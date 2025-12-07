Поховав брата і повертався додому: чоловік ледь не загинув від прицільної атаки

Російські окупанти намагалися бити цивільного чоловіка FPV-дроном.

Російські окупанти ледь не вбили чоловіка / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російські окупати ледь не вбили цивільного чоловіка у Костянтинівці. За ним гнався ворожий FPV-дрон. Про це розповіли у бригаді "Хижак" при Департаменті патрульної поліції України.

Це сталося одразу після того, як чоловік поховав свого брата. Його вбив російський дрон.

"Почув звук FPV зі спини, одразу кинувся тікати. Якби не стрибнув — мене б уже не було", - розповідає постраждалий чоловік. відео дня

Після вибуху він почав благати про допомогу. Його крик почули бійці МВГ бригади "Хижак". У чоловіка осколкові поранення та перелом ноги. Йому надали невідкладну допомогу, перенесли в укриття та евакуювали.

У момент, коли наші захисники надавали чоловіку допомогу, над ними знову почали кружляти ворожі дрони. Нині постраждалий чоловік перебуває у лікарні.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, інтенсивні бої за місто Покровськ, що у Донецькій області, тривають. Крім цього, ворог намагається просуватися в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Аналітики DeepState заявили, що армії країни-агресора Росії за останню добу вдалося просунутися у Вовчанську, а також поблизу прилеглих населених пунктів на Харківщині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що українські бійці в районі Покровська та Мирнограда не дають можливості загарбникам накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

