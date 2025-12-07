Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Мама в 47: українська ведуча розкрила складнощі материнства

Анна Підгорна
7 грудня 2025, 22:51
115
Інна Шевченко поділилася, як адаптується до появи малюка.
Інна Шевченко
Інна Шевченко народила - ведуча розповіла про материнство / колаж: Главред, фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Коротко:

  • Інна Шевченко в жовтні стала мамою
  • Ведуча розповіла, що для неї найскладніше в материнстві

Українська ведуча Інна Шевченко на початку жовтня народила первістка - хлопчика на ім'я Матіс. Довгоочікуване материнство прийшло до неї, коли їй виповнилося 47, і зараз Інна з азартом досліджує абсолютно новий для себе досвід.

Який, утім, не завжди дається легко. Про складнощі, з якими вона зіткнулася в перші місяці материнства, Шевченко розповіла у своєму блозі в Instagram.

відео дня

Ведуча зазначила, що їй поки що важко звикнути, що в неї не вистачає часу на роботу і робити те, що їй хочеться. На щастя чоловік Інни бере активну участь у догляді за малюком, що значно полегшило питання нічного сну мами.

"На початку, коли малюк погано спав, ми ділили порівну ніч. А зараз Матіс спить достатньо, прокидається тільки поїсти два рази, і то ми робимо це в ліжку. Тож з чоловіком домовилися, що він підключається після п'ятої години ранку — поміняти підгузок, приспати, якщо вередує, і побути з малюком, щоб я могла поспати вільно хоч годинку-дві. Нам обом так добре, бо я — сова, а чоловік — жайворонок", - поділилася Інна Шевченко.

Інна Шевченко про материнство
Інна Шевченко народила - ведуча розповіла про материнство / фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv
Інна Шевченко про материнство
Інна Шевченко народила - ведуча розповіла про материнство / фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про несподівану заборону, яку Леся Нікітюк поставила своєму нареченому-військовому. Вона стосується їхньої спільної дитини, яка з'явилася на світ у червні.

Також українська ведуча Ольга Фреймут дала рідкісний коментар про свій шлюб. Зірка зізналася, що в їхній родині були кризові моменти та важкі періоди.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Вони постійно ховаються": військовий розповів, чому кораблі РФ бояться вийти з портів

"Вони постійно ховаються": військовий розповів, чому кораблі РФ бояться вийти з портів

23:55Україна
На тлі глухого кута в переговорах РФ швидко захоплює нові території - The Telegraph

На тлі глухого кута в переговорах РФ швидко захоплює нові території - The Telegraph

22:18Україна
Високий рівень загрози масового удару: стало відомо, які міста під загрозою

Високий рівень загрози масового удару: стало відомо, які міста під загрозою

21:45Війна
Реклама

Популярне

Більше
Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

Гороскоп на завтра 8 грудня: Дівам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Гороскоп на завтра 8 грудня: Дівам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Останні новини

00:09

Тихі "вбивці" вазонів: які невинні звички можуть нашкодити рослинам взимку

07 грудня, неділя
23:55

"Вони постійно ховаються": військовий розповів, чому кораблі РФ бояться вийти з портів

22:51

Мама в 47: українська ведуча розкрила складнощі материнства

22:39

Як не "вбити" трансмісію взимку: чотири критичні помилки на холодній дорозі

22:18

На тлі глухого кута в переговорах РФ швидко захоплює нові території - The Telegraph

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
22:09

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

21:58

Де і коли прощатимуться з Михайлом Adam Клименком - деталі

21:45

Високий рівень загрози масового удару: стало відомо, які міста під загрозою

21:14

"Саме цього боїться Путін": полковник США назвав єдину гарантію безпеки України

Реклама
21:03

"Він непередбачуваний": син Трампа припустив, що президент США може "покинути Україну"

20:58

Чотири продукти і святкова страва на столі: рецепт бюджетного салату на Новий рік

20:14

В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру: що це за традиціяФото

19:50

Як легко прибрати вапняний наліт з крану: експерти поділились перевіреним методом

19:48

Зимова ставка окупантів: у ЗСУ пояснили стратегічні наміри РФ на Донеччині

19:28

Українців можуть штрафувати за живі ялинки на новорічні свята - у чому причина

19:12

"Вистраждано душею": Степан Гіга вперше після операції вийшов на зв'язокВідео

19:10

Про яку небезпеку лідери ЄС попередили ЗеленськогоПогляд

18:44

ФІФА представила розклад ЧС-2026: збірна України дізналася дати перших матчів

18:35

РФ готує масштабну наступальну операцію: яке місто в небезпеці

18:30

Удар РФ по Печенізькій дамбі: у ЗСУ розкрили, як підрив вплине на фронт

Реклама
18:12

Ці чотири знаки зодіаку стануть суперзірками у 2026 році - хто вони

17:57

До 16 годин у темряві: з'явились нові графіки вимкнення світла на 8 грудня

17:49

Поховав брата і повертався додому: чоловік ледь не загинув від прицільної атакиВідео

17:26

Помер режисер першого українського фільму, номінованого на "Оскар"Відео

17:18

Атакують недоторканні обʼєкти: РФ змінила тактику ударів по України

17:11

Важка хвороба, кома і смерть: українські зірки прощаються з 38-річним Adam

17:10

Китайський гороскоп на завтра 8 грудня: неприємності для Коней, розчарування для Півнів

16:14

Чому 8 грудня не можна ні з ким сперечатися: яке церковне свято

16:13

Українцям почали виплачувати 6 500 гривень допомоги: куди їх можна витратити

16:09

Як правильно наносити антиперспірант, щоб не пітніти: секрети, про які мало хто знає

15:30

Тисячолітнє пророцтво і прихований сенс: навіщо в Києві збудували Золоті воротаВідео

15:24

План РФ провалився: ЗСУ вибивають ворога з важливого міста в Донецькій області

14:27

Окупанти намагаються оточити важливе місто: у ДШВ розповіли, що відбувається на фронті

14:27

Сніг та сильні морози все ж будуть: синоптикиня попередила про сюрпризи, які готує зима

13:54

Помер соліст гурту ADAM Михайло Клименко: співак так і не вийшов із коми

13:39

Греблю водосховища зруйновано: РФ атакувала Харківську областьВідео

13:19

В Україну повертається сніг та мороз: названа дата нового похолодання

13:14

Китай і Росія провели спільні протиракетні навчання: що відомо

13:03

Особлива небезпека для Росії - історик розкрив головний секрет гетьмана МазепиВідео

12:59

Рухаються вздовж ліній оборони: чи загрожує Запоріжжю новий маневр росіян

Реклама
12:49

Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня

12:34

Шахеди полетіли з п'яти напрямків, було запущено ракети: унаслідок ударів є загиблі

12:02

Як обігрітися без дров: простий метод, про який мало хто здогадується

12:01

Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

11:43

Фінансовий гороскоп на тиждень із 8 до 14 грудня

11:02

Навіщо Трампа зганьбили на весь світПогляд

10:53

Медійні ознаки "розгойдуваності": що насправді буде з доларом до середини грудня

10:47

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

10:30

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

10:20

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти