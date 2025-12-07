Атакують недоторканні обʼєкти: РФ змінила тактику ударів по України

З кінця листопада РФ кардинально змінила тактику повітряних атак на Україну.

Військовий оглядач розповів про тактику ударів РФ по Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

Росіяни змінили тактику ударів по цивільній інфраструктурі України

Ворог бʼє по об'єктах, які вважаються недоторканними

Російські окупанти перейшли до нової тактики повітряних атак по цивільній інфраструктурі Україні. Зокрема, ворог вперше націлився на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей. Про це пише військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Він зазначив, що 5 грудня Росія випустила по Україні 653 повітряних цілей, серед яких ударні дрони, гіперзвукові ракети "Кинджал", північнокорейські KN-23, "Іскандери" і крилаті ракети "Калібр". Один із головних ударів припав на вузлову залізничну станцію в місті Фастів під Києвом.

"Раніше Росія системно била по залізницях тільки на сході України", - написав оглядач.

Ще один удар припав на сортувальний центр "Нової пошти" в Дніпрі. Тоді мешканці міста писали, що внаслідок російського удару знищено десятки тисяч посилок, у тому числі відправлення для українських військових, наприклад, каски та прилади нічного бачення.

Під прицілом ворога також почала перебувати та медична логістика.

"З кінця листопада Росія атакує центральні розподільчі бази, що постачають лікарні. Після удару по складу у Львові 600 медичних закладів залишилися без поставок", - йдеться в повідомленні.

Резюмуючи, Рьопке додав, що атаки на енергетичну інфраструктуру залишаються однією з головних цілей Росії. Через ворожі удари українці живуть по 12–16 годин на добу без електрики.

Як писав Главред, у ніч на 7 грудня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами "Кинджал", які були випущені з бортів МіГ-31К. На Київську область налетіли ворожі дрони типу "Шахед". Під атакою опинився Фастів. У Кременчуку Полтавської області також пролунали потужні вибухи. Ворог завдав комбінованого удару по місту.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог впродовж ночі випустив 246 цілей.

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ. За тиждень росіяни здійснили пуски понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів і майже 70 ракет різних типів. Під атакою були об'єкти інфраструктури, які підтримують звичайне життя.

