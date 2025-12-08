Ворог цинічно вдарив БПЛА по Охтирці: влучання в багатоповерхівку, є постраждалі

Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків удару та деблокують мешканців з багатоповерхівки.

Влада організувала оперативний штаб і пункти незламності / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/hryhorov_oleg

Коротко:

В Охтирці вночі влучив ворожий дрон у багатоповерхівку

Постраждали семеро цивільних, двоє госпіталізовані

Тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків удару

У ніч на 8 грудня російські окупаційні війська здійснили прицільний удар по цивільній інфраструктурі Охтирської громади. Ворог атакував місто трьома ударними безпілотниками. Про це у Телеграмі повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Один із ворожих дронів влучив у житловий багатоповерховий будинок у той час, коли мирні мешканці спали у своїх оселях", —Олег Григоров. відео дня

Наслідки удару по Охтирці

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро цивільних осіб. Усі вони наразі перебувають у лікарні, де медики надають необхідну допомогу. Інформація щодо стану потерпілих уточнюється.

На місці події продовжують працювати екстрені служби. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків влучання ворожого дрона. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та пошкоджень інфраструктури.

Влада наголошує, що загроза повітряних атак в області зберігається, та закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й перебувати в укриттях у разі небезпеки.

Згодом Григоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до семи. Двох людей госпіталізували, вони перебувають під наглядом медиків, п’ятьом надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

Шахед / Інфографіка: Главред

Руйнування та робота екстрених служб

Будинок зазнав значних пошкоджень. Частина мешканців встигла сховатися у підвалі, інші були деблоковані з пошкоджених поверхів.

На місці події працюють екстрені служби. Тривають аварійно-рятувальні роботи, оцінка масштабів руйнувань та ліквідація наслідків удару. Для координації заходів розгорнуто оперативний штаб, організовано пункти незламності для мешканців пошкоджених осель, де людям надають необхідну підтримку.

Яка ціль російських атак – думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов наголошує, що Росія продовжує застосовувати ракетно-дронові удари, орієнтовані переважно на цивільне населення та критичну енергетичну інфраструктуру.

На його думку, армія РФ послідовно реалізує тактику ракетного терору, намагаючись завдати максимальних пошкоджень енергомережі та створити додатковий тиск на українське суспільство в розпал опалювального сезону.

Селезньов підкреслює, що навіть з урахуванням досвіду попередніх воєнних зим кожна нова атака створює додаткову загрозу стабільній роботі енергосистеми. За його словами, удари по інфраструктурі залишатимуться ключовим інструментом шантажу та дестабілізації з боку Росії.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 7 грудня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами "Кинджал", які були випущені з бортів МіГ-31К. На Київську область налетіли ворожі дрони типу "Шахед". Під атакою опинився Фастів. У Кременчуку Полтавської області також пролунали потужні вибухи. Ворог завдав комбінованого удару по місту.

Крім того, російські окупаційні війська готують нову масовану атаку на критичну та енергетичну інфраструктуру України. За даними моніторингових груп, противник планує застосувати широкий спектр озброєння — від ударних безпілотників до ракет.

Нагадаємо, що російські окупанти перейшли до нової тактики повітряних атак по цивільній інфраструктурі Україні. Зокрема, ворог вперше націлився на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей. Про це пише військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Про персону: Олег Григоров Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

