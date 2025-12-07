Удар РФ по Печенізькій дамбі: у ЗСУ розкрили, як підрив вплине на фронт

Українська сторона була готова до того, що росіяни можуть критично пошкодити цю дамбу та завчасно розробила план реагування.

Чи матиме удар РФ по Печенізькій дамбі критичний вплив на фронт / Колаж: главред, фото: Олег Синєгубов, Телеграм

Головне:

Удар РФ по Печенізькій дамбі не матиме критичного впливу на логістику та оборону регіону

Україна має запасні маршрути та резерви для логістики й оборони

Сили оборони готові швидко відновити переправу у разі потреби

Сьогодні стало відомо про влучання російської ракети в греблю Печенізького водосховища у Харківській області. Ця дамба є критично важливою для забезпечення водопостачання десятків населених пунктів регіону, та попри її ймовірне знищення, критичного впливу на логістику та оборону регіону не очікується.

Українська сторона була готова до того, що росіяни можуть критично пошкодити цю дамбу та завчасно розробила план реагування. Про це повідомили в 16 армійському корпусі Збройних сил України.

Зазначається, що завчасно були розроблені запасні маршрути руху, які й раніше активно використовувалися та нині повністю забезпечують необхідну логістику.

"Українські підрозділи накопичили необхідні запаси матеріально-технічних засобів. Тому тимчасова ймовірна втрата можливості руху через дамбу не матиме критичного впливу на ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

У Силах оборони додали, в разу потреби, вони готові відновити переправу у максимально стислі строки для цього вже підготовлені інженерні засоби та фахівці.

Повідомляється, що росіяни вже не вперше намагаються атакувати Печенізьку дамбу дронами-камікадзе, керованими авіаційними бомбами, ракетами та FPV-дронами.

Що відомо про удар РФ по греблі Печенізького водосховища

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська завдали удару по греблі Печенізького водосховища у Харківській області. Через російський удар гребля була частково зруйнована, рух по дорожньому полотну греблі припинено.

"Російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища. Станом на 12 годину 7 грудня 2025 року, рух дорожнім полотном Печенізької греблі припинено. Зберігайте спокій і стежте за нашими подальшими оголошеннями", - написав начальник Печенізької СВА Олександр Гусаров.

Для руху транспорту було організовано об'їзний маршрут: Чугуїв - Коробочкине - Леб'яже - Приморське - Хотомля - Вовчанськ.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 6 грудня Україна знову зіткнулася з масштабною повітряною загрозою: тричі за кілька годин по всій країні пролунала сирена. Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у восьми областях України.

Повідомлялось, що російські окупанти перейшли до нової тактики повітряних атак по цивільній інфраструктурі Україні. Зокрема, ворог вперше націлився на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей.

Крім того, під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до одного з пунктів управління Об’єднаного угруповання окупаційних військ РФ було оголошено про підготовку нових ударів по Україні та визначено об’єкти, які російська армія планує атакувати.

Про джерело: 16-й армійський корпус ЗСУ 16-й армійський корпус ЗСУ - це оперативно-тактичне з'єднання, яке має у своєму складі механізовані та мотопіхотні бригади, а також підрозділи артилерії, бойового і всебічного забезпечення, а також протиповітряної оборони. На цей час 16-й армійський корпус боронить від російських військ майже половину Харківщини. Корпус було створено 3 березня 2025 року.

