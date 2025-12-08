Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Хто справді впливає на рішення Трампа щодо України — Politico розкрило деталі

Руслан Іваненко
8 грудня 2025, 00:59
1197
Вузьке коло радників Трампа бере на себе розробку мирних планів і контактів із іноземними партнерами.
Хто справді впливає на рішення Трампа щодо України — Politico розкрило деталі
Трамп приймає рішення з питань зовнішньої політики у вузькому колі радників / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

  • Трамп розпустив Раду нацбезпеки та скоротив бюрократичний апарат
  • Важливі рішення ухвалює лише вузьке коло близьких радників
  • Основні переговори щодо України ведуть друзі президента

Президент США Дональд Трамп фактично розпустив Раду національної безпеки та приймає ключові рішення у сфері зовнішньої політики у вузькому колі наближених людей, які часто не мають відповідної компетенції. Про це повідомляє Politico з посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, Трамп довіряє вирішення найважливіших питань, включно з війною в Україні, лише кільком своїм радникам, серед яких: Стіва Віткоффа, нью-йоркського магната нерухомості; державного секретаря Марко Рубіо; віцепрезидента Джея Ді Венса; міністра оборони Піта Хегсета; та Джареда Кушнера, бізнесмена і зятя президента.

відео дня

"Мирний план" та хаотичність прийняття рішень

Віткофф і Кушнер, яких Трамп вважає "майстрами угод", разом працювали над сумнозвісним 28-пунктовим "мирним планом" для України та Росії.

Як розповіли співрозмовники Politico, зустрічі цього "внутрішнього кола" відбуваються хаотично, без регулярності, а рішення ухвалюються швидко.

"Трамп хоче мирних угод і заслуг. Деталі його менше хвилюють", – зазначив один колишній чиновник адміністрації.

Ризики для зовнішньої політики США

Експерти відзначають ризики такої моделі.

"Дійсно небезпечно, коли кілька людей незалежно ведуть переговори", – зауважив Річард Хаасс, колишній радник державного секретаря США.

Наприклад, щодо війни в Україні існувало кілька паралельних переговорних треків: з Росією – Віткофф і Кушнер, з Україною – Кіт Келлог, з європейськими партнерами – Рубіо та Венс.

"Набагато краще, коли одна людина знає про все, що говориться всім, визначає, що говорити всім, і керує компромісами. Коли на кухні занадто багато кухарів, неможливо гарантувати узгодженість", – пояснив Хаасс.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Politico також наголошує, що цього року команда Трампа скоротила бюрократичний апарат, у тому числі деякі комітети Ради національної безпеки. Це, разом із недовірою президента до державних інституцій, створило ситуацію, коли рішення ухвалюються без консультацій із профільними експертами.

"Ідея про те, що Україна ніколи не прийме план із 28 пунктів, – це те, що експерти знатимуть одразу. Але їм (Трампу і його друзям – ред.) байдуже, оскільки вони просто хочуть змусити Україну це проковтнути", – розповів колишній чиновник Ради нацбезпеки.

Іво Даалдер, колишній посол США в НАТО, зазначив: "Це те, що відбувається, коли немає реального процесу розробки політики, надання рекомендацій, взаємодії з іноземними урядами та визначення чіткого напрямку".

Яка тактика РФ у переговорах зі США - думка експерта

Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко пояснив, що Кремль відмовився від традиційної стратегії тиску страхом на адміністрацію Дональда Трампа. За його словами, Росія робить ставку на економічні "вигоди" та підкуп США і самого президента.

"Росія пропонувала Вашингтону поділити заморожені активи Європи на 100 мільярдів доларів і заробляти на корисних копалинах. Логіка Кремля така: ми не обов'язково ведемо переговори — можемо спокійно продовжувати війну, а можемо, як хоче Трамп, разом заробляти гроші. І для нас обидва варіанти прийнятні", — пояснив Жовтенко.

Він також зауважив, що російська пропаганда формує враження, ніби США повинні переконати Москву обрати бізнес замість війни, що, за задумом Кремля, створює додатковий тиск на Вашингтон і президента.

Мирні переговори - новини за темою

Як повідомляв Главред, 2 грудня в Москві відбулися переговори між Стівом Віткоффом, посланником Дональда Трампа, і президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками цієї зустрічі, Кремль повідомив, що, окрім первинного мирного плану від Сполучених Штатів, вони отримали ще чотири додаткові документи.

Крім того, президент США Дональд Трамп може відмовитися від мирних переговорів щодо України. Про це заявив його старший син Дональд на конференції з питань Близького Сходу, пише The Guardian.

Нагадаємо, що гарантії безпеки для України залишаються однією з головних тем міжнародних переговорів. Президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що Україні потрібні реальні гарантії, здатні запобігти третьому нападу Росії.

Читайте також:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог цинічно вдарив БПЛА по Охтирці: влучання в багатоповерхівку, є постраждалі

Ворог цинічно вдарив БПЛА по Охтирці: влучання в багатоповерхівку, є постраждалі

01:29Війна
Хто справді впливає на рішення Трампа щодо України — Politico розкрило деталі

Хто справді впливає на рішення Трампа щодо України — Politico розкрило деталі

00:59Світ
"Вони постійно ховаються": військовий розповів, чому кораблі РФ бояться вийти з портів

"Вони постійно ховаються": військовий розповів, чому кораблі РФ бояться вийти з портів

23:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

Гороскоп на завтра 8 грудня: Дівам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Гороскоп на завтра 8 грудня: Дівам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Останні новини

01:30

Шер готується "зав'язати вузлик" із молодшим на 40 років бойфрендом - ЗМІ

01:29

Ворог цинічно вдарив БПЛА по Охтирці: влучання в багатоповерхівку, є постраждалі

00:59

Хто справді впливає на рішення Трампа щодо України — Politico розкрило деталі

00:38

Змилувалася: Меган Маркл уперше за 7 років поговорила з батьком

00:09

Тихі "вбивці" вазонів: які невинні звички можуть нашкодити рослинам взимкуВідео

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
07 грудня, неділя
23:55

"Вони постійно ховаються": військовий розповів, чому кораблі РФ бояться вийти з портів

22:51

Мама в 47: українська ведуча розкрила складнощі материнства

22:39

Як не "вбити" трансмісію взимку: чотири критичні помилки на холодній дорозі

22:18

На тлі глухого кута в переговорах РФ швидко захоплює нові території - The Telegraph

Реклама
22:09

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

21:58

Де і коли прощатимуться з Михайлом Adam Клименком - деталі

21:45

Високий рівень загрози масового удару: стало відомо, які міста під загрозою

21:14

"Саме цього боїться Путін": полковник США назвав єдину гарантію безпеки України

21:03

"Він непередбачуваний": син Трампа припустив, що президент США може "покинути Україну"

20:58

Чотири продукти і святкова страва на столі: рецепт бюджетного салату на Новий рік

20:14

В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру: що це за традиціяФото

19:50

Як легко прибрати вапняний наліт з крану: експерти поділились перевіреним методом

19:48

Зимова ставка окупантів: у ЗСУ пояснили стратегічні наміри РФ на Донеччині

19:28

Українців можуть штрафувати за живі ялинки на новорічні свята - у чому причина

19:12

"Вистраждано душею": Степан Гіга вперше після операції вийшов на зв'язокВідео

Реклама
19:10

Про яку небезпеку лідери ЄС попередили ЗеленськогоПогляд

18:44

ФІФА представила розклад ЧС-2026: збірна України дізналася дати перших матчів

18:35

РФ готує масштабну наступальну операцію: яке місто в небезпеці

18:30

Удар РФ по Печенізькій дамбі: у ЗСУ розкрили, як підрив вплине на фронт

18:12

Ці чотири знаки зодіаку стануть суперзірками у 2026 році - хто вони

17:57

До 16 годин у темряві: з'явились нові графіки вимкнення світла на 8 грудня

17:49

Поховав брата і повертався додому: чоловік ледь не загинув від прицільної атакиВідео

17:26

Помер режисер першого українського фільму, номінованого на "Оскар"Відео

17:18

Атакують недоторканні обʼєкти: РФ змінила тактику ударів по України

17:11

Важка хвороба, кома і смерть: українські зірки прощаються з 38-річним Adam

17:10

Китайський гороскоп на завтра 8 грудня: неприємності для Коней, розчарування для Півнів

16:14

Чому 8 грудня не можна ні з ким сперечатися: яке церковне свято

16:13

Українцям почали виплачувати 6 500 гривень допомоги: куди їх можна витратити

16:09

Як правильно наносити антиперспірант, щоб не пітніти: секрети, про які мало хто знає

15:30

Тисячолітнє пророцтво і прихований сенс: навіщо в Києві збудували Золоті воротаВідео

15:24

План РФ провалився: ЗСУ вибивають ворога з важливого міста в Донецькій області

14:27

Окупанти намагаються оточити важливе місто: у ДШВ розповіли, що відбувається на фронті

14:27

Сніг та сильні морози все ж будуть: синоптикиня попередила про сюрпризи, які готує зима

13:54

Помер соліст гурту ADAM Михайло Клименко: співак так і не вийшов із коми

13:39

Греблю водосховища зруйновано: РФ атакувала Харківську областьВідео

Реклама
13:19

В Україну повертається сніг та мороз: названа дата нового похолодання

13:14

Китай і Росія провели спільні протиракетні навчання: що відомо

13:03

Особлива небезпека для Росії - історик розкрив головний секрет гетьмана МазепиВідео

12:59

Рухаються вздовж ліній оборони: чи загрожує Запоріжжю новий маневр росіян

12:49

Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня

12:34

Шахеди полетіли з п'яти напрямків, було запущено ракети: унаслідок ударів є загиблі

12:02

Як обігрітися без дров: простий метод, про який мало хто здогадується

12:01

Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

11:43

Фінансовий гороскоп на тиждень із 8 до 14 грудня

11:02

Навіщо Трампа зганьбили на весь світПогляд

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти