Мама в 47: українська ведуча розкрила складнощі материнства

Коротко:
- Інна Шевченко в жовтні стала мамою
- Ведуча розповіла, що для неї найскладніше в материнстві
Українська ведуча Інна Шевченко на початку жовтня народила первістка - хлопчика на ім'я Матіс. Довгоочікуване материнство прийшло до неї, коли їй виповнилося 47, і зараз Інна з азартом досліджує абсолютно новий для себе досвід.
Який, утім, не завжди дається легко. Про складнощі, з якими вона зіткнулася в перші місяці материнства, Шевченко розповіла у своєму блозі в Instagram.
Ведуча зазначила, що їй поки що важко звикнути, що в неї не вистачає часу на роботу і робити те, що їй хочеться. На щастя чоловік Інни бере активну участь у догляді за малюком, що значно полегшило питання нічного сну мами.
"На початку, коли малюк погано спав, ми ділили порівну ніч. А зараз Матіс спить достатньо, прокидається тільки поїсти два рази, і то ми робимо це в ліжку. Тож з чоловіком домовилися, що він підключається після п'ятої години ранку — поміняти підгузок, приспати, якщо вередує, і побути з малюком, щоб я могла поспати вільно хоч годинку-дві. Нам обом так добре, бо я — сова, а чоловік — жайворонок", - поділилася Інна Шевченко.
