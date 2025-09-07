Рус
Кабмін у вогні, пожежні примчали до будівлі: прем'єр розповіла про наслідки

Анна Косик
7 вересня 2025, 08:35оновлено 7 вересня, 09:48
Прем'єр-міністр розповіла, що сталося з Камбіном внаслідок ворожої атаки.
Удар по Кабмину
Що відомо про удар по Кабміну / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, facebook.com/yulia.svyrydenko

Головне:

  • Урядова будівля постраждала внаслідок атаки РФ
  • Займання сталося, ймовірно, внаслідок збиття безпілотника
  • Під удар потрапили дах і верхні поверхи Кабміну

Країна-агресорка Росія у ніч на 7 вересня здійснила черговий масований удар по Україні. Під вогнем опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса.Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду.

Як повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, внаслідок удару постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

відео дня

"Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу. Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні.Світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а діями. Потрібне посилення санкційного тиску — передусім проти російської нафти й газу. Потрібні нові обмеження, які вдарять по військовій машині Кремля.А головне - Україні потрібна зброя. Те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців", - додала вона.

Що повідомив про атаку мер міста

Віталій Кличко написав, що у Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі. Він також підтвердив, що пожежні служби вже працюють на місці.

Які подробиці розповів нардеп

У Telegram народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що на одному з найвищих поверхів у лівій частині будівлі Кабміну зазвичай працює прем'єр-міністр.

Однак нардеп оцінив фото з Мережі і стверджує, що горять саме поверхи вище - 9 або 10. Поверх українського прем'єра нібито знаходиться нижче, а на цих, ймовірно, була частина Мінфіну. Зал засідань знаходиться далеко.

Атака на Україну 7 вересня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що уночі 7 вересня Росія масовано атакувала Київ, Кривий Ріг, Одесу та Кременчук дронами. Унаслідок обстрілу в столиці горять багатоповерхові будинки та авто, є постраждалі та загиблі.

Згодом стало відомо, що в Одесі внаслідок атаки пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Також виникли займання у 9-поверхівці, складській будівлі та авто, пошкоджений Палац спорту.

У Повітряних Силах повідомили, що Росія використала під час атаки 818 засобів повітряного нападу. Українська ППО збила та подавила 751 ціль, з яких більшість - дрони.

Інші новини:

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні Кабмін новини України атака дронів
НПЗ та стратегічні об'єкти під ударом: дрони потужно атакували Росію

НПЗ та стратегічні об'єкти під ударом: дрони потужно атакували Росію

11:05Світ
РФ вдарила по важливому мосту: в Укрзалізниці попередили про затримку поїздів

РФ вдарила по важливому мосту: в Укрзалізниці попередили про затримку поїздів

10:41Україна
"Потрібна політична воля": Зеленський назвав спосіб зупинити Путіна на фоні атаки РФ

"Потрібна політична воля": Зеленський назвав спосіб зупинити Путіна на фоні атаки РФ

10:15Війна
Коли можна водити авто без водійського посвідчення - три законні випадки

Коли можна водити авто без водійського посвідчення - три законні випадки

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ретроградний Уран внесе корективи: які ТОП-4 знаки отримають прорив

Ретроградний Уран внесе корективи: які ТОП-4 знаки отримають прорив

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

Гороскоп на завтра 7 вересня: Овнам - серйозна сварка, Дівам - приємний подарунок

Гороскоп на завтра 7 вересня: Овнам - серйозна сварка, Дівам - приємний подарунок

11:05

НПЗ та стратегічні об'єкти під ударом: дрони потужно атакували Росію

10:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня

10:41

РФ вдарила по важливому мосту: в Укрзалізниці попередили про затримку поїздів

10:29

Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня

10:15

"Потрібна політична воля": Зеленський назвав спосіб зупинити Путіна на фоні атаки РФФото

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
10:00

Вперше за весь час війни: Росія вдарила по Кабміну в Києві, яка зараз ситуаціяФото

09:32

Дитині було два місяці: у Києві з-під завалів дістали тіло немовля та його мамиФото

09:18

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Ракам - витрати, Левам - випробування

09:18

Новий антирекорд: РФ вдарила по Україні 810 дронами та 13 ракетами, деталі

09:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 вересня (оновлюється)

09:13

Ставка на далекобійні ракети: Європа повинна дати Україні право бити по РосіїПогляд

08:35

Кабмін у вогні, пожежні примчали до будівлі: прем'єр розповіла про наслідкиФото

08:30

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:08

Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждаліФото

06:31

У Києві пекло після атаки РФ: загинули діти, горить Кабмін і все в диму - подробиціФото

06:09

Ти нікому не цікавий, поки не знімеш відео, як когось "двухсотив"Погляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 33

04:31

Собаки з "котячим" характером: список порід для любителів мурчиків

03:00

Тест на IQ: знайдіть 4 відмінності на картинці із затишною вітальнею за 10 секунд

02:35

Справжній гігант: учені показали вигляд найбільшого ссавця на планеті

01:34

Маленька Україна на іншому кінці планети: де українська мова стала офіційноюВідео

06 вересня, субота
23:50

Україна виробляє 60% зброї для ЗСУ - Зеленський назвав нову амбітну ціль

23:29

"Справжнє диво": Камалія показала дорослих дочок-красунь

22:59

"Навіщо це мені": заміжня Лорак несподівано заговорила про нещасливе кохання

22:49

Фіцо зробив несподівану заяву щодо зустрічі Зеленського і Путіна

22:24

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

22:15

У Польщі впав загадковий літаючий об'єкт: ЗМІ назвали найімовірнішу версію

21:59

Коли закінчиться війна: колишній начальник ГУР зробив прогноз

21:51

Тисячу разів так: блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста

21:21

Що робити з дрібною картоплею: п'ять корисних способів

20:48

"Вирішальний прорив" на Донбасі: у ЗСУ назвали три міста, які хоче взяти РФ

20:38

Росіяни атакували Запоріжжя табуном БпЛА: спалахнули пожежі, є постраждаліФотоВідео

20:35

Дерева-осушувачі: що потрібно посадити біля вигрібної ямиВідео

20:09

Коли можна водити авто без водійського посвідчення - три законні випадкиВідео

19:51

В Україні можуть з'явитися війська Китаю: чому це погана історія

19:33

Туман та дощі з грозами: синоптики назвали регіони, де буде сильна негода

19:10

Як Китай хоче надурити Путіна і забрати ОДКБ і ЄАЕСПогляд

19:03

Над Кримом скоро можуть з’явитися українські літаки - Братчук заінтригував планами

18:33

Обберуть до останньої копійки: ТОП-4 фрази, які не можна казати, купуючи машину

18:25

Окупанти просунулися в трьох областях: у DeepState розкрили деталі

17:58

Ретроградний Уран внесе корективи: які ТОП-4 знаки отримають прорив

17:20

Затримано нардепа від ОПЗЖ за підозрою у держзраді - що відомо

17:08

Ступка показав свою "улюблену кицюню" в купальнику

16:54

ТОП-4 продукти заберуть життя вашого собаки: що не можна не давати чотирилапим

16:52

Без цієї країни Росія зможе провоювати лише 1-2 місяці: експерт розкрив деталі

16:42

Долар екстремально подешевшав, євро мчить вгору - новий курс валют на 8 вересня

16:29

Помінялися ролями: вівчарка влаштувала "сюрприз", поки господиня мила вольєрВідео

16:14

Українців попередили про ріст комуналки аж до 20%: названо неочікувану причину

15:35

Війська Путіна відводять сили із Сумської області: що задумав ворог

15:26

Неприємне дежавю: у Польщі відзначилися прикрим вчинком щодо України

