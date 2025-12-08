Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ворог цинічно вдарив БПЛА по Охтирці: влучання в багатоповерхівку, є постраждалі

Руслан Іваненко
8 грудня 2025, 01:29оновлено 8 грудня, 02:27
91
Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків удару та деблокують мешканців з багатоповерхівки.
Шахед
Влада організувала оперативний штаб і пункти незламності / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/hryhorov_oleg

Коротко:

  • В Охтирці вночі влучив ворожий дрон у багатоповерхівку
  • Постраждали семеро цивільних, двоє госпіталізовані
  • Тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків удару

У ніч на 8 грудня російські окупаційні війська здійснили прицільний удар по цивільній інфраструктурі Охтирської громади. Ворог атакував місто трьома ударними безпілотниками. Про це у Телеграмі повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Один із ворожих дронів влучив у житловий багатоповерховий будинок у той час, коли мирні мешканці спали у своїх оселях", —Олег Григоров.

відео дня

Наслідки удару по Охтирці

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро цивільних осіб. Усі вони наразі перебувають у лікарні, де медики надають необхідну допомогу. Інформація щодо стану потерпілих уточнюється.

На місці події продовжують працювати екстрені служби. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків влучання ворожого дрона. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та пошкоджень інфраструктури.

Влада наголошує, що загроза повітряних атак в області зберігається, та закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й перебувати в укриттях у разі небезпеки.

Згодом Григоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до семи. Двох людей госпіталізували, вони перебувають під наглядом медиків, п’ятьом надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

Ворог цинічно вдарив БПЛА по Охтирці: влучання в багатоповерхівку, є постраждалі
Шахед / Інфографіка: Главред

Руйнування та робота екстрених служб

Будинок зазнав значних пошкоджень. Частина мешканців встигла сховатися у підвалі, інші були деблоковані з пошкоджених поверхів.

На місці події працюють екстрені служби. Тривають аварійно-рятувальні роботи, оцінка масштабів руйнувань та ліквідація наслідків удару. Для координації заходів розгорнуто оперативний штаб, організовано пункти незламності для мешканців пошкоджених осель, де людям надають необхідну підтримку.

Яка ціль російських атак – думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов наголошує, що Росія продовжує застосовувати ракетно-дронові удари, орієнтовані переважно на цивільне населення та критичну енергетичну інфраструктуру.

На його думку, армія РФ послідовно реалізує тактику ракетного терору, намагаючись завдати максимальних пошкоджень енергомережі та створити додатковий тиск на українське суспільство в розпал опалювального сезону.

Селезньов підкреслює, що навіть з урахуванням досвіду попередніх воєнних зим кожна нова атака створює додаткову загрозу стабільній роботі енергосистеми. За його словами, удари по інфраструктурі залишатимуться ключовим інструментом шантажу та дестабілізації з боку Росії.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 7 грудня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами "Кинджал", які були випущені з бортів МіГ-31К. На Київську область налетіли ворожі дрони типу "Шахед". Під атакою опинився Фастів. У Кременчуку Полтавської області також пролунали потужні вибухи. Ворог завдав комбінованого удару по місту.

Крім того, російські окупаційні війська готують нову масовану атаку на критичну та енергетичну інфраструктуру України. За даними моніторингових груп, противник планує застосувати широкий спектр озброєння — від ударних безпілотників до ракет.

Нагадаємо, що російські окупанти перейшли до нової тактики повітряних атак по цивільній інфраструктурі Україні. Зокрема, ворог вперше націлився на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей. Про це пише військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Читайте також:

Про персону: Олег Григоров

Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сумщина новини України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог цинічно вдарив БПЛА по Охтирці: влучання в багатоповерхівку, є постраждалі

Ворог цинічно вдарив БПЛА по Охтирці: влучання в багатоповерхівку, є постраждалі

01:29Війна
Хто справді впливає на рішення Трампа щодо України — Politico розкрило деталі

Хто справді впливає на рішення Трампа щодо України — Politico розкрило деталі

00:59Світ
"Вони постійно ховаються": військовий розповів, чому кораблі РФ бояться вийти з портів

"Вони постійно ховаються": військовий розповів, чому кораблі РФ бояться вийти з портів

23:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

Гороскоп на завтра 8 грудня: Дівам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Гороскоп на завтра 8 грудня: Дівам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Останні новини

01:30

Шер готується "зав'язати вузлик" із молодшим на 40 років бойфрендом - ЗМІ

01:29

Ворог цинічно вдарив БПЛА по Охтирці: влучання в багатоповерхівку, є постраждалі

00:59

Хто справді впливає на рішення Трампа щодо України — Politico розкрило деталі

00:38

Змилувалася: Меган Маркл уперше за 7 років поговорила з батьком

00:09

Тихі "вбивці" вазонів: які невинні звички можуть нашкодити рослинам взимкуВідео

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
07 грудня, неділя
23:55

"Вони постійно ховаються": військовий розповів, чому кораблі РФ бояться вийти з портів

22:51

Мама в 47: українська ведуча розкрила складнощі материнства

22:39

Як не "вбити" трансмісію взимку: чотири критичні помилки на холодній дорозі

22:18

На тлі глухого кута в переговорах РФ швидко захоплює нові території - The Telegraph

Реклама
22:09

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

21:58

Де і коли прощатимуться з Михайлом Adam Клименком - деталі

21:45

Високий рівень загрози масового удару: стало відомо, які міста під загрозою

21:14

"Саме цього боїться Путін": полковник США назвав єдину гарантію безпеки України

21:03

"Він непередбачуваний": син Трампа припустив, що президент США може "покинути Україну"

20:58

Чотири продукти і святкова страва на столі: рецепт бюджетного салату на Новий рік

20:14

В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру: що це за традиціяФото

19:50

Як легко прибрати вапняний наліт з крану: експерти поділились перевіреним методом

19:48

Зимова ставка окупантів: у ЗСУ пояснили стратегічні наміри РФ на Донеччині

19:28

Українців можуть штрафувати за живі ялинки на новорічні свята - у чому причина

19:12

"Вистраждано душею": Степан Гіга вперше після операції вийшов на зв'язокВідео

Реклама
19:10

Про яку небезпеку лідери ЄС попередили ЗеленськогоПогляд

18:44

ФІФА представила розклад ЧС-2026: збірна України дізналася дати перших матчів

18:35

РФ готує масштабну наступальну операцію: яке місто в небезпеці

18:30

Удар РФ по Печенізькій дамбі: у ЗСУ розкрили, як підрив вплине на фронт

18:12

Ці чотири знаки зодіаку стануть суперзірками у 2026 році - хто вони

17:57

До 16 годин у темряві: з'явились нові графіки вимкнення світла на 8 грудня

17:49

Поховав брата і повертався додому: чоловік ледь не загинув від прицільної атакиВідео

17:26

Помер режисер першого українського фільму, номінованого на "Оскар"Відео

17:18

Атакують недоторканні обʼєкти: РФ змінила тактику ударів по України

17:11

Важка хвороба, кома і смерть: українські зірки прощаються з 38-річним Adam

17:10

Китайський гороскоп на завтра 8 грудня: неприємності для Коней, розчарування для Півнів

16:14

Чому 8 грудня не можна ні з ким сперечатися: яке церковне свято

16:13

Українцям почали виплачувати 6 500 гривень допомоги: куди їх можна витратити

16:09

Як правильно наносити антиперспірант, щоб не пітніти: секрети, про які мало хто знає

15:30

Тисячолітнє пророцтво і прихований сенс: навіщо в Києві збудували Золоті воротаВідео

15:24

План РФ провалився: ЗСУ вибивають ворога з важливого міста в Донецькій області

14:27

Окупанти намагаються оточити важливе місто: у ДШВ розповіли, що відбувається на фронті

14:27

Сніг та сильні морози все ж будуть: синоптикиня попередила про сюрпризи, які готує зима

13:54

Помер соліст гурту ADAM Михайло Клименко: співак так і не вийшов із коми

13:39

Греблю водосховища зруйновано: РФ атакувала Харківську областьВідео

Реклама
13:19

В Україну повертається сніг та мороз: названа дата нового похолодання

13:14

Китай і Росія провели спільні протиракетні навчання: що відомо

13:03

Особлива небезпека для Росії - історик розкрив головний секрет гетьмана МазепиВідео

12:59

Рухаються вздовж ліній оборони: чи загрожує Запоріжжю новий маневр росіян

12:49

Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня

12:34

Шахеди полетіли з п'яти напрямків, було запущено ракети: унаслідок ударів є загиблі

12:02

Як обігрітися без дров: простий метод, про який мало хто здогадується

12:01

Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

11:43

Фінансовий гороскоп на тиждень із 8 до 14 грудня

11:02

Навіщо Трампа зганьбили на весь світПогляд

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти