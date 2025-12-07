Де і коли прощатимуться з Михайлом Adam Клименком - деталі

Стисло:
- Після боротьби з важкою хворобою помер Михайло Клименко
- Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з артистом
Український музикант та лідер гурту Adam Михайло Клименко помер уранці 7 грудня у віці 38 років. Останні місяці свого життя він провів у лікарні: артиста госпіталізували з туберкульозним менінгітом, у листопаді Адам впав у кому, а сьогодні його не стало.
На офіційній сторінці Клименка в Instagram з'явилося оголошення про дату і місце прощання з артистом. Церемонія розпочнеться 9 грудня о 10:00 у Національній Філармонії України.
О 13:00 у селі Луб'янка Київської області відбудуться відспівування та похорон Михайла Клименка. Представник музиканта звернувся до тих, хто прийде провести Adam в останню путь, з проханням приносити тільки живі квіти.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про несподівану заборону, яку Леся Нікітюк поставила своєму нареченому-військовому. Вона стосується їхньої спільної дитини, яка з'явилася на світ у червні.
Також українська ведуча Ольга Фреймут дала рідкісний коментар про свій шлюб. Зірка зізналася, що в їхній родині були кризові моменти та важкі періоди.
Читайте також:
- Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами
- Важка хвороба, кома і смерть: українські зірки прощаються з 38-річним Adam
- Помер режисер першого українського фільму, номінованого на "Оскар"
Про гурт Adam
Adam - український гурт. Заснований 2015 року в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). Група складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) і В'ячеслава Шевченка (звук), повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред