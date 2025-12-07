Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

До 16 годин у темряві: з'явились нові графіки вимкнення світла на 8 грудня

Ангеліна Підвисоцька
7 грудня 2025, 17:57
1829
Графіки вимкнення світла будуть діяти протягом всієї доби.
До 16 годин у темряві: з'явились нові графіки вимкнення світла на 8 грудня
Графік вимкнення світла на 8 грудня / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • РФ атакує українські об'єкти енергетики
  • Укренерго вводить графіки відключення світла на 8 грудня

В Україні вводять графіки вимкнення світла на 8 грудня. Про це повідомляє Укренерго.

Обмеження будуть діяти протягом всієї доби. Їх вводять для побутових та промислових споживачів. Зазначається, що Укренерго вводить обмеження в обсязі від 2,5 до 4 черг.

відео дня

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - йдеться у повідомленні.

До 16 годин у темряві: з'явились нові графіки вимкнення світла на 8 грудня
Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Коли зникнуть графіки вимкнень світла – думка експерта

Як писав Главред, енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати систематичних ударів з боку Росії, що спричиняє як планові, так і аварійні відключення електроенергії. Відключення безпосередньо залежать від інтенсивності обстрілів, наголошує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі для YouTube-каналу Телеграф UA.

"Графіки відключень можуть зникнути лише в тому випадку, якщо замість Росії буде океан", — підкреслює Харченко, зазначаючи, що наразі ворог не зменшує інтенсивність ударів і продовжує обирати стратегічні об’єкти для руйнування.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні опублікували нові графіки вимкнення світла на 3 грудня. Графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 0,5 до 3 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

Нещодавно прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.

Крім того, після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, з чим це повʼязано.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго відключення відключення відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готує масштабну наступальну операцію: яке місто в небезпеці

РФ готує масштабну наступальну операцію: яке місто в небезпеці

18:35Фронт
Удар РФ по Печенізькій дамбі: у ЗСУ розкрили, як підрив вплине на фронт

Удар РФ по Печенізькій дамбі: у ЗСУ розкрили, як підрив вплине на фронт

18:30Україна
До 16 годин у темряві: з'явились нові графіки вимкнення світла на 8 грудня

До 16 годин у темряві: з'явились нові графіки вимкнення світла на 8 грудня

17:57Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

Останні новини

18:44

ФІФА представила розклад ЧС-2026: збірна України дізналася дати перших матчів

18:35

РФ готує масштабну наступальну операцію: яке місто в небезпеці

18:30

Удар РФ по Печенізькій дамбі: у ЗСУ розкрили, як підрив вплине на фронт

18:12

Ці чотири знаки зодіаку стануть суперзірками у 2026 році - хто вони

17:57

До 16 годин у темряві: з'явились нові графіки вимкнення світла на 8 грудня

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
17:49

Поховав брата і повертався додому: чоловік ледь не загинув від прицільної атакиВідео

17:26

Помер режисер першого українського фільму, номінованого на "Оскар"Відео

17:18

Атакують недоторканні обʼєкти: РФ змінила тактику ударів по України

17:11

Важка хвороба, кома і смерть: українські зірки прощаються з 38-річним Adam

Реклама
17:10

Китайський гороскоп на завтра 8 грудня: неприємності для Коней, розчарування для Півнів

16:14

Чому 8 грудня не можна ні з ким сперечатися: яке церковне свято

16:13

Українцям почали виплачувати 6 500 гривень допомоги: куди їх можна витратити

16:09

Як правильно наносити антиперспірант, щоб не пітніти: секрети, про які мало хто знає

15:30

Тисячолітнє пророцтво і прихований сенс: навіщо в Києві збудували Золоті воротаВідео

15:24

План РФ провалився: ЗСУ вибивають ворога з важливого міста в Донецькій області

14:27

Окупанти намагаються оточити важливе місто: у ДШВ розповіли, що відбувається на фронті

14:27

Сніг та сильні морози все ж будуть: синоптикиня попередила про сюрпризи, які готує зима

13:54

Помер соліст гурту ADAM Михайло Клименко: співак так і не вийшов із коми

13:39

Греблю водосховища зруйновано: РФ атакувала Харківську областьВідео

13:19

В Україну повертається сніг та мороз: названа дата нового похолодання

Реклама
13:14

Китай і Росія провели спільні протиракетні навчання: що відомо

13:03

Особлива небезпека для Росії - історик розкрив головний секрет гетьмана МазепиВідео

12:59

Рухаються вздовж ліній оборони: чи загрожує Запоріжжю новий маневр росіян

12:49

Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня

12:34

Шахеди полетіли з п'яти напрямків, було запущено ракети: унаслідок ударів є загиблі

12:02

Як обігрітися без дров: простий метод, про який мало хто здогадується

12:01

Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

11:43

Фінансовий гороскоп на тиждень із 8 до 14 грудня

11:02

Навіщо Трампа зганьбили на весь світПогляд

10:53

Медійні ознаки "розгойдуваності": що насправді буде з доларом до середини грудня

10:47

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

10:30

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

10:20

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

09:54

Дрони в обмін на досвід: РФ націлилася на стратегічну угоду з Індією - ISW

09:11

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня: Овнам - серйозні зміни, Левам - допомога

08:59

Ситуація на полі бою складається не на користь України: у NYT розкрили подробиці

08:33

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:42

Нічні вибухи в Енгельсі: місцеві заявляють про атаку дронів на нафтобазуВідео

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці мотоцикла за 19 секунд

05:16

"Більше ніж флірт": Тарас Тополя заговорив про зради після розлученняВідео

Реклама
04:49

Як швидко відмити фасади без розводів: найдієвіший засіб за копійки

04:12

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

03:30

Як змусити герань цвісти взимку: допоможе одна дешева пігулка з аптечки

02:38

Масований наліт дронів і Кинджалів: в Україні лунають потужні вибухи

02:30

ТОП-3 знаки звільняться від тягаря: хто у грудні нарешті вирветься з проблем

06 грудня, субота
23:55

США змусили Путіна та Зеленського піти на поступки для мирної угоди - Axios

23:53

"Пташки" залетіли вглиб РФ: кадри потужних ударів по російських об'єктах

22:57

Ажіотаж жене ціни вгору: які продукти найбільше подорожчають перед святами

21:46

Світла не буде 12-16 годин: в Укренерго розповіли, коли чекати покращенняФото

21:42

Після вибуху справжній блекаут: російський літак скинув бомбу на Бєлгород

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти