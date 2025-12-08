Рус
Шер готується "зав'язати вузлик" із молодшим на 40 років бойфрендом - ЗМІ

Анна Підгорна
8 грудня 2025, 01:30
Співачка впевнена, що немає сенсу довше відтягувати цей важливий момент.
  • Про роман Шер і Александра Едвардса стало відомо в листопаді 2022 року
  • Сьогодні пара, за словами джерела, готується до весілля

Американська співачка Шер готується знову піти під вінець. Ще в жовтні в західних ЗМІ з'явилися чутки про те, що трирічний роман зірки з музичним продюсером Александром Едвардсом, який молодший за неї на 40 років, добігає кінця, а зараз інсайдери натякають на майбутнє весілля пари.

Видання Daily Mail посилається на слова інсайдера з оточення Шер і Едвардса про те, що закохані готові узаконити свої стосунки навесні 2026 року, імовірно, у день 80-річчя співачки - 20 травня.

"Вона твердо вирішила вийти за нього заміж приблизно в травні, коли відзначатиме свій ювілей. Вона вважає, що її майбутнє святкування 80-річчя - ідеальний момент для неї та Олександра, щоб закріпити свої стосунки. Шер абсолютно не хвилює різниця у віці, і вони обидва готові зв'язати себе узами шлюбу", - повідомило джерело.

Про персону: Шер

Шер (ім'я при народженні - Шерилін Саркісян) - американська співачка, акторка, режисерка і музичний продюсер. Прославилася в середині 60-их, як частина дуету "Сонні і Шер", пізніше стала виступати сольно. Пісні Шер були в топ-10 Billboard Hot 100 упродовж шести десятиліть поспіль (з 1960-х по 2010-ті). За свою кар'єру артистка випустила 28 студійних альбомів, зіграла в 74 кінопроєктах. Володарка "Еммі" (2003), "Греммі" (2000), "Оскара" (1988) та трьох "Золотих глобусів" (1974, 1984, 1988).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Шер новини шоу бізнесу
