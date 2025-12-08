Змилувалася: Меган Маркл уперше за 7 років поговорила з батьком

Коротко:
- Томас Маркл зараз опинився в лікарні у важкому стані
- Меган Маркл зв'язалася з батьком уперше з 2018 року
3 грудня Томаса Маркла екстрено доправили в лікарню - після двох інфарктів та інсульту батькові Меган Маркл знадобилося хірургічне втручання. Згодом чоловік опинився в реанімації в очікуванні операції з видалення тромбу. Про стан Томаса Маркла розповів його старший син. Пізніше стало відомо, що тато герцогині Сассекської втратив ногу.
Меган Маркл обірвала всі зв'язки з батьком і старшими братом та сестрою ще 2018 року - ймовірною причиною називають часті інтерв'ю родичів про приватне життя герцогині.
Коли Томас Маркл потрапив до лікарні, брат Меган Томас-молодший звернувся до неї з проханням про милосердя. "Моє єдине бажання - щоб Меган проявила до батька трохи співчуття. Він буквально бореться за своє життя", - розповів він.
Меган почула благання брата. Як повідомляє видання People, офіційний представник Маркл зазначив, що дружина принца Гаррі вийшла на зв'язок з батьком, чиє життя зараз у небезпеці. "Я можу підтвердити, що вона зв'язалася зі своїм батьком", - заявили в пресслужбі без деталей самої розмови.
Меган Маркл - останні новини:
Раніше Главред розповідав, чому "світ не любить" Меган Маркл. Свою версію в цьому питанні виклала популярна ведуча, яка розкритикувала кулінарне лайфстайл-шоу герцогині Сассекської.
Також популярний американський журнал Vanity Fair у річницю Мегзіта "розніс" принца Гаррі та Меган Маркл. Одне з джерел назвало їх "найбільш зарозумілими і лицемірними людьми на планеті".
Про персону: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).
