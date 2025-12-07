ФІФА представила розклад ЧС-2026: збірна України дізналася дати перших матчів

Коротко:
- ФІФА оголосила повний розклад матчів ЧС-2026
- Україна потрапила до групи F у разі виходу на турнір
- Потенційні суперники: Нідерланди, Туніс, Японія
ФІФА оприлюднила повний розклад матчів чемпіонату світу-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Збірна України, що продовжує боротьбу у плей-оф шляху В, зберігає шанси на потрапляння до фінальної частини турніру.
5 грудня у Вашингтоні відбулося офіційне жеребкування ЧС-2026, після якого наступного дня ФІФА представила детальний календар усіх поєдинків. За його підсумками команда Сергія Реброва, разом з іншими учасниками плей-оф, була зарахована до групи F. Її потенційними суперниками стануть збірні Нідерландів, Тунісу та Японії.
У разі виходу на чемпіонат світу українці стартуватимуть матчем проти Тунісу, який запланований на 15 червня у Монтерреї (Мексика) та розпочнеться о 05:00 за київським часом. Другий поєдинок групового етапу "синьо-жовті" проведуть у Х’юстоні проти Нідерландів — гра відбудеться 20 червня о 20:00. Завершальний матч групи Україна зіграє 25 червня в Далласі проти Японії, початок — о 02:00 за київським часом.
Розклад матчів групи F ЧС-2026
- 14.06, 23:00 — Нідерланди – Японія
- 15.06, 05:00 — Україна (Польща, Швеція, Албанія) – Туніс
- 20.06, 20:00 — Нідерланди – Україна (Польща, Швеція, Албанія)
- 21.06, 07:00 — Туніс – Японія
- 26.06, 02:00 — Туніс – Нідерланди
- 26.06, 02:00 — Японія – Україна (Польща, Швеція, Албанія)
Старт турніру та міста-господарі
Матч-відкриття чемпіонату світу-2026 відбудеться 11 червня у Мехіко, де зіграють Мексика та Південно-Африканська Республіка.
Поєдинки турніру прийматимуть 16 міст:Канада: Торонто, ВанкуверМексика: Гвадалахара, Мехіко, МонтеррейСША: Атланта, Бостон, Даллас, Х’юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско, Сієтл.
Фінал заплановано на 19 липня — матч за титул чемпіона світу прийме Нью-Йорк.
Як раніше повідомляв Главред, у п'ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні в Центрі виконавчого мистецтва імені Джона Кеннеді відбулося жеребкування фінальної частини ЧС-2026 з футболу.
Нагадаємо, що автор першого голу в історії збірної України Іван Гецко висловив занепокоєння ситуацією, у якій опинилося київське "Динамо". Напередодні команда несподівано програла у Полтаві з рахунком 1:2 і опустилася на сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ.
Крім того, донецький "Шахтар" залишається серед ключових претендентів на вихід до основної стадії Ліги чемпіонів 2026/27 без кваліфікаційних раундів - таку можливість клуб отримує завдяки високому клубному рейтингу, який може стати визначальним у разі перерозподілу місць у турнірі.
Про персону: Сергій Ребров
Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".
