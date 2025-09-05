"Не для капітуляції": Пєсков пояснив несподіване запрошення Зеленського до Москви

Ви дізнаєтеся:
- Навіщо Путін запросив Зеленського до Москви
- Чи буде зустріч Путіна з Трампом і Зеленським
Спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, навіщо російський диктатор Володимир Путін запросив лідера України Володимира Зеленського до Москви, і розповів, чи є шанс на проведення тристоронньої зустрічі за участю президента США Дональда Трампа.
За словами Пєскова, Путін запросив Зеленського до Москви для переговорів, а не для того, "щоб прийняти капітуляцію".
"Його [Зеленського] запрошують до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", - сказав Пєсков журналістам на Східному економічному форумі 2025, передають Известия.
На уточнювальне запитання, чому б не вибрати будь-яку іншу країну, представник Кремля відповів: "Це його [Путіна] пропозиція. І ми бачимо, що президент Зеленський особисто відхилив її через свого міністра закордонних справ".
Пєсков заявив також, що Путін нібито відкритий для різних переговорів.
"Він [Путін] сказав, що у нас і так є переговорний процес, є російська переговорна команда, яку очолює Мединський. Президент дав високу оцінку роботи Мединського. Він також не відкинув можливості за необхідності зустрічі на найвищому рівні, але вона має бути добре підготовлена", - сказав Пєсков.
Переговори Путіна і Зеленського - останні новини
Як писав Главред, глава Кремля Володимир Путін заявив, що нібито ніколи не виключав зустрічі з президентом України, проте сумнівається в її сенсі. Він пропонує Зеленському зустрітися в Москві. Таку заяву кремлівський лідер зробив на пресконференції в Пекіні.
Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію Путіна зустрітися із Зеленським у Москві.
Президент Зеленський заявив, що Україна підтримує проведення переговорів і в тристоронньому, і двосторонньому форматі.
"Я вважаю, що Росія робить усе, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене до Москви. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - сказав Зеленський.
Водночас він зазначив, що, якщо Росія почала говорити про зустріч, то це вже непогано.
Зупинка війни залежатиме не від Путіна: думка експерта
Російський диктатор Володимир Путін утримує владу не заради передання її наступнику, а заради власного безстрокового правління, навіть ціною затяжної війни і деградації Росії. Таку думку висловив політолог Віктор Небоженко.
За його словами, Путін прекрасно розуміє, що вже не є ні лідером, ні "арбітром нації", ні "улюбленцем долі", а перетворився на "старого, жовчного дідугана, який програв страшну війну в Україні".
Небоженко зазначає, що як еліта, так і "мовчазна більшість" у Росії починають дедалі більше сприймати Путіна як невдаху, який тягне країну в прірву. Однак втручатися в перебіг "історичної катастрофи" за традицією ніхто не поспішає.
"Політбюро", що склалося за останні роки навколо Путіна, не стане чекати його милості і буде змушене вирішувати його долю, поки він не почав чергову чистку в оточенні, вважає експерт. За його прогнозом, зупинення війни вже не залежатиме від волі самого Путіна.
"Для Путіна особиста влада набагато важливіша за долю Росії", - підсумував Небоженко.
Інші новини:
- "Путін і Зеленський не готові до мирних переговорів": гучна заява Трампа
- Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь
- ЗСУ відтіснили РФ і наблизилися до Покровська: ISW підтвердили успіхи на Сході
Про персону: Віктор Небоженко
Віктор Сергійович Небоженко (нар. 14 лютого 1953, Жмеринка) — український політолог, соціолог. Директор соціологічної служби "Український барометр". Кандидат філософських наук, пише Вікіпедія.
Працював в Інституті філософії Академії наук України, Інституті соціології Академії наук України.
У 1994-му брав участь в першій президентській кампанії екс-прем'єр-міністра України Леоніда Кучми.
З 2003-го — керівник соціологічної служби Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України, директор Соціологічної служби "Український барометр".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред