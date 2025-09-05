Путін злякався військових НАТО в Україні твимагає гарантій безпеки

У Кремлі заявили, що Росію не влаштує, якщо гарантії безпеки Україні забезпечуватимуть іноземні військові контингенти.

https://glavred.net/politics/putin-ispugalsya-voennyh-nato-v-ukraine-i-trebuet-garantiy-bezopasnosti-10695461.html Посилання скопійоване

Путін висловився з приводу іноземних військ в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, eucom.mil

Коротко:

Росія хоче отримати гарантії безпеки

Путін назвав "законними цілями" іноземних військових в Україні

Країна-агресор РФ виступає проти присутності іноземних військових контингентів на території України. Як заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, гарантії безпеки мають бути надані не лише Україні, а й Росії. Сам лідер РФ Володимир Путін заявив, що війська НАТО на території України будуть "законними цілями для ураження".

"Гарантії безпеки Україні не можуть забезпечувати іноземні військові контингенти, це не влаштує Росію", - заявив Пєсков на Східному економічному форумі.

відео дня

Він нагадав, що в положеннях домовленостей у Стамбулі 2022 року, які так і не були реалізовані, нібито містилися всі необхідні гарантії безпеки.

Пєсков зазначив, що саме такі гарантії для України "можуть і повинні бути предметом переговорів".

"Гарантії безпеки мають бути надані і Україні, і Росії", - підкреслив Пєсков.

Путін пригрозив бити по миротворцях в Україні

Господар Кремля, відповідаючи на запитання в рамках ВЕФ, заявив, що наявність можливих військових контингентів в Україні є "однією з першопричин втягування України в НАТО".

"Якщо там будуть з'являтися війська, особливо зараз - це будуть законні цілі для їхнього ураження", - пригрозив Путін.

За його словами, з Росією поки що "на серйозному рівні" ніхто не обговорював домовленості щодо України.

"Росія буде поважати гарантії безпеки, які повинні бути вироблені для Росії та України", - додав Путін.

Дивіться відео - Путін вибухнув погрозами на адресу можливих миротворців в Україні:

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 вересня в Парижі відбулася зустріч "Коаліції бажаючих". Лідери європейських країн провели переговори, результатом яких стали стратегічні домовленості щодо надання Україні гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові країн-партнерів будуть залучені до гарантій безпеки України, і вже є приблизне розуміння кількості тих, хто погодився. Він зазначив, що присутність партнерських військ буде забезпечено, хоча точну кількість поки що не готовий озвучувати, проте орієнтовні дані вже відомі.

"І присутність, як я сказав, вона різна, вона як у небі, на морі, так і на землі", - сказав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американських військ в Україні в рамках гарантій безпеки не буде. Забезпечувати військову присутність на території України буде Європа, але за підтримки Вашингтона.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО.

Що таке п‘ята стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Які гарантії безпеки потрібні Україні - думка експерта

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що гарантії безпеки, про які зараз говорять країни Заходу, не забезпечать Україні реальну безпеку.

"Особисто я в подібні гарантії не вірю, тому що все це ми вже проходили. Гарантії - така річ, що сьогодні вони є, а завтра їх уже немає. Коаліції розпадаються, прем'єри і президенти йдуть у відставку, і потім змусити когось виконувати гарантії - шансів нуль. Жодну країну і жодну людину не змусиш виконувати те, чого вона не хоче", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.

Ступак упевнений, що єдиний варіант, який може спрацювати - це надання Україні політичної згоди на розміщення в країні приватного іноземного бізнесу - американського, британського, італійського - після закінчення війни.

"У папірці не вірю. Найкраща гарантія - військове виробництво", - упевнений військовий експерт.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред