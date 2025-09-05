Затримка реальності: Зеленський відповів на слова Путіна про вступ України до ЄС

Путін говорив, що мета України вступити до Євросоюзу є "законним вибором".

Зеленський відповів на заяву Путіна / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Головне із заяви президента:

Нарешті Путін сприймає членство України в Євросоюзі

Росія йшла до такої простої думки ще з 2013 року

Трамп пообіцяв розблокувати процес вступу України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що мета України вступити до Євросоюзу є її "законним вибором". Свою заяву президент зробив під час пресконференції в Ужгороді.

"Нарешті ми чуємо сигнали з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність з такою затримкою. Ще з 2013 року Росія йшла до такої простої думки. Але зараз це треба почути і деяким іншим великим друзям Росії в Європі. Якщо навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, особливо Угорщини, щодо кластерів перемовин, виглядають дійсно дивно", - наголосив він. відео дня

Зеленський додав, що не бачить причин для блокування вступу до ЄС з боку Будапешта, адже Київ виконує усі рекомендації Євросоюзу.

За його словами, дане питання обговорювалося під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом і той пообіцяв працювати над розблокуванням процесу вступу України до ЄС.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Вступ України до ЄС - що відомо

Як повідомляв Главред, заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр заявив, що Будапешт може переглянути свою позицію щодо блокади переговорів України з Євросоюзом, якщо українська сторона піде на "реальні кроки".

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос говорила, що мета України стати членом Європейського Союзу до 2030 року залишається реальною, незважаючи на численні виклики.

Крім того, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла про рішучу підтримку України на її шляху до членства в Європейському Союзі.

