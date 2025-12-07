Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

ФІФА представила розклад ЧС-2026: збірна України дізналася дати перших матчів

Руслан Іваненко
7 грудня 2025, 18:44
165
Україна зберігає шанс вийти на ЧС-2026 і готується до можливих матчів проти Нідерландів, Тунісу та Японії.
Футбол, спорт
ФІФА оприлюднила повний розклад ЧС-2026 / Колаж: Главред, фото: instagram.comrebrov_serhiy

Коротко:

  • ФІФА оголосила повний розклад матчів ЧС-2026
  • Україна потрапила до групи F у разі виходу на турнір
  • Потенційні суперники: Нідерланди, Туніс, Японія

ФІФА оприлюднила повний розклад матчів чемпіонату світу-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Збірна України, що продовжує боротьбу у плей-оф шляху В, зберігає шанси на потрапляння до фінальної частини турніру.

5 грудня у Вашингтоні відбулося офіційне жеребкування ЧС-2026, після якого наступного дня ФІФА представила детальний календар усіх поєдинків. За його підсумками команда Сергія Реброва, разом з іншими учасниками плей-оф, була зарахована до групи F. Її потенційними суперниками стануть збірні Нідерландів, Тунісу та Японії.

відео дня

У разі виходу на чемпіонат світу українці стартуватимуть матчем проти Тунісу, який запланований на 15 червня у Монтерреї (Мексика) та розпочнеться о 05:00 за київським часом. Другий поєдинок групового етапу "синьо-жовті" проведуть у Х’юстоні проти Нідерландів — гра відбудеться 20 червня о 20:00. Завершальний матч групи Україна зіграє 25 червня в Далласі проти Японії, початок — о 02:00 за київським часом.

Розклад матчів групи F ЧС-2026

  • 14.06, 23:00 — Нідерланди – Японія
  • 15.06, 05:00 — Україна (Польща, Швеція, Албанія) – Туніс
  • 20.06, 20:00 — Нідерланди – Україна (Польща, Швеція, Албанія)
  • 21.06, 07:00 — Туніс – Японія
  • 26.06, 02:00 — Туніс – Нідерланди
  • 26.06, 02:00 — Японія – Україна (Польща, Швеція, Албанія)

Старт турніру та міста-господарі

Матч-відкриття чемпіонату світу-2026 відбудеться 11 червня у Мехіко, де зіграють Мексика та Південно-Африканська Республіка.

Поєдинки турніру прийматимуть 16 міст:Канада: Торонто, ВанкуверМексика: Гвадалахара, Мехіко, МонтеррейСША: Атланта, Бостон, Даллас, Х’юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско, Сієтл.

Фінал заплановано на 19 липня — матч за титул чемпіона світу прийме Нью-Йорк.

Футбол - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, у п'ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні в Центрі виконавчого мистецтва імені Джона Кеннеді відбулося жеребкування фінальної частини ЧС-2026 з футболу.

Нагадаємо, що автор першого голу в історії збірної України Іван Гецко висловив занепокоєння ситуацією, у якій опинилося київське "Динамо". Напередодні команда несподівано програла у Полтаві з рахунком 1:2 і опустилася на сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ.

Крім того, донецький "Шахтар" залишається серед ключових претендентів на вихід до основної стадії Ліги чемпіонів 2026/27 без кваліфікаційних раундів - таку можливість клуб отримує завдяки високому клубному рейтингу, який може стати визначальним у разі перерозподілу місць у турнірі.

Читайте також:

Про персону: Сергій Ребров

Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ребров збірна України з футболу новини футболу новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру: що це за традиція

В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру: що це за традиція

20:14Україна
Зимова ставка окупантів: у ЗСУ пояснили стратегічні наміри РФ на Донеччині

Зимова ставка окупантів: у ЗСУ пояснили стратегічні наміри РФ на Донеччині

19:48Фронт
РФ готує масштабну наступальну операцію: яке місто в небезпеці

РФ готує масштабну наступальну операцію: яке місто в небезпеці

18:35Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Останні новини

20:14

В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру: що це за традиція

19:50

Як легко прибрати вапняний наліт з крану: експерти поділились перевіреним методом

19:48

Зимова ставка окупантів: у ЗСУ пояснили стратегічні наміри РФ на Донеччині

19:28

Українців можуть штрафувати за живі ялинки на новорічні свята - у чому причина

19:12

"Вистраждано душею": Степан Гіга вперше після операції вийшов на зв'язокВідео

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
19:10

Про яку небезпеку лідери ЄС попередили ЗеленськогоПогляд

18:44

ФІФА представила розклад ЧС-2026: збірна України дізналася дати перших матчів

18:35

РФ готує масштабну наступальну операцію: яке місто в небезпеці

18:30

Удар РФ по Печенізькій дамбі: у ЗСУ розкрили, як підрив вплине на фронт

Реклама
18:12

Ці чотири знаки зодіаку стануть суперзірками у 2026 році - хто вони

17:57

До 16 годин у темряві: з'явились нові графіки вимкнення світла на 8 грудня

17:49

Поховав брата і повертався додому: чоловік ледь не загинув від прицільної атакиВідео

17:26

Помер режисер першого українського фільму, номінованого на "Оскар"Відео

17:18

Атакують недоторканні обʼєкти: РФ змінила тактику ударів по України

17:11

Важка хвороба, кома і смерть: українські зірки прощаються з 38-річним Adam

17:10

Китайський гороскоп на завтра 8 грудня: неприємності для Коней, розчарування для Півнів

16:14

Чому 8 грудня не можна ні з ким сперечатися: яке церковне свято

16:13

Українцям почали виплачувати 6 500 гривень допомоги: куди їх можна витратити

16:09

Як правильно наносити антиперспірант, щоб не пітніти: секрети, про які мало хто знає

15:30

Тисячолітнє пророцтво і прихований сенс: навіщо в Києві збудували Золоті воротаВідео

Реклама
15:24

План РФ провалився: ЗСУ вибивають ворога з важливого міста в Донецькій області

14:27

Окупанти намагаються оточити важливе місто: у ДШВ розповіли, що відбувається на фронті

14:27

Сніг та сильні морози все ж будуть: синоптикиня попередила про сюрпризи, які готує зима

13:54

Помер соліст гурту ADAM Михайло Клименко: співак так і не вийшов із коми

13:39

Греблю водосховища зруйновано: РФ атакувала Харківську областьВідео

13:19

В Україну повертається сніг та мороз: названа дата нового похолодання

13:14

Китай і Росія провели спільні протиракетні навчання: що відомо

13:03

Особлива небезпека для Росії - історик розкрив головний секрет гетьмана МазепиВідео

12:59

Рухаються вздовж ліній оборони: чи загрожує Запоріжжю новий маневр росіян

12:49

Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня

12:34

Шахеди полетіли з п'яти напрямків, було запущено ракети: унаслідок ударів є загиблі

12:02

Як обігрітися без дров: простий метод, про який мало хто здогадується

12:01

Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

11:43

Фінансовий гороскоп на тиждень із 8 до 14 грудня

11:02

Навіщо Трампа зганьбили на весь світПогляд

10:53

Медійні ознаки "розгойдуваності": що насправді буде з доларом до середини грудня

10:47

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

10:30

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

10:20

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

09:54

Дрони в обмін на досвід: РФ націлилася на стратегічну угоду з Індією - ISW

Реклама
09:11

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня: Овнам - серйозні зміни, Левам - допомога

08:59

Ситуація на полі бою складається не на користь України: у NYT розкрили подробиці

08:33

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:42

Нічні вибухи в Енгельсі: місцеві заявляють про атаку дронів на нафтобазуВідео

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці мотоцикла за 19 секунд

05:16

"Більше ніж флірт": Тарас Тополя заговорив про зради після розлученняВідео

04:49

Як швидко відмити фасади без розводів: найдієвіший засіб за копійки

04:12

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

03:30

Як змусити герань цвісти взимку: допоможе одна дешева пігулка з аптечки

02:38

Масований наліт дронів і Кинджалів: в Україні лунають потужні вибухи

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти