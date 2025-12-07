Зимова ставка окупантів: у ЗСУ пояснили стратегічні наміри РФ на Донеччині

Росія активізує бої на Донеччині, намагаючись просунутися до важливих ділянок фронту.

Ворог намагається діяти непомітно / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Росія активізувала атаки на Лиманському напрямку Донеччини

Ворог намагається вийти до лісів Лимана і Святогірська

Українські підрозділи стримують наступ окупантів

На Донеччині російські окупаційні сили посилюють активність на Лиманському напрямку та намагаються вийти до важливих ділянок фронту. Українські підрозділи роблять усе можливе, щоб не допустити просування ворога.

Молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк розповів в ефірі 24 Каналу, що Кремль ставить своїм силам завдання, пов’язані з подальшим наступом на Донеччині.

Цілі противника на Донеччині

"Однією з головних цілей ворога на Лиманському напрямку є вихід до вічнозелених лісів Лимана і Святогірська. Це хвойні масиви, які не опадають узимку та можуть стати природним укриттям для російських підрозділів. Ці ліси є чудовим прикриттям, щоб вести там бойові дії й облаштовувати позиції для засобів ураження", – пояснив Денисюк.

Він зазначив, що противник планує, маючи чисельну перевагу, розпорошити малі піхотні групи вздовж усього напрямку.

"Маючи величезну чисельну перевагу, противник робить ставку на те, що, добравшись до цих лісів, він зможе розпорошити свої сили буквально на весь напрямок", – додав військовий.

За словами Денисюка, Лиманський напрямок має ключове значення у планах Росії щодо захоплення Донецької області.

"Без захоплення Лиманського напрямку і виходу на рубежі Сіверського Дінця та Осколу росіяни не матимуть жодних шансів захопити найбільші агломерації вільної частини Донбасу", – підкреслив він.

Методи ворога та українська протидія

Військовий також зазначив, що протягом листопада окупанти активно використовували мотоцикли, намагаючись скористатися туманами, що ускладнювали роботу української повітряної розвідки.

"Листопад був дуже туманним, і саме в цю погоду противник намагався скористатися умовами, щоб непомітно проскочити на своїх мотоциклах. Це була дуже складна робота, найбільша група – чотири мотоцикли з вісьмома мотоциклістами, які одномоментно намагалися проскочити повз наші позиції", – навів приклад Денисюк.

Лиман / Інфографіка: Главред

Також вперше за багато місяців на цьому напрямку вдалось знищити ворожий бронетранспортер, який намагався скористатися поганою видимістю. Завдяки роботі українських батальйонів безпілотних систем "Мара" та FPV-дронів задум ворога був зірваний.

Які подальші плани РФ - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, вважає, що під час зимового наступу основним завданням Росії буде спроба захопити Донецьку та Запорізьку області.

"Абсолютно точно росіяни намагатимуться розтягувати нас по флангах, зокрема в Харківській області, у районі Вовчанська, тобто на Куп’янському напрямку. Плюс у Херсонській області противник продовжить тиснути на Херсон", — зазначає він.

На думку Світан, такі дії свідчать про прагнення РФ створити стратегічний тиск на ключові регіони та перегрупувати сили для зимових наступальних операцій.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, на Запорізькому напрямку та суміжних територіях російські окупанти посилюють активність, що може сигналізувати про підготовку великої наступальної операції. Про це заявив експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк в ефірі Еспресо.

Крім того, російські війська продовжують просуватися на ключових ділянках фронту, що суттєво ускладнює становище України та дозволяє Кремлю займати дедалі жорсткішу позицію у будь-яких потенційних переговорах.

Нагадаємо, що за словами командира 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Євгена Ласійчука, обстановка в районі Покровська залишається важкою: окупанти намагаються прорвати лінію оборони та здійснити обхід міста з флангів. Водночас ситуація біля Мирнограда, попри свою складність, залишається під контролем.

