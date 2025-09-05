Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Путін злякався військових НАТО в Україні твимагає гарантій безпеки

Анна Ярославська
5 вересня 2025, 10:15оновлено 5 вересня, 11:01
105
У Кремлі заявили, що Росію не влаштує, якщо гарантії безпеки Україні забезпечуватимуть іноземні військові контингенти.
Путін, військові НАТО
Путін висловився з приводу іноземних військ в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, eucom.mil

Коротко:

  • Росія хоче отримати гарантії безпеки
  • Путін назвав "законними цілями" іноземних військових в Україні

Країна-агресор РФ виступає проти присутності іноземних військових контингентів на території України. Як заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, гарантії безпеки мають бути надані не лише Україні, а й Росії. Сам лідер РФ Володимир Путін заявив, що війська НАТО на території України будуть "законними цілями для ураження".

"Гарантії безпеки Україні не можуть забезпечувати іноземні військові контингенти, це не влаштує Росію", - заявив Пєсков на Східному економічному форумі.

відео дня

Він нагадав, що в положеннях домовленостей у Стамбулі 2022 року, які так і не були реалізовані, нібито містилися всі необхідні гарантії безпеки.

Пєсков зазначив, що саме такі гарантії для України "можуть і повинні бути предметом переговорів".

"Гарантії безпеки мають бути надані і Україні, і Росії", - підкреслив Пєсков.

Путін пригрозив бити по миротворцях в Україні

Господар Кремля, відповідаючи на запитання в рамках ВЕФ, заявив, що наявність можливих військових контингентів в Україні є "однією з першопричин втягування України в НАТО".

"Якщо там будуть з'являтися війська, особливо зараз - це будуть законні цілі для їхнього ураження", - пригрозив Путін.

За його словами, з Росією поки що "на серйозному рівні" ніхто не обговорював домовленості щодо України.

"Росія буде поважати гарантії безпеки, які повинні бути вироблені для Росії та України", - додав Путін.

Дивіться відео - Путін вибухнув погрозами на адресу можливих миротворців в Україні:

Скриншот

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 вересня в Парижі відбулася зустріч "Коаліції бажаючих". Лідери європейських країн провели переговори, результатом яких стали стратегічні домовленості щодо надання Україні гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові країн-партнерів будуть залучені до гарантій безпеки України, і вже є приблизне розуміння кількості тих, хто погодився. Він зазначив, що присутність партнерських військ буде забезпечено, хоча точну кількість поки що не готовий озвучувати, проте орієнтовні дані вже відомі.

"І присутність, як я сказав, вона різна, вона як у небі, на морі, так і на землі", - сказав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американських військ в Україні в рамках гарантій безпеки не буде. Забезпечувати військову присутність на території України буде Європа, але за підтримки Вашингтона.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО.

Путін злякався військових НАТО в Україні твимагає гарантій безпеки
Що таке п‘ята стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Які гарантії безпеки потрібні Україні - думка експерта

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що гарантії безпеки, про які зараз говорять країни Заходу, не забезпечать Україні реальну безпеку.

"Особисто я в подібні гарантії не вірю, тому що все це ми вже проходили. Гарантії - така річ, що сьогодні вони є, а завтра їх уже немає. Коаліції розпадаються, прем'єри і президенти йдуть у відставку, і потім змусити когось виконувати гарантії - шансів нуль. Жодну країну і жодну людину не змусиш виконувати те, чого вона не хоче", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.

Ступак упевнений, що єдиний варіант, який може спрацювати - це надання Україні політичної згоди на розміщення в країні приватного іноземного бізнесу - американського, британського, італійського - після закінчення війни.

"У папірці не вірю. Найкраща гарантія - військове виробництво", - упевнений військовий експерт.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Володимир Путін Дмитро Пєсков війна Росії та України гарантії безпеки
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Тисячі "багнетів" із винищувачами: WSJ про сценарій введення західних військ в Україну

Тисячі "багнетів" із винищувачами: WSJ про сценарій введення західних військ в Україну

11:54Світ
Деякі регіони України накриють грозові дощі: коли температура впаде до +8

Деякі регіони України накриють грозові дощі: коли температура впаде до +8

11:42Синоптик
РФ шантажує переговорами: Путін кличе Зеленського до Москви, але не хоче їхати сам

РФ шантажує переговорами: Путін кличе Зеленського до Москви, але не хоче їхати сам

11:08Політика
Реклама

Популярне

Більше
Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців: що потрібно знати

Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців: що потрібно знати

Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

Їх зраджують: людям, народженим у певні дати, не щастить у коханні

Їх зраджують: людям, народженим у певні дати, не щастить у коханні

Пугачова в Москві: коханка Путіна закотила істерику в РФ

Пугачова в Москві: коханка Путіна закотила істерику в РФ

Росія запускає "парад легалізації окупації" на Донбасі - що задумали у Кремлі

Росія запускає "парад легалізації окупації" на Донбасі - що задумали у Кремлі

Останні новини

11:54

Тисячі "багнетів" із винищувачами: WSJ про сценарій введення західних військ в Україну

11:42

Деякі регіони України накриють грозові дощі: коли температура впаде до +8

11:42

"На цей раз ще безжальніше": колишня дружина Комарова розповіла про розставання

11:34

Смачно, ситно, швидко: рецепт ідеальної страви на обід за 10 хвилин

11:13

Кремль боїться заколоту: як РФ може сколихнути хвиля криміналу й протестів армії

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
11:08

РФ шантажує переговорами: Путін кличе Зеленського до Москви, але не хоче їхати сам

11:00

"Мільйон під прикриттям": в ЕКО МАРКЕТ продовжується національна акція з гарантованими подарунками новини компанії

10:56

В "Дойч-Фарм" розповіли, як війна змінила фармацевтичну галузь України актуально

10:52

Українські імена, яким 1000 років: як колись називались наші предкиВідео

Реклама
10:47

Навіщо кухарям високі ковпаки: неочевидна відповідь здивує

10:45

Козир у руках Трампа: Зеленський назвав головний важіль тиску на Путіна

10:35

Китайський гороскоп на завтра 6 вересня: Щурам - образа, Зміям - обман

10:15

Путін злякався військових НАТО в Україні твимагає гарантій безпекиВідео

10:14

Ще одна Каменських: Анастасія Приходько потрапила в гучний публічний скандал

10:01

Гарантії та іноземні війська: в ISW розкрили, чого дійсно боїться Путін

09:59

"Наша красуня": Ольга Сумська приголомшила знімком із донькою

09:58

НБУ здивував українців неочікуваним курсом: і долар, і євро полетіли в прірву

09:47

Більшість помиляється: скільки можна дарувати квітів на свято

09:29

Заграва у небі та стовп чорного диму: БпЛА потужно атакували "жирну" ціль у РФ

09:07

"Дуже багато": скільки грошей втратила Настя Каменських через свій вчинок

Реклама
09:01

"Не для капітуляції": Пєсков пояснив несподіване запрошення Зеленського до Москви

08:55

Як довго зберігати томатну пасту: лайфхак від кулінарної блогерки

08:34

ЗСУ відтіснили РФ і наблизилися до Покровська: ISW підтвердили успіхи на Сході

08:10

Сі та Путін протистоятимуть "колективному Заходу": що задумали РФ і КитайПогляд

07:58

Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

06:57

Після розмови із Зеленським Трамп хоче поговорити з Путіним

06:10

Як бійці ГУР продовжують громити окупантів у Криму?Погляд

05:54

Гороскоп на завтра 6 вересня: Терезам - море компліментів, Рибам - скрутне становище

05:30

Імпульс від Всесвіту: трьох знаків зодіаку чекає доленосний крок 5 вересня

04:30

Місячне затемнення у Рибах: кому - щастя й удача, а кому - розрив стосунківВідео

04:09

Прихована сторінка історії: хто був останнім диктатором в УкраїніВідео

03:32

Знайдено винуватця катастроф в океані: розгадано таємницю Бермудського трикутникаВідео

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні сплячого собаки за 45 секунд

02:05

Скільки ще вистоїть Росія: генерал США дав чіткий прогноз щодо строків війни

01:30

"Перетворюється на когось іншого": Демі Мур висловилася про стан Брюса Вілліса

01:11

Мбаппе виділив ключового гравця: хто зі збірної України привернув увагу зірки "Реала"

00:49

60-річна модель Пауліна Порізкова похвалилася романтикою з нареченим

00:25

Точна копія батька: який вигляд має молодша донька Івана Урганта

04 вересня, четвер
23:58

43-річна зірка "Абатства Даунтон" вагітна первісткомВідео

23:51

Кейт Міддлтон вигуляла новий шикарний образ блондинки

Реклама
23:50

Трамп влаштував гостру суперечку з європейськими лідерами по телефону - Bild

23:49

"Світить" штраф до 5 100 грн: за що в Україні каратимуть водіїв таксі

23:32

"Полум’яний привіт" для окупантів: Атеш допомогли знищити ключову нафтобазу в Луганську

23:29

Вигнала: путіністка Успенська жорстко вчинила з донькою

23:13

Оце начіс: Олена Мозгова здивувала яскравим ретро-образом

22:19

Незвичний дорожній знак із супутником помітили на дорогах - що він означає

22:10

Близький друг Ігоря Ласточкіна розповів про військову службу коміка

22:05

І мелену, і в зернах: як перевірити якість кави в домашніх умовахВідео

21:55

Україна буде протидіяти "Шахедам" по-новому - Сирський розповів, що зміниться

21:48

Трагедія в Португалії: в МЗС повідомили про загибель українця, що сталось

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти