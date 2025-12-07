Мама в 47: українська ведуча розкрила складнощі материнства

Інна Шевченко поділилася, як адаптується до появи малюка.

Інна Шевченко народила - ведуча розповіла про материнство / колаж: Главред, фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Коротко:

Інна Шевченко в жовтні стала мамою

Ведуча розповіла, що для неї найскладніше в материнстві

Українська ведуча Інна Шевченко на початку жовтня народила первістка - хлопчика на ім'я Матіс. Довгоочікуване материнство прийшло до неї, коли їй виповнилося 47, і зараз Інна з азартом досліджує абсолютно новий для себе досвід.

Який, утім, не завжди дається легко. Про складнощі, з якими вона зіткнулася в перші місяці материнства, Шевченко розповіла у своєму блозі в Instagram.

Ведуча зазначила, що їй поки що важко звикнути, що в неї не вистачає часу на роботу і робити те, що їй хочеться. На щастя чоловік Інни бере активну участь у догляді за малюком, що значно полегшило питання нічного сну мами.

"На початку, коли малюк погано спав, ми ділили порівну ніч. А зараз Матіс спить достатньо, прокидається тільки поїсти два рази, і то ми робимо це в ліжку. Тож з чоловіком домовилися, що він підключається після п'ятої години ранку — поміняти підгузок, приспати, якщо вередує, і побути з малюком, щоб я могла поспати вільно хоч годинку-дві. Нам обом так добре, бо я — сова, а чоловік — жайворонок", - поділилася Інна Шевченко.

Інна Шевченко народила - ведуча розповіла про материнство / фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

