Змилувалася: Меган Маркл уперше за 7 років поговорила з батьком

Вона порушила свій бойкот після новин про важкий стан Томаса Маркла.

Меган Маркл відновила зв'язок із батьком після перенесеної ним ампутації ноги / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, ua.depositphotos.com

Коротко:

Томас Маркл зараз опинився в лікарні у важкому стані

Меган Маркл зв'язалася з батьком уперше з 2018 року

3 грудня Томаса Маркла екстрено доправили в лікарню - після двох інфарктів та інсульту батькові Меган Маркл знадобилося хірургічне втручання. Згодом чоловік опинився в реанімації в очікуванні операції з видалення тромбу. Про стан Томаса Маркла розповів його старший син. Пізніше стало відомо, що тато герцогині Сассекської втратив ногу.

Меган Маркл обірвала всі зв'язки з батьком і старшими братом та сестрою ще 2018 року - ймовірною причиною називають часті інтерв'ю родичів про приватне життя герцогині.

Коли Томас Маркл потрапив до лікарні, брат Меган Томас-молодший звернувся до неї з проханням про милосердя. "Моє єдине бажання - щоб Меган проявила до батька трохи співчуття. Він буквально бореться за своє життя", - розповів він.

Меган почула благання брата. Як повідомляє видання People, офіційний представник Маркл зазначив, що дружина принца Гаррі вийшла на зв'язок з батьком, чиє життя зараз у небезпеці. "Я можу підтвердити, що вона зв'язалася зі своїм батьком", - заявили в пресслужбі без деталей самої розмови.

Томас Маркл - батько Меган Маркл / Скриншот 7News Spotlight

