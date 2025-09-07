4 загиблих і 44 поранених: Зеленський анонсував 'відповідь' на цинічну атаку РФ

Зеленський наголосив, що рятувальники досі ліквідовують наслідки російської атаки.

Зеленський поговорив із Макроном

Головне:

Через російську атаку загинуло четверо людей

Зеленський із Макроном обговорили жорсткий нічний російський обстріл

Вони хочуть забезпечити належну відповідь

У ніч на 7 вересня країна-агресор Росія завдала масштабного удару по Україні. Володимир Зеленський вже готує "належну відповідь" РФ. Про це президент України написав в Telegram.

Він розповів, що сьогодні розмовляв з президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони обговорили жорсткий нічний російський обстріл.

Зеленський наголосив, що, на жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень.

"Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні", - йдеться у повідомленні.

За його словами, зараз скоординовано дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді.

"Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони", - підсумував президент.

РФ збільшує кількість атак по Україні

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов заявляв, що зараз Росія збільшує інтенсивність своїх ракетно-дронових ударів по Україні.

"Якщо раніше по Києву били приблизно раз на місяць, то тепер атаки відбуваються частіше, нехай і не настільки масовані. Але факт залишається фактом - триває війна", - наголосив він.

Удар РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська в ніч на 7 вересня завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Ударні БпЛА на територію України заходили з різних напрямків, зокрема і з Білорусі.

Очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що найбільша російська атака була спрямована на столицю України. У Святошинському районі триває гасіння пожежі, розбір завалів та ліквідація наслідків обвалу частини будинку. На цій локації загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко говорила, що вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду. Внаслідок удару постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

