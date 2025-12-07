Рус
Атакують недоторканні обʼєкти: РФ змінила тактику ударів по України

Маріна Фурман
7 грудня 2025, 17:18
З кінця листопада РФ кардинально змінила тактику повітряних атак на Україну.
ракетный удар
Військовий оглядач розповів про тактику ударів РФ по Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • Росіяни змінили тактику ударів по цивільній інфраструктурі України
  • Ворог бʼє по об'єктах, які вважаються недоторканними

Російські окупанти перейшли до нової тактики повітряних атак по цивільній інфраструктурі Україні. Зокрема, ворог вперше націлився на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей. Про це пише військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Він зазначив, що 5 грудня Росія випустила по Україні 653 повітряних цілей, серед яких ударні дрони, гіперзвукові ракети "Кинджал", північнокорейські KN-23, "Іскандери" і крилаті ракети "Калібр". Один із головних ударів припав на вузлову залізничну станцію в місті Фастів під Києвом.

"Раніше Росія системно била по залізницях тільки на сході України", - написав оглядач.

Ще один удар припав на сортувальний центр "Нової пошти" в Дніпрі. Тоді мешканці міста писали, що внаслідок російського удару знищено десятки тисяч посилок, у тому числі відправлення для українських військових, наприклад, каски та прилади нічного бачення.

Під прицілом ворога також почала перебувати та медична логістика.

"З кінця листопада Росія атакує центральні розподільчі бази, що постачають лікарні. Після удару по складу у Львові 600 медичних закладів залишилися без поставок", - йдеться в повідомленні.

Резюмуючи, Рьопке додав, що атаки на енергетичну інфраструктуру залишаються однією з головних цілей Росії. Через ворожі удари українці живуть по 12–16 годин на добу без електрики.

Атакують недоторканні обʼєкти: РФ змінила тактику ударів по України
Якими ракетами РФ бʼє по Україні - список / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 7 грудня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами "Кинджал", які були випущені з бортів МіГ-31К. На Київську область налетіли ворожі дрони типу "Шахед". Під атакою опинився Фастів. У Кременчуку Полтавської області також пролунали потужні вибухи. Ворог завдав комбінованого удару по місту.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог впродовж ночі випустив 246 цілей.

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ. За тиждень росіяни здійснили пуски понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів і майже 70 ракет різних типів. Під атакою були об'єкти інфраструктури, які підтримують звичайне життя.

Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

війна в Україні ракетний удар Ракетна атака на Україну
