Важка хвороба, кома і смерть: українські зірки прощаються з 38-річним Adam

Анна Підгорна
7 грудня 2025, 17:11
134
Михайло Клименко своїм талантом і доброю вдачею залишив незгладимий слід у багатьох серцях.
Помер Adam Клименко
Adam Клименко помер - реакція українських зірок / колаж: Главред, фото: instagram.com/adamukraine

Коротко:

  • Михайло Клименко помер уранці 7 грудня
  • У соціальних мережах колеги, друзі та близькі публікують слова співчуття

Сьогодні, 7 грудня, стало відомо про смерть Михайла Клименка - співзасновника і лідера гурту Adam. Йому було 38 років.

Близько трьох місяців Адам Клименко лежав у лікарні через туберкульозний менінгіт, а в листопаді артист впав у кому. Серце Михайла не витримало натиску важкої хвороби.

відео дня

Хвороба і відхід Михайла Клименка стали ударом для багатьох представників українського шоу-бізнесу. У соціальних мережах вони діляться своїми емоціями та спогадами про Адама і висловлюють співчуття його близьким.

"Це нестерпний біль... Втрата близької людини, друга... Нестерпний... Мішо, твої пісні будуть жити вічно, і я буду тебе згадувати завжди з посмішкою і любов'ю. Мої співчуття рідним. Я з вами. Сашуля (Саша Норова - дружина Михайла Клименка - прим. редактора) моя, я з тобою думками та усім серцем", - написала ридаюча Kola.

Кола
Adam Клименко помер - реакція українських зірок / фото: instagram.com/kola__official

Лесі Нікітюк було складно підібрати слова. Серце ведучої розбите новиною про смерть Adam Клименка, вона увімкнула одну з пісень музиканта "Повільно".

Леся Нікітюк
Adam Клименко помер - реакція українських зірок / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Надя Дорофєєва опублікувала фото Михайла Клименка з підписом: "На жаль, сьогодні вранці добре серце Міши зупинилося".

Надя Дорофєєва
Adam Клименко помер - реакція українських зірок / фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Міша... неможливо це прийняти. Світла пам'ять", - відгукнувся про музиканта Володимир Дантес.

Володимир Дантес
Adam Клименко помер - реакція українських зірок / фото: instagram.com/volodymyrdantes

Джамала висловила співчуття близьким Михайла Клименка. "Немає слів. Співчуття", - написала вона та опублікувала відео виступу Adam.

Джамала
Adam Клименко помер - реакція українських зірок / фото: instagram.com/jamalajaaaa

"Міша пішов. Суцільна діра в душі... Дякую, що був другом, непересічною особистістю, за пісні, які назавжди... Для мене це не просто втрата... Це діра. Прощавай, солумейт", - емоційно попрощалася з Михайлом Марія Яремчук.

Марія Яремчук
Adam Клименко помер - реакція українських зірок / фото: instagram.com/m_yaremchuk
Марія Яремчук
Adam Клименко помер - реакція українських зірок / фото: instagram.com/m_yaremchuk

Раміна Есхакзай висловила співчуття родині, близьким і шанувальникам таланту Михайла Клименка. "Страшний біль", - написала вона.

Раміна Есхакзай
Adam Клименко помер - реакція українських зірок / фото: instagram.com/raminalalala

"Adam. Несила повірити. Найщиріші співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять", - пише Григорій Решетнік.

Григорій Решентник
Adam Клименко помер - реакція українських зірок / фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Дуже болюча втрата, досі не віриться", - написала Анна Трінчер, і опублікувала відео, де співає разом з Adam його трек "Повільно".

Анна Трінчер
Adam Клименко помер - реакція українських зірок / фото: instagram.com/annatrincher_official

"Адам... Як же шкода... Не так давно випадково зустрів тебе в кінотеатрі. Ти завжди був усміхнений, привітний... Найщиріші співчуття рідним. Дуже болюча втрата для українців. Ми завжди будемо тебе чути", - звернувся до покійного музиканта Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк
Adam Клименко помер - реакція українських зірок / фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Спочивай з миром, брате. Нам тебе так не вистачатиме. Останній трек з тобою зробили", - написав Parfeniuk. Незадовго до того, як Михайло Клименко потрапив до лікарні, він випустив із Парфенюком спільну пісню.

Парфенюк
Adam Клименко помер - реакція українських зірок / фото: instagram.com/parfeniuk_13

Alyona Alyona опублікувала фрагмент кліпу Adam зі щемливим підписом: "Так вмів тільки ти".

Альона Альона
Adam Клименко помер - реакція українських зірок / фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Раніше Главред розповідав про несподівану заборону, яку Леся Нікітюк поставила своєму нареченому-військовому. Вона стосується їхньої спільної дитини, яка з'явилася на світ у червні.

Також українська ведуча Ольга Фреймут дала рідкісний коментар про свій шлюб. Зірка зізналася, що в їхній родині були кризові моменти та важкі періоди.

Про гурт Adam

Adam - український гурт. Заснований 2015 року в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). Група складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) і В'ячеслава Шевченка (звук), повідомляє Вікіпедія.

Після вибуху справжній блекаут: російський літак скинув бомбу на Бєлгород

