"Я готовий": Зеленський прямо висловився про зустріч із Путіним

Президент України Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і провести з ним переговори. Однак є одна умова. Про це президент розповів в інтерв'ю ABC News.

Зеленський згоден поїхати на зустріч у будь-який куточок світу, крім Росії.

"Це був сигнал від президента і від президента Трампа, і я сказав: "Пане президенте, я готовий до будь-якої зустрічі, але не в Росії. Будь-яка зустріч, двостороння, тристороння, ми будемо раді, якщо ви будете, і навіть попередні умови, які ми мали на початку року, про припинення вогню, а потім зустріч. Потім ми говорили про гарантії безпеки, а потім про зустріч", - зазначив Зеленський.

Український лідер також висловив подяку США за підтвердження готовності надавати гарантії безпеки Україні.

Переговори з РФ - думка експерта

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов в інтерв'ю Главреду пояснив, що Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. Він наголошував на цьому неодноразово, називаючи його "нелегітимним президентом". Однак під тиском Трампа Путін навіть може симулювати переговорний процес.

Зеленський не зможе вплинути на Путіна, якщо Трамп виступатиме лише посередником і не чинитиме тиску. Така зустріч не принесе результату.

"Тобто ситуація змінилася - якщо американська адміністрація не здасть назад і перегляне стратегію після шести місяців невдалих зусиль, а Трамп продовжить конструювати зустріч утрьох, сценарій виявиться марним, працюючи на користь Путіна і створюючи серйозні проблеми для України", - сказав Морозов.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 вересня в Парижі відбулася зустріч "Коаліції бажаючих". Лідери європейських країн провели переговори, результатом яких стали стратегічні домовленості щодо надання Україні гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові країн-партнерів будуть залучені до гарантій безпеки України, і вже є приблизне розуміння кількості тих, хто погодився. Він зазначив, що присутність партнерських військ буде забезпечено, хоча точну кількість поки що не готовий озвучувати, проте орієнтовні дані вже відомі.

"І присутність, як я сказав, вона різна, вона як у небі, на морі, так і на землі", - сказав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американських військ в Україні в рамках гарантій безпеки не буде. Забезпечувати військову присутність на території України буде Європа, але за підтримки Вашингтона.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО.

