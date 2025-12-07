Важка хвороба, кома і смерть: українські зірки прощаються з 38-річним Adam

Коротко:
- Михайло Клименко помер уранці 7 грудня
- У соціальних мережах колеги, друзі та близькі публікують слова співчуття
Сьогодні, 7 грудня, стало відомо про смерть Михайла Клименка - співзасновника і лідера гурту Adam. Йому було 38 років.
Близько трьох місяців Адам Клименко лежав у лікарні через туберкульозний менінгіт, а в листопаді артист впав у кому. Серце Михайла не витримало натиску важкої хвороби.
Хвороба і відхід Михайла Клименка стали ударом для багатьох представників українського шоу-бізнесу. У соціальних мережах вони діляться своїми емоціями та спогадами про Адама і висловлюють співчуття його близьким.
"Це нестерпний біль... Втрата близької людини, друга... Нестерпний... Мішо, твої пісні будуть жити вічно, і я буду тебе згадувати завжди з посмішкою і любов'ю. Мої співчуття рідним. Я з вами. Сашуля (Саша Норова - дружина Михайла Клименка - прим. редактора) моя, я з тобою думками та усім серцем", - написала ридаюча Kola.
Лесі Нікітюк було складно підібрати слова. Серце ведучої розбите новиною про смерть Adam Клименка, вона увімкнула одну з пісень музиканта "Повільно".
Надя Дорофєєва опублікувала фото Михайла Клименка з підписом: "На жаль, сьогодні вранці добре серце Міши зупинилося".
"Міша... неможливо це прийняти. Світла пам'ять", - відгукнувся про музиканта Володимир Дантес.
Джамала висловила співчуття близьким Михайла Клименка. "Немає слів. Співчуття", - написала вона та опублікувала відео виступу Adam.
"Міша пішов. Суцільна діра в душі... Дякую, що був другом, непересічною особистістю, за пісні, які назавжди... Для мене це не просто втрата... Це діра. Прощавай, солумейт", - емоційно попрощалася з Михайлом Марія Яремчук.
Раміна Есхакзай висловила співчуття родині, близьким і шанувальникам таланту Михайла Клименка. "Страшний біль", - написала вона.
"Adam. Несила повірити. Найщиріші співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять", - пише Григорій Решетнік.
"Дуже болюча втрата, досі не віриться", - написала Анна Трінчер, і опублікувала відео, де співає разом з Adam його трек "Повільно".
"Адам... Як же шкода... Не так давно випадково зустрів тебе в кінотеатрі. Ти завжди був усміхнений, привітний... Найщиріші співчуття рідним. Дуже болюча втрата для українців. Ми завжди будемо тебе чути", - звернувся до покійного музиканта Тарас Цимбалюк.
"Спочивай з миром, брате. Нам тебе так не вистачатиме. Останній трек з тобою зробили", - написав Parfeniuk. Незадовго до того, як Михайло Клименко потрапив до лікарні, він випустив із Парфенюком спільну пісню.
Alyona Alyona опублікувала фрагмент кліпу Adam зі щемливим підписом: "Так вмів тільки ти".
Про гурт Adam
Adam - український гурт. Заснований 2015 року в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). Група складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) і В'ячеслава Шевченка (звук), повідомляє Вікіпедія.
