Шер готується "зав'язати вузлик" із молодшим на 40 років бойфрендом - ЗМІ

Співачка впевнена, що немає сенсу довше відтягувати цей важливий момент.

Шер особисте життя - співачка планує весілля з Александром Едвардсом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Стисло:

Про роман Шер і Александра Едвардса стало відомо в листопаді 2022 року

Сьогодні пара, за словами джерела, готується до весілля

Американська співачка Шер готується знову піти під вінець. Ще в жовтні в західних ЗМІ з'явилися чутки про те, що трирічний роман зірки з музичним продюсером Александром Едвардсом, який молодший за неї на 40 років, добігає кінця, а зараз інсайдери натякають на майбутнє весілля пари.

Видання Daily Mail посилається на слова інсайдера з оточення Шер і Едвардса про те, що закохані готові узаконити свої стосунки навесні 2026 року, імовірно, у день 80-річчя співачки - 20 травня.

"Вона твердо вирішила вийти за нього заміж приблизно в травні, коли відзначатиме свій ювілей. Вона вважає, що її майбутнє святкування 80-річчя - ідеальний момент для неї та Олександра, щоб закріпити свої стосунки. Шер абсолютно не хвилює різниця у віці, і вони обидва готові зв'язати себе узами шлюбу", - повідомило джерело.

Про персону: Шер Шер (ім'я при народженні - Шерилін Саркісян) - американська співачка, акторка, режисерка і музичний продюсер. Прославилася в середині 60-их, як частина дуету "Сонні і Шер", пізніше стала виступати сольно. Пісні Шер були в топ-10 Billboard Hot 100 упродовж шести десятиліть поспіль (з 1960-х по 2010-ті). За свою кар'єру артистка випустила 28 студійних альбомів, зіграла в 74 кінопроєктах. Володарка "Еммі" (2003), "Греммі" (2000), "Оскара" (1988) та трьох "Золотих глобусів" (1974, 1984, 1988).

