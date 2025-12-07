Де і коли прощатимуться з Михайлом Adam Клименком - деталі

Важка хвороба забрала життя у лідера гурту Adam.

Помер Adam Клименко - дата і місце прощання з Михайлом Клименком / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/adamukraine

Стисло:

Після боротьби з важкою хворобою помер Михайло Клименко

Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з артистом

Український музикант та лідер гурту Adam Михайло Клименко помер уранці 7 грудня у віці 38 років. Останні місяці свого життя він провів у лікарні: артиста госпіталізували з туберкульозним менінгітом, у листопаді Адам впав у кому, а сьогодні його не стало.

На офіційній сторінці Клименка в Instagram з'явилося оголошення про дату і місце прощання з артистом. Церемонія розпочнеться 9 грудня о 10:00 у Національній Філармонії України.

О 13:00 у селі Луб'янка Київської області відбудуться відспівування та похорон Михайла Клименка. Представник музиканта звернувся до тих, хто прийде провести Adam в останню путь, з проханням приносити тільки живі квіти.

Помер Adam Клименко - дата і місце прощання з Михайлом Клименком / фото: instagram.com/adamukraine

Читайте також:

Про гурт Adam Adam - український гурт. Заснований 2015 року в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). Група складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) і В'ячеслава Шевченка (звук), повідомляє Вікіпедія.

