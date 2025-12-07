ФІФА представила розклад ЧС-2026: збірна України дізналася дати перших матчів

Україна зберігає шанс вийти на ЧС-2026 і готується до можливих матчів проти Нідерландів, Тунісу та Японії.

https://glavred.net/sport/fifa-predstavila-raspisanie-chm-2026-sbornaya-ukrainy-uznala-daty-pervyh-matchey-10722065.html Посилання скопійоване

ФІФА оприлюднила повний розклад ЧС-2026 / Колаж: Главред, фото: instagram.comrebrov_serhiy

Коротко:

ФІФА оголосила повний розклад матчів ЧС-2026

Україна потрапила до групи F у разі виходу на турнір

Потенційні суперники: Нідерланди, Туніс, Японія

ФІФА оприлюднила повний розклад матчів чемпіонату світу-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Збірна України, що продовжує боротьбу у плей-оф шляху В, зберігає шанси на потрапляння до фінальної частини турніру.

5 грудня у Вашингтоні відбулося офіційне жеребкування ЧС-2026, після якого наступного дня ФІФА представила детальний календар усіх поєдинків. За його підсумками команда Сергія Реброва, разом з іншими учасниками плей-оф, була зарахована до групи F. Її потенційними суперниками стануть збірні Нідерландів, Тунісу та Японії.

відео дня

У разі виходу на чемпіонат світу українці стартуватимуть матчем проти Тунісу, який запланований на 15 червня у Монтерреї (Мексика) та розпочнеться о 05:00 за київським часом. Другий поєдинок групового етапу "синьо-жовті" проведуть у Х’юстоні проти Нідерландів — гра відбудеться 20 червня о 20:00. Завершальний матч групи Україна зіграє 25 червня в Далласі проти Японії, початок — о 02:00 за київським часом.

Розклад матчів групи F ЧС-2026

14.06, 23:00 — Нідерланди – Японія

15.06, 05:00 — Україна (Польща, Швеція, Албанія) – Туніс

20.06, 20:00 — Нідерланди – Україна (Польща, Швеція, Албанія)

21.06, 07:00 — Туніс – Японія

26.06, 02:00 — Туніс – Нідерланди

26.06, 02:00 — Японія – Україна (Польща, Швеція, Албанія)

Старт турніру та міста-господарі

Матч-відкриття чемпіонату світу-2026 відбудеться 11 червня у Мехіко, де зіграють Мексика та Південно-Африканська Республіка.

Поєдинки турніру прийматимуть 16 міст:Канада: Торонто, ВанкуверМексика: Гвадалахара, Мехіко, МонтеррейСША: Атланта, Бостон, Даллас, Х’юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско, Сієтл.

Фінал заплановано на 19 липня — матч за титул чемпіона світу прийме Нью-Йорк.

Футбол - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, у п'ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні в Центрі виконавчого мистецтва імені Джона Кеннеді відбулося жеребкування фінальної частини ЧС-2026 з футболу.

Нагадаємо, що автор першого голу в історії збірної України Іван Гецко висловив занепокоєння ситуацією, у якій опинилося київське "Динамо". Напередодні команда несподівано програла у Полтаві з рахунком 1:2 і опустилася на сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ.

Крім того, донецький "Шахтар" залишається серед ключових претендентів на вихід до основної стадії Ліги чемпіонів 2026/27 без кваліфікаційних раундів - таку можливість клуб отримує завдяки високому клубному рейтингу, який може стати визначальним у разі перерозподілу місць у турнірі.

Читайте також:

Про персону: Сергій Ребров Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред