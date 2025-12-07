ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

Українські військові просунулись у Дніпропетровській області.

ЗСУ звільнили село Тихе / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Що відомо:

Українські військові звільнили село Тихе на Дніпропетровщині

Позиції були зачищені, майорять українські прапори

Українські військові просунулись у Дніпропетровській області. Вони пішли в контратаку та звільнили село Тихе на Олександрівському напрямку. Про це заявив військовий з позивним "Мучной".

"Наші козаки на цьому відтинку відпрацювали чітко й злагоджено, з тією холодною зібраністю, що дає результат. Завдяки скоординованим діям штурмових груп та влучній роботі підтримки вдалося перетягнути під свій контроль н.п. Тихе", - зазначив він.

Наші захисники просувались обережно, але впевнено. Українські бійці зачистили позиції та ключові точки. Вдалося розірвати російську оборону.

Прапори України вже з'явилися у західній та східній частинах населеного пункту.

"Це означає не просто присутність, а контроль по периметру й закріплення на місцевості", - зазначив він.

ЗСУ звільнили село Тихе на Дніпропетровщині / фото: "Мучной"

У 67 ОМБр опублікували кадри роботи наших воїнів.

"В ході злагоджених і чітких дій, грамотного планування і відважної реалізації, бійці 67 окремої механізованої бригади вибили ворога з Тихого та зачистили село від окупантів. Офіційно заявляємо: станом на 6.12.2025 населений пункт Тихе знаходиться під контролем воїнів 67 окремої механізованої бригади Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео зі звільненням села Тихе:

Село звільнили село Тихе / фото: скріншот

Чи існує загроза нового наступу РФ - оцінка експерта

Новий повномасштабний наступ може зачепити чотири області України, однак є нюанс, заявив колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

Експерт каже, що для атаки на Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області Росії потрібно завести свої війська на територію Білорусі. А тут вже виникають проблеми з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенко.

Окрім цього, наразі у Кремля немає вільних резервів та ресурсів для проведення ще однієї масштабної наземної операції з Білорусі. Хоча ситуація і може змінитися, та навіть у такому випадку будь-які підготовчі процеси займуть кілька місяців. Навіть якщо Росія наважиться на такий крок, усі підготовчі процеси будуть фіксувати українська та іноземні розвідки, тому Україна буде напоготові.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, інтенсивні бої за місто Покровськ, що у Донецькій області, тривають. Крім цього, ворог намагається просуватися в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Аналітики DeepState заявили, що армії країни-агресора Росії за останню добу вдалося просунутися у Вовчанську, а також поблизу прилеглих населених пунктів на Харківщині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що українські бійці в районі Покровська та Мирнограда не дають можливості загарбникам накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

Про особу: "Мучной" Боєць ЗСУ з позивним "Мучной" веде Telegram-канал Muchnoy+Jugend. Канал позиціонує себе з гаслом: "Тихо робимо свою роботу". Автори публікують оперативні дані з лінії бойових дій. Основний фокус - зведення з передової, опис позицій, втрат, успіхів і просувань українських військ.

