Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі

Марія Николишин
7 вересня 2025, 07:08оновлено 7 вересня, 08:42
502
Відомо про пошкодження житлових будинків та підприємств.
Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі
Удар РФ по Україні / колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA, ДСНС

Коротко:

  • РФ атакувала Україну ракетами та дронами
  • Під удар потрапили Запоріжжя, Одеса, Кривий Ріг, Кременчук, Дніпро, Київ
  • Внаслідок атаки є пошкодження, постраждалі та загиблі

У ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Монітори повідомляють, що атака, яка тривала 11 годин 5 хвилин, ймовірно, була рекордною за кількістю ударних БпЛА та БпЛА-імітацій.

Відомо, що під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

відео дня

Для удару росіяни, ймовірно, використовували крилаті ракети "Іскандер-К", балістичні ракети "Іскандер-М", ударні БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера".

Запорізька область

У Запорізькій області та Запоріжжі було чути вибухи. Регіон масовано атакували російські дрони "Шахед". Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни завдали ще один удар по Запоріжжю. Цього разу по одному із підприємств міста. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху", - написав він.

Відомо, що попередньо, обійшлося без постраждалих.

Одеська область

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські загарбники вдарили ударними безпілотниками по Одесі й Одеському району. Зафіксовані пошкодження багатоповерхових будинків.

За його словами, попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову.

  • Удар по Одесі 7 вересня
    Удар по Одесі 7 вересня фото: ДСНС
  • Удар по Одесі 7 вересня
    Удар по Одесі 7 вересня фото: ДСНС
  • Удар по Одесі 7 вересня
    Удар по Одесі 7 вересня фото: ДСНС
  • Удар по Одесі 7 вересня
    Удар по Одесі 7 вересня фото: ДСНС
  • Удар по Одесі 7 вересня
    Удар по Одесі 7 вересня фото: ДСНС
  • Удар по Одесі 7 вересня
    Удар по Одесі 7 вересня фото: ДСНС

"В місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - наголосив він.

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі
Удар РФ по Одесі / фото: t.me/odeskaODA

В ДСНС додали, що внаслідок атаки росіян постраждали троє людей.

"Пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Також виникли займання у 9-поверхівці, складській будівлі та авто, пошкоджений Палац спорту", - йдеться у повідомленні.

Кривий Ріг

Глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул написав, що росіяни здійснили комбіновану атаку по місту. Ворог вдарив по будинкам та об'єктам транспортної і міської інфраструктури.

"Влучання у трьох локаціях. Об'єкти транспортної та міської інфраструктури, приватний сектор", - йдеться у повідомленні.

За його словами, на всіх об'єктах вже розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Пізніше він заявив про ще одне влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури.

"Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. Троє постраждалих. Попередньо середні", - підсумував він.

Дніпропетровська область

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що по Дніпру ворог бив безпілотниками. Понівечив інфраструктуру.

За його словами, через удари ракетами та БпЛА декілька займань сталося у Кривому Розі. Там пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто.

"Поцілив по місцевому підприємству противник і зранку. Поранені троє чоловіків, один з них у важкому стані. Понівечені багатоповерхівки та гараж. Тоді ж БпЛА застосували по Грушівській громаді Криворіжжя. Вогнем охопило приватну оселю", - йдеться у повідомленні.

Кременчук

У місті Кременчук (Полтавська область) внаслідок ударів російських дронів частково зникла електроенергія. Про це повідомив міський голова міста Віталій Малецький.

За його словами, у місті пролунали десятки вибухів.

"У частині міста відсутнє електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням", - написав мер.

Київська область

Очільник ОВА Микола Калашник розповів, що російська армія завдала масованого удару по населених пунктах Київщини.

"На жаль, внаслідок ворожих дій є інформація про постраждалу. Так, внаслідок атаки у Броварах 18-річна дівчина зазнала поранення ноги. Наразі її госпіталізували до місцевої лікарні та надають всю необхідну допомогу", - зазначив він.

За його словами: вже фіксуються наслідки ворожої атаки:

  • у Броварському районі пошкоджено приватний будинок і складські приміщення.
  • у Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки.
  • у Фастівському районі пошкоджено приватний будинок і стайню. Загинуло 7 коней.

Калашник додав, що більш детальну інформацію нададуть згодом.

Удар РФ по Києву

Мер Києва Віталій Кличко говорив, що Київ був атакований попередньо 4 крилатими ракетами за типом "Іскандер-К" та дронами.

За його словами, у Печерському районі Києва внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося займання в урядовій будівлі. Пожежні працюють на місці.

За його словами, у Святошинському районі зафіксоване влучання уламків у 16-поверховий житловий будинок, через що пожежа виникла на 15–16 поверхах.

Пожежі внаслідок ворожої атаки сталися ще в двох 9-поверхових житлових будинках. Горять автомобілі поблизу СТО та складські приміщення.

У Дарницькому районі в 4-поверсі сталася пожежа на 3 та 4 поверхах та часткове руйнування третього поверху будинку.

"Уже 11 постраждалих внаслідок атаки ворога на Київ. 5 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. У Святошинському районі, за попередньою інформацією, двоє загиблих - молода жінка та дитина віком до 1 року. У Дарницькому районі в укритті померла літня жінка", - додав Кличко.

  • Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі
  • Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі
  • Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі
  • Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі
  • Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі
  • Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі
  • Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі
  • Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі
  • Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі
  • Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі
  • Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі
  • Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі
  • Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері суботи, 6 вересня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали четверо людей.

У ніч на 3 вересня російські війська атакували безпілотниками Знам'янку Кіровоградської області. Унаслідок удару постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки. Частина жителів залишилася без електропостачання.

У ніч на 2 вересня російські війська завдали удару по Сумах. Тоді унаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Також були поранені, серед них - дитина.

Читайте також:

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва новини Кривого Рогу Запорізька область Одеська область Київська область новини України новини Кременчука атака дронів Ракетна атака на Україну Масштабна ракетна атака на енергетику
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кабмін у вогні, пожежні примчали до будівлі: прем'єр розповіла про наслідки

Кабмін у вогні, пожежні примчали до будівлі: прем'єр розповіла про наслідки

08:35Україна
Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі

Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждалі

07:08Україна
У Києві пекло після атаки РФ: загинули діти, горить Кабмін і все в диму - подробиці

У Києві пекло після атаки РФ: загинули діти, горить Кабмін і все в диму - подробиці

06:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли можна водити авто без водійського посвідчення - три законні випадки

Коли можна водити авто без водійського посвідчення - три законні випадки

Ретроградний Уран внесе корективи: які ТОП-4 знаки отримають прорив

Ретроградний Уран внесе корективи: які ТОП-4 знаки отримають прорив

Гороскоп на завтра 7 вересня: Овнам - серйозна сварка, Дівам - приємний подарунок

Гороскоп на завтра 7 вересня: Овнам - серйозна сварка, Дівам - приємний подарунок

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

Останні новини

08:35

Кабмін у вогні, пожежні примчали до будівлі: прем'єр розповіла про наслідки

08:30

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:08

Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждаліФото

06:31

У Києві пекло після атаки РФ: загинули діти, горить Кабмін і все в диму - подробиціФото

06:09

Ти нікому не цікавий, поки не знімеш відео, як когось "двухсотив"Погляд

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 33

04:31

Собаки з "котячим" характером: список порід для любителів мурчиків

03:00

Тест на IQ: знайдіть 4 відмінності на картинці із затишною вітальнею за 10 секунд

02:35

Справжній гігант: учені показали вигляд найбільшого ссавця на планеті

Реклама
01:34

Маленька Україна на іншому кінці планети: де українська мова стала офіційноюВідео

06 вересня, субота
23:50

Україна виробляє 60% зброї для ЗСУ - Зеленський назвав нову амбітну ціль

23:29

"Справжнє диво": Камалія показала дорослих дочок-красунь

22:59

"Навіщо це мені": заміжня Лорак несподівано заговорила про нещасливе кохання

22:49

Фіцо зробив несподівану заяву щодо зустрічі Зеленського і Путіна

22:24

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

22:15

У Польщі впав загадковий літаючий об'єкт: ЗМІ назвали найімовірнішу версію

21:59

Коли закінчиться війна: колишній начальник ГУР зробив прогноз

21:51

Тисячу разів так: блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста

21:21

Що робити з дрібною картоплею: п'ять корисних способів

20:48

"Вирішальний прорив" на Донбасі: у ЗСУ назвали три міста, які хоче взяти РФ

Реклама
20:38

Росіяни атакували Запоріжжя табуном БпЛА: спалахнули пожежі, є постраждаліФотоВідео

20:35

Дерева-осушувачі: що потрібно посадити біля вигрібної ямиВідео

20:09

Коли можна водити авто без водійського посвідчення - три законні випадкиВідео

19:51

В Україні можуть з'явитися війська Китаю: чому це погана історія

19:33

Туман та дощі з грозами: синоптики назвали регіони, де буде сильна негода

19:10

Як Китай хоче надурити Путіна і забрати ОДКБ і ЄАЕСПогляд

19:03

Над Кримом скоро можуть з’явитися українські літаки - Братчук заінтригував планами

18:33

Обберуть до останньої копійки: ТОП-4 фрази, які не можна казати, купуючи машину

18:25

Окупанти просунулися в трьох областях: у DeepState розкрили деталі

17:58

Ретроградний Уран внесе корективи: які ТОП-4 знаки отримають прорив

17:20

Затримано нардепа від ОПЗЖ за підозрою у держзраді - що відомо

17:08

Ступка показав свою "улюблену кицюню" в купальнику

16:54

ТОП-4 продукти заберуть життя вашого собаки: що не можна не давати чотирилапим

16:52

Без цієї країни Росія зможе провоювати лише 1-2 місяці: експерт розкрив деталі

16:42

Долар екстремально подешевшав, євро мчить вгору - новий курс валют на 8 вересня

16:29

Помінялися ролями: вівчарка влаштувала "сюрприз", поки господиня мила вольєрВідео

16:14

Українців попередили про ріст комуналки аж до 20%: названо неочікувану причину

15:35

Війська Путіна відводять сили із Сумської області: що задумав ворог

15:26

Неприємне дежавю: у Польщі відзначилися прикрим вчинком щодо України

15:24

Наступ РФ триватиме до реальних переговорів - ГУР

Реклама
14:59

Ваш собака дивиться телевізор: що це може розповісти про його характер

14:59

РФ стягує сили для нового наступу: названо небезпечний напрямок

14:54

Невже союзник встромив ніж: підтримка РФ з боку Ірану суттєво зменшилася

14:24

Коротке каре: Анджеліну Джолі зняли в новому образі

13:48

За чотири мільйони: син Потапа навчатиметься в елітній школі Великої Британії

13:43

Азербайджан міг передати МіГ-29 ЗСУ: ЗМІ дізналися важливі деталі

13:39

Як заморозити кавун і що з нього приготувати: рецепт вишуканого граніте

13:34

Таких рекордів ще не було: в Україні популярне м’ясо зросло у ціні на 39%

13:18

Путін висунув ультиматум: або згода на його умови, або війна до кінця - BBC

12:46

Як швидко позбутися цвілі в будинку: простий, але дуже ефективний спосібВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти