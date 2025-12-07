Помер режисер першого українського фільму, номінованого на "Оскар"

В'ячеслав Криштофович був кінорежисером, сценаристом і педагогом.

https://glavred.net/stars/umer-rezhisser-pervogo-ukrainskogo-filma-nominirovannogo-na-oskar-10722044.html Посилання скопійоване

Криштофович помер на 79-му році життя / колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/ukrkino

Коротко:

Криштофович помер на 79-му році життя

Криштофович зняв понад 20 фільмів

У Києві пішов із життя кінорежисер, сценарист і педагог В'ячеслав Криштофович. Йому було 78 років. Сумну новину повідомили на сторінці Національної спілки кінематографістів України у Facebook.

На рахунку класика українського кінематографа такі відомі картини як "Самотня жінка бажає познайомитися", "Ребро Адама", "Автопортрет невідомого", "Приятель небіжчика". До речі, права на показ фільму 1997 року "Приятель небіжчика" придбали 18 країн, і він досі вважається однією з найуспішніших українських кіноробіт 90-х. Крім того, ця стрічка стала першою кінокартиною, висунутою від України на премію "Оскар" у категорії "Найкращий іноземний фільм".

відео дня

Колеги відгукуються про нього, як про людину великої внутрішньої культури, майстра, який умів у найпростішому бачити важливе.

"Перестало битися серце В'ячеслава Сигізмундовича Криштофовича - людини великої внутрішньої культури, майстра, який умів у найпростішому побачити важливе. Він був художником з особливою оптикою: уважним до деталей, співчутливим до характерів, відвертим у творчих пошуках. Навіть найменша з його "дрібниць життя" в кадрі ставала суттєвою. І ранні роботи, і пізні серіали, і сценарії, створені ним у співпраці, все це свідчення виняткового таланту та чесності в професії", - йдеться в повідомленні.

У НСКУ підкреслили, що митець багато сил присвятив педагогічній роботі та вихованню нових поколінь режисерів: "Він завжди зустрічав тих, хто тільки приходив у професію, з надією та вірою. Студенти Криштофовича пам'ятатимуть спокій, уважність і доброзичливу вимогливість Майстра, завдяки яким виростали нові голоси нашого кіно".

Режисер викладав у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого.

Свого часу режисер знімав фільми російською мовою з московськими артистами - Станіславом Любшиним, Олександром Збруєвим, Іриною Купченко, Ольгою Остроумовою, пише російський кінокритик родом з України Андрій Плахов:

"В'ячек (так називали режисера друзі, - ред.) був хорошою людиною і фільми робив хороші, з настроєм, авторською інтонацією і людським обличчям. У "Ребрі Адама" одну з найкращих ролей зіграла Чурікова, у "Двох гусарах" був блискучий дует Абдулова і Янковського. Нагадую ще назви - "Дрібниці життя", "Володя великий, Володя маленький", "Автопортрет невідомого", "Приятель небіжчика"... Ми загубилися, дуже давно не спілкувалися, але в якійсь глибинній пам'яті ці враження і зв'язки зберігаються".

Криштофович був не тільки кінорежисером, сценаристом і педагогом. Він - академік Національної академії мистецтв України, Заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка, член правління Національної спілки кінематографістів України.

Серед його нагород також - орден "За заслуги" ІІІ ступеня (2020) та, премія "Золота дзиґа" за внесок у розвиток українського кіно, премія "Золотий овен".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі

На початку грудня помер Кері-Гіроюкі Тагава, актор родом із Токіо, відомий за ролями у фільмі "Смертельна битва" і серіалі "Людина у високому замку". Йому було 75 років.

Раніше стало відомо про те, що співачка Олена Тополя вперше вийшла на зв'язок в Instagram після гучного оголошення про розлучення. Тарас і Олена Тополя прийняли рішення розлучитися після 12 років шлюбу.

Інші новини:

Про персону: В'ячеслав Криштофович В'ячеслав Криштофович народився і виріс у Києві. У 1971 році він закінчив режисерський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (1971), але ще до випуску почав працювати режисером на столичній кіностудії ім. Довженка. Довженка. Він не тільки знімав фільми, а й пробував себе як актор, зігравши в "Совісті" і "Серце Боніура", а потім - у "Першому правилі королеви". Криштофович зняв понад 20 фільмів. Його картини "Ребро Адама" і "Приятель небіжчика" були відібрані до секції Directors' Fortnight Каннського кінофестивалю. Крім того, останній висунули на премію "Оскар" у категорії "Найкращий іноземний фільм" 1998 року. Серед телефільмів В. Криштофовича - "Під дахами великого міста", "Право на захист", "Я тебе люблю", "Непрямі докази", "Дім Саквояж зі світлим майбутнім", "Таємниці великого міста", "Гальмівний шлях", "Ой, матусі! (або "Звідки беруться діти"), "Про нього", "Передчуття".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред