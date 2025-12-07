План РФ провалився: ЗСУ вибивають ворога з важливого міста в Донецькій області

За минулу добу ЗСУ відбили 45 ворожих штурмів на Покровському напрямку.

Бійці ЗСУ розповіли, що відбувається на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

ЗСУ проводять зачистку росіян у міській забудові Покровська

Українські бійці за добу знешкодили 110 загарбників

Українські бійці проводять пошуково-штурмові дії та ліквідацію ворога у міській забудові Покровська. Про це повідомляє угруповання військ "Схід".

"У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста", - йдеться в повідомленні. відео дня

Військові додали, що наразі прокладаються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда, аби українські підрозділи стабільно отримували все необхідне.

За минулу добу Сили оборони в зоні відповідальності угруповання "Схід" відбили 82 атаки російських військ.

Зокрема, на Покровському напрямку українським бійцям вдалося зупинити 45 ворожих штурмів в бік Нового Шахового, Новопавлівки та у районах Гришиного, Червоний Лиману, Родинського, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецького та Дачного.

Крім цього, за минулу добу на Покровському напрямку загалом було знешкоджено 110 загарбників, із них 83 - безповоротно. Також українські захисники ліквідували сім одиниць автомобільної й спецтехніки ворога, один мотоцикл, 26 безпілотників, а також знищили артсистему та дванадцять укриттів, де перебував особовий склад армії РФ.

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби ворог продовжує зазнавати найбільших втрат - 431 загарбник за минулу добу.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Чи захопить Росія Покровськ до Нового року - прогноз

Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів Главреду, що утримання не тільки Покровська, але й решти підконтрольної нам частини Донецької області залежить зараз виключно від політичного рішення та переговорів.

"Давати прогнози складно, втім, думаю, Покровськ не буде взятий повністю окупантами ні до нового року, ні навіть певний час після нового року", - сказав Снєгирьов.

Бої за Покровськ - новини за темою

Як писав Главред, попри постійні штурми, ворог і далі намагається прорватися до Покровська та Мирнограда на Донеччині. За даними проєкту DeepState, Сили оборони України активно стримують наступ росіян.

Нагадаємо, командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук заявив, що ситуація у Покровську наразі важка, окупанти намагаються прорвати оборону та обійти місто з флангів. Дуже складною, але контрольованою є ситуація і довкола Мирнограда.

Раніше стало відомо, що росіянам поблизу Покровська потрібні тамтешні родовища коксівного вугілля і найбільші в Європі поклади рідкоземельних металів. Зокрема, літій - у районі н.п. Шевченко, коксівне вугілля - поблизу населеного пункту Котлине.

Про джерело: Угруповання військ "Схід" Угруповання військ "Схід" - це оперативне формування Збройних Сил України, створене для оборони та проведення наступальних та оборонних операцій на Східному напрямку країни.

