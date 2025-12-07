Гребля водосховища зруйнована: РФ атакувала Харківщину

Внаслідок ударів рух транспорту греблею призупинили.

РФ вдарила по греблі в Харківській області / Колаж: Главред, фото: Telegram

Російські окупанти атакували Харківщину. Росіяни вдарили прямо по греблі Печенізького водосховища. Про це заявив начальник Печенізької СВА Олександр Гусаров.

Через російський удар гребля була частково зруйнована. Влада припинила рух транспорту.

"Російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища. Станом на 12 годину 7 грудня 2025 року, рух по дорожньому полотну Печенізької греблі припинено. Зберігайте спокій та слідкуйте за нашими подальшими оголошеннями", - написав Гусаров.

