі розуміють, чим він відрізняється від західного персонажа Санта Клауса. Насправді за цими персонажами стоять різні історії, традиції та культурні контексти, що формувалися століттями та мали різні цілі. У Православній Церкві України пояснили, чому традиція дарувати подарунки Миколаєм припадає на 6 грудня, а Санта Клаус з'являється тільки в ніч на 25 грудня.

Також Главред писав, що Святий Миколай, на відміну від Діда Мороза - це не міфічний і не казковий персонаж, а цілком реальна особистість.

