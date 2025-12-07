'Вони постійно ховаються': військовий розповів, чому кораблі РФ бояться вийти з портів

"Group 13" використовує дрони "Магура", якими було завдано численних ударів по російських кораблях.

https://glavred.net/ukraine/oni-postoyanno-pryachutsya-voennyy-rasskazal-ar-pochemu-korabli-rf-boyatsya-vyyti-iz-portov-10722119.html Посилання скопійоване

Військовий розповів, чому кораблі РФ бояться вийти з портів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

Програма морських безпілотників України залишається ефективною

Українські дрони в майбутньому будуть більш глибоко спиратися на штучний інтелект

У 2026 році Україна, за прогнозом командувача операцій морських безпілотників військової розвідки, зможе завдавати складніших ударів по російських силах у Чорному морі. Оскільки вже зараз вдається стримувати пересування Чорноморського флоту РФ, який колись домінував у цьому морі. Про це розповів в інтерв'ю Associated Press керівник спеціалізованого підрозділу морських безпілотників "Group 13".

За його словами, атаки України змусили Росію адаптуватися і обмежили можливості для масштабних ударів у Чорному морі.

відео дня

"Сьогодні ми, ймовірно, досягли плато. Ми обмежуємо пересування противника. Але тих гучних ударів, які ми бачили раніше, не було вже досить давно. Це тому, що ворог адаптувався", - сказав офіцер.

Він не став коментувати удари по нафтових танкерах із "тіньового флоту" РФ, хоча згідно з офіційними заявами, для таких морських атак використовувалися безпілотники.

Офіцер сказав, що російські військово-морські кораблі "ледве діють", часто наважуючись відійти лише на відстань близько 40 кілометрів від порту, щоб запустити ракети, і відразу відступають.

"Вони постійно ховаються. І певним чином це також результат діяльності нашого підрозділу - адже ви можете уявити собі вартість утримання флоту, який не може діяти в морі", - сказав він.

Незважаючи на корективи, внесені Росією, офіцер заявив, що програма морських безпілотників України залишається ефективною.

"Ми працюємо на багатьох фронтах, щоб змінити цю ситуацію і створити переломний момент. Зараз можу сказати ось що: ми не втратили ефективності. Ми просто досягли точки, коли стримуємо ворога", - сказав він.

Україна розвиває програму морських дронів

Використання різних типів безпілотників, зокрема морських, стало життєво важливим для української армії, нагадало видання. Адже вони стали недорогим інструментом для розвідки та ударів у протидії вторгненню Росії. За інформацією АР, дві програми морських безпілотників реалізуються окремо військовою та внутрішньою розвідувальними службами України.

Група 13 використовує дрони "Магура", якими, як повідомлялося, було завдано численних ударів по російських кораблях.

"Зараз підрозділ використовує два варіанти - V5, менший таранний безпілотник, і більший V7, збройову платформу. Обидва управляються дистанційно за допомогою консолей розміром із валізу, оснащених джойстиками, екранами та запобіжними вимикачами", - йдеться у статті.

Оператори продемонстрували виданню V7, оснащений модифікованими ракетами класу "повітря-повітря" Sidewinder американського виробництва. У травні повідомлялося, що "Магура" збив російський винищувач, що офіцер із групи 13 назвав "проривом" у морській війні.

Він сказав, що наступний етап еволюції українських безпілотників спиратиметься на глибшу інтеграцію штучного інтелекту. Для цього планують використовувати напрацьований і постійно зростаючий архів оперативних відео та даних датчиків для поліпшення цільового наведення і зменшення навантаження на оператора. Він додав, що українські військові мають "величезну кількість" оперативних даних для подальшого навчання моделей штучного інтелекту.

"Зараз пошук цілей - це комбінований процес: частково оператор, частково штучний інтелект. У майбутньому ви запускатимете дрон, і він самостійно шукатиме ціль, розрізнятиме цивільні судна від військових і ухвалюватиме більше рішень", - сказав він.

Хоча він не коментував конкретних планів розвитку, проте сказав, що країни, які вивчають варіанти ударів на велику дальність, підводні безпілотники і складні операції змішаного флоту, розглядають такі системи як логічний наступний крок.

Україна при цьому прагне розширити спільне виробництво безпілотників із кількома країнами НАТО наступного року, зазначило видання.

Інфографика: Главред

Моркські дрони в дії - головне

Концерн Toloka представив великий морський дрон завдовжки 12 метрів - це лише один із кількох апаратів у їхній лінійці.

Як повідомляв Главред, 21 вересня вперше в історії українські спецпризначенці з підрозділу ГУР МО України "Призраки" знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Одночасно був уражений і багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території тимчасово окупованого Криму.

Defence Express прогнозує, що знищення літаків-амфібій Бе-12 може свідчити про підготовку України до операцій із застосування нового підводного дрона "Толока".

Читайте також:

Морський дрон Magura V5 - що про нього відомо Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, здатний виконувати різні функції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові завдання, передає Вікіпедія. У листопаді 2022 року уряд України анонсував розробку українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км. Уперше човен презентовано на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року в Стамбулі. 29 липня 2023 р. вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не тільки як виставковий зразок, а й як система, повністю готова до застосування. 1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер "Івановець". Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (близько 40 осіб). Факт використання Magure V5 підтвердив глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. 14 лютого 2024 року в ГУР повідомили, що великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту РФ було потоплено за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред