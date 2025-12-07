Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

Ангеліна Підвисоцька
7 грудня 2025, 10:30
868
Українські військові просунулись у Дніпропетровській області.
ВСУ
ЗСУ звільнили село Тихе / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Що відомо:

  • Українські військові звільнили село Тихе на Дніпропетровщині
  • Позиції були зачищені, майорять українські прапори

Українські військові просунулись у Дніпропетровській області. Вони пішли в контратаку та звільнили село Тихе на Олександрівському напрямку. Про це заявив військовий з позивним "Мучной".

"Наші козаки на цьому відтинку відпрацювали чітко й злагоджено, з тією холодною зібраністю, що дає результат. Завдяки скоординованим діям штурмових груп та влучній роботі підтримки вдалося перетягнути під свій контроль н.п. Тихе", - зазначив він.

відео дня

Наші захисники просувались обережно, але впевнено. Українські бійці зачистили позиції та ключові точки. Вдалося розірвати російську оборону.

Прапори України вже з'явилися у західній та східній частинах населеного пункту.

"Це означає не просто присутність, а контроль по периметру й закріплення на місцевості", - зазначив він.

бои за Тихое
ЗСУ звільнили село Тихе на Дніпропетровщині / фото: "Мучной"

У 67 ОМБр опублікували кадри роботи наших воїнів.

"В ході злагоджених і чітких дій, грамотного планування і відважної реалізації, бійці 67 окремої механізованої бригади вибили ворога з Тихого та зачистили село від окупантів. Офіційно заявляємо: станом на 6.12.2025 населений пункт Тихе знаходиться під контролем воїнів 67 окремої механізованої бригади Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео зі звільненням села Тихе:

бои за Тихое
Село звільнили село Тихе / фото: скріншот

Чи існує загроза нового наступу РФ - оцінка експерта

Новий повномасштабний наступ може зачепити чотири області України, однак є нюанс, заявив колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

Експерт каже, що для атаки на Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області Росії потрібно завести свої війська на територію Білорусі. А тут вже виникають проблеми з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенко.

Окрім цього, наразі у Кремля немає вільних резервів та ресурсів для проведення ще однієї масштабної наземної операції з Білорусі. Хоча ситуація і може змінитися, та навіть у такому випадку будь-які підготовчі процеси займуть кілька місяців. Навіть якщо Росія наважиться на такий крок, усі підготовчі процеси будуть фіксувати українська та іноземні розвідки, тому Україна буде напоготові.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, інтенсивні бої за місто Покровськ, що у Донецькій області, тривають. Крім цього, ворог намагається просуватися в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Аналітики DeepState заявили, що армії країни-агресора Росії за останню добу вдалося просунутися у Вовчанську, а також поблизу прилеглих населених пунктів на Харківщині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що українські бійці в районі Покровська та Мирнограда не дають можливості загарбникам накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

Читайте також:

Про особу: "Мучной"

Боєць ЗСУ з позивним "Мучной" веде Telegram-канал Muchnoy+Jugend.

Канал позиціонує себе з гаслом: "Тихо робимо свою роботу".

Автори публікують оперативні дані з лінії бойових дій. Основний фокус - зведення з передової, опис позицій, втрат, успіхів і просувань українських військ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Дніпропетровська Днепропетровщина Дніпропетровська область контрнаступ ЗСУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

12:01Війна
ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

10:30Фронт
Дрони в обмін на досвід: РФ націлилася на стратегічну угоду з Індією - ISW

Дрони в обмін на досвід: РФ націлилася на стратегічну угоду з Індією - ISW

09:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

На один знак зодіаку чекає рік важливих рішень і великих чеків: прогноз Таро на 2026-й

На один знак зодіаку чекає рік важливих рішень і великих чеків: прогноз Таро на 2026-й

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходів

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходів

Називалося на честь Хрущова: що це за місто і чому його тричі перейменовували

Називалося на честь Хрущова: що це за місто і чому його тричі перейменовували

Останні новини

12:01

Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

11:43

Фінансовий гороскоп на тиждень із 8 до 14 грудня

11:02

Навіщо Трампа зганьбили на весь світПогляд

10:53

Медійні ознаки "розгойдуваності": що насправді буде з доларом до середини грудня

10:47

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
10:30

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

10:20

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

09:54

Дрони в обмін на досвід: РФ націлилася на стратегічну угоду з Індією - ISW

09:11

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня: Овнам - серйозні зміни, Левам - допомога

Реклама
08:59

Ситуація на полі бою складається не на користь України: у NYT розкрили подробиці

08:33

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:42

Нічні вибухи в Енгельсі: місцеві заявляють про атаку дронів на нафтобазуВідео

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці велосипеда за 19 секунд

05:16

"Більше ніж флірт": Тарас Тополя заговорив про зради після розлученняВідео

04:49

Як швидко відмити фасади без розводів: найдієвіший засіб за копійки

04:12

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

03:30

Як змусити герань цвісти взимку: допоможе одна дешева пігулка з аптечки

02:38

Масований наліт дронів і Кинджалів: в Україні лунають потужні вибухи

02:30

ТОП-3 знаки звільняться від тягаря: хто у грудні нарешті вирветься з проблем

06 грудня, субота
23:55

США змусили Путіна та Зеленського піти на поступки для мирної угоди - Axios

Реклама
23:53

"Пташки" залетіли вглиб РФ: кадри потужних ударів по російських об'єктах

22:57

Ажіотаж жене ціни вгору: які продукти найбільше подорожчають перед святами

21:46

Світла не буде 12-16 годин: в Укренерго розповіли, коли чекати покращенняФото

21:42

Після вибуху справжній блекаут: російський літак скинув бомбу на Бєлгород

21:30

Хірургу Кіркорова пропонували гроші за частину тіла путініста: що хотіли купити

21:00

Штормитиме майже тиждень: Україну атакує затяжна магнітна буря

20:53

Чому мерехтить лампочка в авто - головні причини і як виправити

19:32

Зеленський "довго і змістовно" поговорив з командою Трампа - подробиці

19:11

Скільки РФ втратила на війні чоловічого населення: ЗМІ дізналися колосальні дані

19:10

Які гарантії безпеки потрібні УкраїніПогляд

18:52

Понад 12 годин без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 7 грудня

18:49

Називалося на честь Хрущова: що це за місто і чому його тричі перейменовували

18:41

Прийде 40 невдач: що не можна робити у свято 7 грудня

18:30

"Втрачений час": зірка "Спіймати Кайдаша" розніс нові українські комедії

18:21

Ми ближче до миру в Україні, ніж будь-коли - посол США при НАТО

17:55

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

17:44

Українські АЕС вимушено знизили генерацію - в областях збільшилися відключенняФото

17:13

Українські удари завдають Росії більше втрат, ніж усі світові санкції - Буданов

16:49

Уражено Рязанський НПЗ та завод на Луганщині: Сили оборони провели успішну атаку

16:29

Чотири знаки зодіаку в грудні з головою поринуть у кохання - хто вони

Реклама
16:05

Зникнуть зі столу першими: рецепт тарталеток з тунцем за 10 хвилин

15:48

"Будемо мстити, доне, жорстоко": Кадиров після атаки на Грозний оголосив українцям вендетуВідео

15:26

"Заліз через вікно": зірки влаштували діткам сюрпризи у День святого Миколая

14:51

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходівВідео

14:44

Одна з рекордних атак: в ПС розповіли про особливість нічного обстрілу РФ

14:43

Гороскоп Таро на завтра 7 грудня: Овен - вірте в себе, Ракам - відпустити

14:22

"Обидві сторони погодилися": у Держдепі США сказали, від кого залежить закінчення війни

14:10

Помер популярний голлівудський актор, зірка "Мортал Комбат"

14:02

Грудень принесе хвилю щастя: які знаки зодіаку відчують раптовий підйом

13:59

"Ворог практично застряг": армія РФ провалила плани з захоплення важливого міста

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти