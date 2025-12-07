"Вистраждано душею": Степан Гіга вперше після операції вийшов на зв'язок

Прем'єра треку, написаного понад 20 років тому, відбулася в неділю, 7 грудня, на офіційному YouTube-каналі співака.

Степан Гіга вперше після операції вийшов на зв'язок / колаж: Главред, фото: Facebook Степан Гіга

Коротко:

У Степана Гіги вийшла нова пісня

Музику і слова до композиції написав сам Гіга

У народного артиста України Степана Гіги, який опинився в лікарні у важкому стані, вийшла нова пісня під назвою "Мої роки - моя молитва".

Прем'єра треку, написаного понад 20 років тому, відбулася в неділю, 7 грудня, на офіційному YouTube-каналі естрадного співака і композитора. У підписі до пісні зазначено, що вона народилася з прожитого досвіду, радощів і втрат 66-річного виконавця.

"Вона була написана понад 20 років тому, але її зміст залишається актуальним і сьогодні. У цих рядках - шлях людини, яка навчилася цінувати кожен момент, кожен день і кожен урок долі. Це пісня-сповідь, пісня-молитва. Ми відкриваємо її для вас зараз, щоб поділитися тим, що пережито серцем і вистраждано душею. Нехай кожен, хто слухає, знайде в ній свою правду", - йдеться в повідомленні.

Музику і слова до композиції написав сам Гіга. У коментарях шанувальники співака бажають йому якнайшвидшого одужання і дякують за нову пісню.

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

