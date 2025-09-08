Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Я готовий": Зеленський прямо висловився про зустріч із Путіним

Ангеліна Підвисоцька
8 вересня 2025, 00:39
50
Президент України готовий провести переговори з Путіним у будь-якій точці світу, крім Росії.
Володимир Путін, Володимир Зеленський
Зеленський готовий до зустрічі з Путіним / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Що відомо:

  • Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним
  • Зеленський готовий провести переговори в будь-якій точці світу, крім РФ

Президент України Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і провести з ним переговори. Однак є одна умова. Про це президент розповів в інтерв'ю ABC News.

Зеленський згоден поїхати на зустріч у будь-який куточок світу, крім Росії.

відео дня

"Це був сигнал від президента і від президента Трампа, і я сказав: "Пане президенте, я готовий до будь-якої зустрічі, але не в Росії. Будь-яка зустріч, двостороння, тристороння, ми будемо раді, якщо ви будете, і навіть попередні умови, які ми мали на початку року, про припинення вогню, а потім зустріч. Потім ми говорили про гарантії безпеки, а потім про зустріч", - зазначив Зеленський.

Український лідер також висловив подяку США за підтвердження готовності надавати гарантії безпеки Україні.

Переговори з РФ - думка експерта

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов в інтерв'ю Главреду пояснив, що Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. Він наголошував на цьому неодноразово, називаючи його "нелегітимним президентом". Однак під тиском Трампа Путін навіть може симулювати переговорний процес.

Зеленський не зможе вплинути на Путіна, якщо Трамп виступатиме лише посередником і не чинитиме тиску. Така зустріч не принесе результату.

"Тобто ситуація змінилася - якщо американська адміністрація не здасть назад і перегляне стратегію після шести місяців невдалих зусиль, а Трамп продовжить конструювати зустріч утрьох, сценарій виявиться марним, працюючи на користь Путіна і створюючи серйозні проблеми для України", - сказав Морозов.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 вересня в Парижі відбулася зустріч "Коаліції бажаючих". Лідери європейських країн провели переговори, результатом яких стали стратегічні домовленості щодо надання Україні гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові країн-партнерів будуть залучені до гарантій безпеки України, і вже є приблизне розуміння кількості тих, хто погодився. Він зазначив, що присутність партнерських військ буде забезпечено, хоча точну кількість поки що не готовий озвучувати, проте орієнтовні дані вже відомі.

"І присутність, як я сказав, вона різна, вона як у небі, на морі, так і на землі", - сказав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американських військ в Україні в рамках гарантій безпеки не буде. Забезпечувати військову присутність на території України буде Європа, але за підтримки Вашингтона.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії мирні переговори інтерв'ю Зеленського
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Київщину атакує рій шахедів: у районі Українки лунають вибухи, є перебої зі світлом

Київщину атакує рій шахедів: у районі Українки лунають вибухи, є перебої зі світлом

01:20Війна
"Я готовий": Зеленський прямо висловився про зустріч із Путіним

"Я готовий": Зеленський прямо висловився про зустріч із Путіним

00:39Політика
З’явилася реакція США на нічний удар Росії – Келлог зробив заяву

З’явилася реакція США на нічний удар Росії – Келлог зробив заяву

23:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 8 вересня: Драконам - обман, Зміям - сварки

Китайський гороскоп на завтра, 8 вересня: Драконам - обман, Зміям - сварки

"Наймасованіша атака з початку війни": як реагують в Європі та США на удар по Україні

"Наймасованіша атака з початку війни": як реагують в Європі та США на удар по Україні

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Ракам - витрати, Левам - випробування

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Ракам - витрати, Левам - випробування

Останні новини

02:30

Європі загрожує катастрофічне виверження: що відомо про активність супервулкана

01:30

Перша невістка Арнольда Шварценеггера: син Термінатора зіграв таємне весілля

01:20

Київщину атакує рій шахедів: у районі Українки лунають вибухи, є перебої зі світлом

00:54

Наступний бій Усика обіцяє інтригу: в команді боксера назвали несподіваного суперника

00:39

"Я готовий": Зеленський прямо висловився про зустріч із Путіним

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
07 вересня, неділя
23:57

Червоне світло не завжди "стоп": три законні випадки, коли можна проїхати

23:39

Різдво Пресвятої Богородиці: що обов'язково потрібно зробити 8 вересня

23:04

З’явилася реакція США на нічний удар Росії – Келлог зробив заяву

22:40

"Цілі досягнуто": у РФ цинічно висловилися про вбивство мирних людей у Києві

Реклама
22:26

Блискуче волосся: стиліст Кардаш'ян розкрив секрет зірки

22:14

Українців можуть позбавити субсидії: стало відомо, хто в зоні ризику

22:04

Сприятливі дні: що робити на городі у вересні за місячним календарем 2025Відео

21:59

Скоро пошлють: за що чоловіка Лорак ненавидять у російській зірковій тусовці

21:40

Маски скинуто, ілюзій не залишилося навіть у Білому доміПогляд

21:23

"Їхні втрати мають відчуватися": Зеленський про відповідь на масовані удари РФВідео

21:03

"Ворогу не варто радіти": генерал-майор СБУ прокоментувала останню атаку на Київ

20:49

Гороскоп на завтра 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

20:48

Тренди взуття на осінь: гайд по найактуальніших моделях холодного сезону

20:37

Відео

20:21

РФ атакує Україну новими дронами: Буданов попередив про небезпеку

Реклама
20:13

Вода – найважливіша речовина на Землі

19:48

"Так, я готовий": Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва

19:42

Зірка "МастерШеф" після народження близнят зізналася, чи готова знову стати мамою

19:37

Україну заливатимуть дощі та прийде похолодання: синоптики попереджають про шторм

19:30

"Мене просто били": журналіст, який повернувся з полону, розповів про звірства росіян

19:14

Чорнобиль: історія катастрофи, яку намагалися приховати

18:55

Наталія Могилевська відмовилася від весілля - у чому причина

18:51

Дзвонять і мовчать: що насправді відбувається під час "німих" дзвінківВідео

18:42

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собака облизує свої губи

18:33

"Вони вилетіли з шостого поверху": нові деталі загибелі мами з дитиною у КиєвіФотоВідео

18:28

Тямущі сантехніки кладуть один інгредієнт: як "пробити" злив легко і за хвилинуВідео

18:08

Що показав російський удар по Кабміну - українців попередили про нову небезпеку

17:50

Коли дружба - валіза без ручки: 9 ознак, що стосункам кінець

17:30

"Російська економіка повністю завалиться": у Трампа погрожують Путіну після удару РФВідео

17:28

Які "прізвиська" були у російських царів - розкрито нюанс, який замовчують в РФВідео

17:19

"Гарантія безпеки для РФ": Кадиров назвав умову закінчення війни в Україні

16:44

Підстаркувата тітка в штанях на шпильці: що коїться з Ані Лорак

16:35

Всі будуть здивовані, як це смачно: простий рецепт неймовірної намазки на хліб

16:30

Знищено основний об'єкт НПЗ: деталі "вогняного" удару ЗСУ та підпільників РФ

15:27

Стратегічний об'єкт злетів у повітря: деталі потужних "прильотів" на Брянщині

Реклама
15:22

"Не повернути": Свириденко показала, як виглядає Кабмін зсередини після прильотуВідео

15:13

В сезон падіння цін вартість популярного овоча в Україні різко підскочила

15:00

"Наймасованіша атака з початку війни": як реагують в Європі та США на удар по УкраїніФото

14:28

Спочатку там був океан: таємниця українських Карпат, про яку знають одиниціВідео

14:26

4 загиблих і 44 поранених: Зеленський анонсував "відповідь" на цинічну атаку РФ

14:19

Пташка з Азовсталі потрапила в ДТП - подробиці

13:51

"У важкому стані": постраждала під час атаки на Київ вагітна жінка народилаФото

13:21

В Україні литимуть дощі з грозами: коли антициклон різко змінить погоду

13:17

Чи можна давати молоко котам: відповідь здивує багатьох власниківВідео

13:09

"Страшна ніч": вагітна дружина футболіста Судакова показала "приліт" у їхній будинок

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти