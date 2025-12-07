Китай і Росія провели спільні протиракетні навчання: що відомо

Маневри відбулися на тлі занепокоєння Пекіна і Москви американськими планами зі створення "Золотого купола".

Китай і Росія провели спільні протиракетні навчання

Росія і Китай провели спільне протиракетне навчання в РФ

У Пекіні заявили, що маневри не пов'язані з поточними подіями

Країни занепокоєні планами Трампа створити "Золотий купол" і відновити ядерні випробування

На початку грудня Росія і Китай провели третій раунд спільних протиракетних навчань на території РФ.

У Пекіні підкреслюють, що навчання не спрямовані проти будь-якої третьої сторони й не є реакцією на жодні поточні міжнародні події. Про це пише Reuters.

Навчання стали продовженням серії контактів між військовими двох країн. Минулого місяця Москва і Пекін обговорювали питання протиракетної оборони та стратегічної стабільності, а в серпні проводили артилерійські та протичовнові тренування в Японському морі.

У 2022 році Росія та Китай уклали угоду про "безмежне" стратегічне партнерство, зобов’язавшись регулярно проводити військові навчання для відпрацювання координації дій своїх збройних сил.

Зазначається, що обидві країни висловили занепокоєння планами президента США Дональда Трампа щодо створення протиракетного щита "Золотий купол" та його наміром відновити ядерні випробування, які не проводилися понад 30 років.

У Пекіні та Москві заявляють, що ці плани Вашингтона можуть призвести до подальшої ескалації та підриву стратегічного балансу.

За яких умов Росія може застосувати ядерну зброю - думка експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв у коментарі Главреду заявив, що Росія могла б вдатися до застосування ядерної зброї, якщо президент Володимир Путін зрозуміє, що не зможе досягти поставлених перед війною цілей.

За словами Бондарєва, у разі безрезультатності війни, значних втрат для країни і необхідності ухвалювати мир на компромісних умовах, оточення Путіна може відчути, що "півкраїни вгробили через дрібниці", наприклад через Крим або ЛДНР. У такій ситуації бюрократи, олігархи і військові можуть почати ставити запитання про сенс подальших дій лідера РФ.

Ядерні випробування - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати планують у найближчій перспективі провести нові ядерні випробування. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, зазначивши, що такий крок продиктований діями інших держав.

Раніше російський диктатор Володимир Путін доручив почати підготовку до ядерних випробувань. Він наголосив, що нібито Росія завжди дотримувалася зобов’язань за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань і не має наміру від них відходити.

Нагадаємо, президент США оголосив про намір відновити ядерні випробування вперше за 33 роки і доручив Пентагону негайно почати підготовку. У Truth Social він заявив, що випробування мають проводитися "на рівних засадах" з Росією і Китаєм.

