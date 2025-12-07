Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Поховав брата і повертався додому: чоловік ледь не загинув від прицільної атаки

Ангеліна Підвисоцька
7 грудня 2025, 17:49
88
Російські окупанти намагалися бити цивільного чоловіка FPV-дроном.
удар по Константиновке
Російські окупанти ледь не вбили чоловіка / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російські окупати ледь не вбили цивільного чоловіка у Костянтинівці. За ним гнався ворожий FPV-дрон. Про це розповіли у бригаді "Хижак" при Департаменті патрульної поліції України.

Це сталося одразу після того, як чоловік поховав свого брата. Його вбив російський дрон.

"Почув звук FPV зі спини, одразу кинувся тікати. Якби не стрибнув — мене б уже не було", - розповідає постраждалий чоловік.

відео дня

Після вибуху він почав благати про допомогу. Його крик почули бійці МВГ бригади "Хижак". У чоловіка осколкові поранення та перелом ноги. Йому надали невідкладну допомогу, перенесли в укриття та евакуювали.

Поховав брата і повертався додому: чоловік ледь не загинув від прицільної атаки
Що відомо про Костянтинівку / Інфографіка: Главред

У момент, коли наші захисники надавали чоловіку допомогу, над ними знову почали кружляти ворожі дрони. Нині постраждалий чоловік перебуває у лікарні.

Дивіться відео з моментом атаки:

удары по Константиновке
Російські окупанти ледь не вбили чоловіка / фото: скріншот

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, інтенсивні бої за місто Покровськ, що у Донецькій області, тривають. Крім цього, ворог намагається просуватися в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Аналітики DeepState заявили, що армії країни-агресора Росії за останню добу вдалося просунутися у Вовчанську, а також поблизу прилеглих населених пунктів на Харківщині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що українські бійці в районі Покровська та Мирнограда не дають можливості загарбникам накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Константиновка вторгнення Росії атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готує масштабну наступальну операцію: яке місто в небезпеці

РФ готує масштабну наступальну операцію: яке місто в небезпеці

18:35Фронт
Удар РФ по Печенізькій дамбі: у ЗСУ розкрили, як підрив вплине на фронт

Удар РФ по Печенізькій дамбі: у ЗСУ розкрили, як підрив вплине на фронт

18:30Україна
До 16 годин у темряві: з'явились нові графіки вимкнення світла на 8 грудня

До 16 годин у темряві: з'явились нові графіки вимкнення світла на 8 грудня

17:57Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

Останні новини

18:44

ФІФА представила розклад ЧС-2026: збірна України дізналася дати перших матчів

18:35

РФ готує масштабну наступальну операцію: яке місто в небезпеці

18:30

Удар РФ по Печенізькій дамбі: у ЗСУ розкрили, як підрив вплине на фронт

18:12

Ці чотири знаки зодіаку стануть суперзірками у 2026 році - хто вони

17:57

До 16 годин у темряві: з'явились нові графіки вимкнення світла на 8 грудня

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
17:49

Поховав брата і повертався додому: чоловік ледь не загинув від прицільної атакиВідео

17:26

Помер режисер першого українського фільму, номінованого на "Оскар"Відео

17:18

Атакують недоторканні обʼєкти: РФ змінила тактику ударів по України

17:11

Важка хвороба, кома і смерть: українські зірки прощаються з 38-річним Adam

Реклама
17:10

Китайський гороскоп на завтра 8 грудня: неприємності для Коней, розчарування для Півнів

16:14

Чому 8 грудня не можна ні з ким сперечатися: яке церковне свято

16:13

Українцям почали виплачувати 6 500 гривень допомоги: куди їх можна витратити

16:09

Як правильно наносити антиперспірант, щоб не пітніти: секрети, про які мало хто знає

15:30

Тисячолітнє пророцтво і прихований сенс: навіщо в Києві збудували Золоті воротаВідео

15:24

План РФ провалився: ЗСУ вибивають ворога з важливого міста в Донецькій області

14:27

Окупанти намагаються оточити важливе місто: у ДШВ розповіли, що відбувається на фронті

14:27

Сніг та сильні морози все ж будуть: синоптикиня попередила про сюрпризи, які готує зима

13:54

Помер соліст гурту ADAM Михайло Клименко: співак так і не вийшов із коми

13:39

Греблю водосховища зруйновано: РФ атакувала Харківську областьВідео

13:19

В Україну повертається сніг та мороз: названа дата нового похолодання

Реклама
13:14

Китай і Росія провели спільні протиракетні навчання: що відомо

13:03

Особлива небезпека для Росії - історик розкрив головний секрет гетьмана МазепиВідео

12:59

Рухаються вздовж ліній оборони: чи загрожує Запоріжжю новий маневр росіян

12:49

Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня

12:34

Шахеди полетіли з п'яти напрямків, було запущено ракети: унаслідок ударів є загиблі

12:02

Як обігрітися без дров: простий метод, про який мало хто здогадується

12:01

Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

11:43

Фінансовий гороскоп на тиждень із 8 до 14 грудня

11:02

Навіщо Трампа зганьбили на весь світПогляд

10:53

Медійні ознаки "розгойдуваності": що насправді буде з доларом до середини грудня

10:47

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

10:30

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

10:20

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

09:54

Дрони в обмін на досвід: РФ націлилася на стратегічну угоду з Індією - ISW

09:11

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня: Овнам - серйозні зміни, Левам - допомога

08:59

Ситуація на полі бою складається не на користь України: у NYT розкрили подробиці

08:33

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:42

Нічні вибухи в Енгельсі: місцеві заявляють про атаку дронів на нафтобазуВідео

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці мотоцикла за 19 секунд

05:16

"Більше ніж флірт": Тарас Тополя заговорив про зради після розлученняВідео

Реклама
04:49

Як швидко відмити фасади без розводів: найдієвіший засіб за копійки

04:12

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

03:30

Як змусити герань цвісти взимку: допоможе одна дешева пігулка з аптечки

02:38

Масований наліт дронів і Кинджалів: в Україні лунають потужні вибухи

02:30

ТОП-3 знаки звільняться від тягаря: хто у грудні нарешті вирветься з проблем

06 грудня, субота
23:55

США змусили Путіна та Зеленського піти на поступки для мирної угоди - Axios

23:53

"Пташки" залетіли вглиб РФ: кадри потужних ударів по російських об'єктах

22:57

Ажіотаж жене ціни вгору: які продукти найбільше подорожчають перед святами

21:46

Світла не буде 12-16 годин: в Укренерго розповіли, коли чекати покращенняФото

21:42

Після вибуху справжній блекаут: російський літак скинув бомбу на Бєлгород

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти