Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі

Відомо про пошкодження житлових будинків та підприємств.

Удар РФ по Україні / колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA, ДСНС

Коротко:

РФ атакувала Україну ракетами та дронами

Під удар потрапили Запоріжжя, Одеса, Кривий Ріг, Кременчук, Дніпро, Київ

Внаслідок атаки є пошкодження, постраждалі та загиблі

У ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Монітори повідомляють, що атака, яка тривала 11 годин 5 хвилин, ймовірно, була рекордною за кількістю ударних БпЛА та БпЛА-імітацій.

Відомо, що під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Для удару росіяни, ймовірно, використовували крилаті ракети "Іскандер-К", балістичні ракети "Іскандер-М", ударні БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера".

Запорізька область

У Запорізькій області та Запоріжжі було чути вибухи. Регіон масовано атакували російські дрони "Шахед". Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни завдали ще один удар по Запоріжжю. Цього разу по одному із підприємств міста. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху", - написав він.

Відомо, що попередньо, обійшлося без постраждалих.

Одеська область

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські загарбники вдарили ударними безпілотниками по Одесі й Одеському району. Зафіксовані пошкодження багатоповерхових будинків.

За його словами, попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову.

"В місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - наголосив він.

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Удар РФ по Одесі / фото: t.me/odeskaODA

В ДСНС додали, що внаслідок атаки росіян постраждали троє людей.

"Пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Також виникли займання у 9-поверхівці, складській будівлі та авто, пошкоджений Палац спорту", - йдеться у повідомленні.

Кривий Ріг

Глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул написав, що росіяни здійснили комбіновану атаку по місту. Ворог вдарив по будинкам та об'єктам транспортної і міської інфраструктури.

"Влучання у трьох локаціях. Об'єкти транспортної та міської інфраструктури, приватний сектор", - йдеться у повідомленні.

За його словами, на всіх об'єктах вже розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Пізніше він заявив про ще одне влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури.

"Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. Троє постраждалих. Попередньо середні", - підсумував він.

Дніпропетровська область

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що по Дніпру ворог бив безпілотниками. Понівечив інфраструктуру.

За його словами, через удари ракетами та БпЛА декілька займань сталося у Кривому Розі. Там пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто.

"Поцілив по місцевому підприємству противник і зранку. Поранені троє чоловіків, один з них у важкому стані. Понівечені багатоповерхівки та гараж. Тоді ж БпЛА застосували по Грушівській громаді Криворіжжя. Вогнем охопило приватну оселю", - йдеться у повідомленні.

Кременчук

У місті Кременчук (Полтавська область) внаслідок ударів російських дронів частково зникла електроенергія. Про це повідомив міський голова міста Віталій Малецький.

За його словами, у місті пролунали десятки вибухів.

"У частині міста відсутнє електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням", - написав мер.

Київська область

Очільник ОВА Микола Калашник розповів, що російська армія завдала масованого удару по населених пунктах Київщини.

"На жаль, внаслідок ворожих дій є інформація про постраждалу. Так, внаслідок атаки у Броварах 18-річна дівчина зазнала поранення ноги. Наразі її госпіталізували до місцевої лікарні та надають всю необхідну допомогу", - зазначив він.

За його словами: вже фіксуються наслідки ворожої атаки:

у Броварському районі пошкоджено приватний будинок і складські приміщення.

у Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки.

у Фастівському районі пошкоджено приватний будинок і стайню. Загинуло 7 коней.

Калашник додав, що більш детальну інформацію нададуть згодом.

Удар РФ по Києву

Мер Києва Віталій Кличко говорив, що Київ був атакований попередньо 4 крилатими ракетами за типом "Іскандер-К" та дронами.

За його словами, у Печерському районі Києва внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося займання в урядовій будівлі. Пожежні працюють на місці.

За його словами, у Святошинському районі зафіксоване влучання уламків у 16-поверховий житловий будинок, через що пожежа виникла на 15–16 поверхах.

Пожежі внаслідок ворожої атаки сталися ще в двох 9-поверхових житлових будинках. Горять автомобілі поблизу СТО та складські приміщення.

У Дарницькому районі в 4-поверсі сталася пожежа на 3 та 4 поверхах та часткове руйнування третього поверху будинку.

"Уже 11 постраждалих внаслідок атаки ворога на Київ. 5 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. У Святошинському районі, за попередньою інформацією, двоє загиблих - молода жінка та дитина віком до 1 року. У Дарницькому районі в укритті померла літня жінка", - додав Кличко.

Читайте також:

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

