Окупанти намагаються оточити важливе місто: у ДШВ розповіли, що відбувається на фронті

Окупанти намагаються прорватися до Мирнограду

Армія РФ діє невеликими групами та рухається малопомітними стежками

Українські військові знищують їх ще на підходах, оточення міста наразі немає

Російські війська усіляко намагаються зайти в Мирноград Донецької області, проте оточення міста наразі немає.

Окупанти діють невеликими групами та рухаються малопомітними стежками, але українські військові знищують їх ще на підходах. Про це повідомив Роман Писаренко, начальник відділення комунікацій 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

"Ворог дуже хоче потрапити в саме місто і зробити оточення, але в них нічого не виходить", - наголосив він.

Зазначається, що в боях навколо міста ключову роль відіграє артилерія та оператори безпілотників. Якщо противник доходить до переднього краю, у бій вступають десантники, які не дозволяють ворогу прорватися всередину.

Писаренко також зазначив, що Мирноград сильно постраждав від авіаударів, зокрема через скидання керованих авіабомб (КАБів).

Чи існує загроза нового наступу РФ - думка експерта

Новий повномасштабний наступ може зачепити чотири області України, однак є нюанс, заявив колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

Експерт каже, що для атаки на Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області Росії потрібно завести свої війська на територію Білорусі. А тут вже виникають проблеми з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенко.

Окрім цього, наразі у Кремля немає вільних резервів та ресурсів для проведення ще однієї масштабної наземної операції з Білорусі. Хоча ситуація і може змінитися, та навіть у такому випадку будь-які підготовчі процеси займуть кілька місяців. Навіть якщо Росія наважиться на такий крок, усі підготовчі процеси будуть фіксувати українська та іноземні розвідки, тому Україна буде напоготові.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, ситуація у Покровську наразі важка, окупанти намагаються прорвати оборону та обійти місто з флангів. Дуже складною, але контрольованою є ситуація і довкола Мирнограда. Проте Сили оборони активно нищать ворога та не дозволяють йому накопичувати сили. Про це заявив командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук.

Нагадаємо, армія країни-агресора Росії окупувала три населені пункти в Донецькій та Запорізькій областях. Також ворог просунувся у Покровську та поблизу Гуляйполя. Про це повідомили аналітики Deepstate.

Крім того, на Великобурлуцькому напрямку російські війська регулярно намагаються прориватися через кордон та створили невелику зону контролю між містами Вовчанськ і Куп’янськ Харківської області.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

