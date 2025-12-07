"Саме цього боїться Путін": полковник США назвав єдину гарантію безпеки України

Полковник США пояснив, що змусить Кремль обережно оцінювати ситуацію і які наслідки це може мати для всіх сторін.

https://glavred.net/war/imenno-etogo-boitsya-putin-polkovnik-ssha-o-glavnoy-garantii-bezopasnosti-ukrainy-10722089.html Посилання скопійоване

Розташування сил НАТО всередині України може стати ключовим фактором, / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

НАТО може гарантувати безпеку України лише фізичною присутністю сил

Кремль проти розташування військ Альянсу всередині країни

Погодження за 5-ю статтею займе місяці

Гарантії безпеки для України залишаються однією з головних тем міжнародних переговорів. Президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що Україні потрібні реальні гарантії, здатні запобігти третьому нападу Росії.

НАТО як основна гарантія безпеки

Полковник армії США у відставці Джон Світ розповів 24 Каналу, що така гарантія можлива лише за умови фізичної присутності сил НАТО на території України.

відео дня

"Саме цього найбільше боїться Володимир Путін. Росіяни не хочуть, щоб війська НАТО перебували в Україні, адже зрозуміли б: у разі нового нападу доведеться воювати з Альянсом", — підкреслив Світ.

За його словами, Кремль готовий допустити розташування сил НАТО лише за межами українського кордону, що фактично виключає оперативне втручання Альянсу. Для реалізації такого рішення необхідно спершу отримати погодження за 5-ю статтею НАТО, а потім схвалення всіх країн-членів, що може зайняти місяці.

"Єдиний спосіб гарантувати довготривалий мир — розмістити сили Альянсу на оборонних позиціях всередині України. Росія категорично проти цього, проте Захід має продовжувати наполягати, якщо прагне справжньої безпеки та миру", — додає полковник.

Роль США та переговори з Росією

Політичний експерт Максим Розумний у коментарі Главреду зазначив, що Росія веде переговори виключно з США, не залучаючи Україну та європейські країни. Такий підхід дозволяє Кремлю підтримувати образ впливового лідера всередині країни та має прагматичне підґрунтя.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

"Поки Росія не домовиться з американцями, залучати Україну чи Європу немає сенсу. Наша позиція та позиція європейців відома і зафіксована, і вона навряд чи допоможе США та Росії досягти домовленостей. Навпаки – може стати перепоною для їхніх переговорів", — пояснив Розумний.

Експерт підкреслює, що наразі США залишаються ключовим партнером для Москви у будь-яких дипломатичних домовленостях, а участь інших сторін поки не вплине на результат.

Мирні переговори - новини за темою

Як повідомляв Главред, 6 грудня президент Зеленський провів "довгу й конструктивну" телефонну розмову зі спецпредставниками США Віткоффом і Кушнером щодо шляхів завершення війни. У бесіді також брали участь міністр оборони Умєров та командувач Сил БПЛА Гнатов.

Крім того, президент України Володимир Зеленський дві години розмовляв з спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вашингтон домігся від України та Росії поступок, необхідних для укладення мирної угоди. Про це повідомило видання Axios із посиланням на обізнані джерела.

Нагадаємо, що 2 грудня у Москві відбулися переговори посланника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа з лідером Росії Володимиром Путіним. Після зустрічі Кремль повідомив, що отримав ще чотири документи, окрім початкового американського мирного плану.

Читайте також:

Про джерело: 24 канал 24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія. Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні. Мовить з 1 березня 2006 року. 24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред