"Не для капітуляції": Пєсков пояснив несподіване запрошення Зеленського до Москви

Анна Ярославська
5 вересня 2025, 09:01
Російський диктатор нібито відкритий для різних переговорів.
Путін, Зеленський, Пєсков
У Кремлі пояснили запрошення Зеленського до Москви

Ви дізнаєтеся:

  • Навіщо Путін запросив Зеленського до Москви
  • Чи буде зустріч Путіна з Трампом і Зеленським

Спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, навіщо російський диктатор Володимир Путін запросив лідера України Володимира Зеленського до Москви, і розповів, чи є шанс на проведення тристоронньої зустрічі за участю президента США Дональда Трампа.

За словами Пєскова, Путін запросив Зеленського до Москви для переговорів, а не для того, "щоб прийняти капітуляцію".

"Його [Зеленського] запрошують до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", - сказав Пєсков журналістам на Східному економічному форумі 2025, передають Известия.

На уточнювальне запитання, чому б не вибрати будь-яку іншу країну, представник Кремля відповів: "Це його [Путіна] пропозиція. І ми бачимо, що президент Зеленський особисто відхилив її через свого міністра закордонних справ".

Пєсков заявив також, що Путін нібито відкритий для різних переговорів.

"Він [Путін] сказав, що у нас і так є переговорний процес, є російська переговорна команда, яку очолює Мединський. Президент дав високу оцінку роботи Мединського. Він також не відкинув можливості за необхідності зустрічі на найвищому рівні, але вона має бути добре підготовлена", - сказав Пєсков.

Переговори Путіна і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, глава Кремля Володимир Путін заявив, що нібито ніколи не виключав зустрічі з президентом України, проте сумнівається в її сенсі. Він пропонує Зеленському зустрітися в Москві. Таку заяву кремлівський лідер зробив на пресконференції в Пекіні.

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію Путіна зустрітися із Зеленським у Москві.

Президент Зеленський заявив, що Україна підтримує проведення переговорів і в тристоронньому, і двосторонньому форматі.

"Я вважаю, що Росія робить усе, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене до Москви. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що, якщо Росія почала говорити про зустріч, то це вже непогано.

Зупинка війни залежатиме не від Путіна: думка експерта

Російський диктатор Володимир Путін утримує владу не заради передання її наступнику, а заради власного безстрокового правління, навіть ціною затяжної війни і деградації Росії. Таку думку висловив політолог Віктор Небоженко.

За його словами, Путін прекрасно розуміє, що вже не є ні лідером, ні "арбітром нації", ні "улюбленцем долі", а перетворився на "старого, жовчного дідугана, який програв страшну війну в Україні".

Небоженко зазначає, що як еліта, так і "мовчазна більшість" у Росії починають дедалі більше сприймати Путіна як невдаху, який тягне країну в прірву. Однак втручатися в перебіг "історичної катастрофи" за традицією ніхто не поспішає.

"Політбюро", що склалося за останні роки навколо Путіна, не стане чекати його милості і буде змушене вирішувати його долю, поки він не почав чергову чистку в оточенні, вважає експерт. За його прогнозом, зупинення війни вже не залежатиме від волі самого Путіна.

"Для Путіна особиста влада набагато важливіша за долю Росії", - підсумував Небоженко.

Про персону: Віктор Небоженко

Віктор Сергійович Небоженко (нар. 14 лютого 1953, Жмеринка) — український політолог, соціолог. Директор соціологічної служби "Український барометр". Кандидат філософських наук, пише Вікіпедія.

Працював в Інституті філософії Академії наук України, Інституті соціології Академії наук України.

У 1994-му брав участь в першій президентській кампанії екс-прем'єр-міністра України Леоніда Кучми.

З 2003-го — керівник соціологічної служби Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України, директор Соціологічної служби "Український барометр".

17:45

Дуже погана прикмета: що не можна носити в день церковного свята 5 вересня

