Кабмін у вогні, пожежні примчали до будівлі: прем'єр розповіла про наслідки

Країна-агресорка Росія у ніч на 7 вересня здійснила черговий масований удар по Україні. Під вогнем опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса.Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду.
Як повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, внаслідок удару постраждали дах і верхні поверхи будівлі.
"Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу. Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні.Світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а діями. Потрібне посилення санкційного тиску — передусім проти російської нафти й газу. Потрібні нові обмеження, які вдарять по військовій машині Кремля.А головне - Україні потрібна зброя. Те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців", - додала вона.
Що повідомив про атаку мер міста
Віталій Кличко написав, що у Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі. Він також підтвердив, що пожежні служби вже працюють на місці.
Які подробиці розповів нардеп
У Telegram народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що на одному з найвищих поверхів у лівій частині будівлі Кабміну зазвичай працює прем'єр-міністр.
Однак нардеп оцінив фото з Мережі і стверджує, що горять саме поверхи вище - 9 або 10. Поверх українського прем'єра нібито знаходиться нижче, а на цих, ймовірно, була частина Мінфіну. Зал засідань знаходиться далеко.
Атака на Україну 7 вересня - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що уночі 7 вересня Росія масовано атакувала Київ, Кривий Ріг, Одесу та Кременчук дронами. Унаслідок обстрілу в столиці горять багатоповерхові будинки та авто, є постраждалі та загиблі.
Згодом стало відомо, що в Одесі внаслідок атаки пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Також виникли займання у 9-поверхівці, складській будівлі та авто, пошкоджений Палац спорту.
У Повітряних Силах повідомили, що Росія використала під час атаки 818 засобів повітряного нападу. Українська ППО збила та подавила 751 ціль, з яких більшість - дрони.
Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.
17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.
