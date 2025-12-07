Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Шахеди полетіли з п'яти напрямків, були запущені ракети: внаслідок ударів є загиблі

Ангеліна Підвисоцька
7 грудня 2025, 12:34
925
Російські окупанти завдали ударів по семи областях.
обстрел Украины
РФ атакувала Україну дронами і ракетами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • РФ атакувала Україну ракетами і дронами
  • У Чернігові та Слов'янську є загиблі

Російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Ворог випустив 246 цілей. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни запустили 241 безпілотник з п'яти напрямків:

відео дня
  • Курськ,
  • Орел,
  • Міллерово,
  • Приморськ-Ахтарськ,
  • Чауда.

Також окупанти запустили три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Тамбовської області РФ і дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з Курської області.

Українські захисники відбивали російський обстріл авіацією, зенітними ракетними установками, РЕБами та мобільними вогневими групами. Загалом вдалося збити чи подавити 179 повітряних цілей:

  • 175 дронів,
  • 2 ракети "Кинджал",
  • 2 ракети Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Реакція Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ. За тиждень здійснили пуски понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів. Під атакою були об'єкти інфраструктури, які підтримують звичайне життя.

Сьогодні, у ніч на 7 грудня, російські окупанти пошкодили об'єкти у семи областях. У Слов'янську та на Чернігівщині.

"Ми продовжуємо працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався. Пріоритет очевидний – більше систем та ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше. Дякую всім, хто працює на підтримку України", - зазначив президент.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гребля водосховища зруйнована: РФ атакувала Харківщину

Гребля водосховища зруйнована: РФ атакувала Харківщину

13:39Україна
В Україну повертається сніг та мороз: названа дата нового похолодання

В Україну повертається сніг та мороз: названа дата нового похолодання

13:19Синоптик
Рухаються вздовж ліній оборони: чи загрожує Запоріжжю новий маневр росіян

Рухаються вздовж ліній оборони: чи загрожує Запоріжжю новий маневр росіян

12:59Війна
Реклама

Популярне

Більше
Називалося на честь Хрущова: що це за місто і чому його тричі перейменовували

Називалося на честь Хрущова: що це за місто і чому його тричі перейменовували

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходів

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходів

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Останні новини

14:27

Сніг та сильні морози все ж будуть: синоптикиня попередила про сюрпризи, які готує зима

13:54

Помер соліст гурту ADAM Михайло Клименко: співак так і не вийшов із коми

13:39

Гребля водосховища зруйнована: РФ атакувала Харківщину

13:19

В Україну повертається сніг та мороз: названа дата нового похолодання

13:14

Китай і Росія провели спільні протиракетні навчання: що відомо

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
13:03

Особлива небезпека для Росії - історик розкрив головний секрет гетьмана МазепиВідео

12:59

Рухаються вздовж ліній оборони: чи загрожує Запоріжжю новий маневр росіян

12:49

Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня

12:34

Шахеди полетіли з п'яти напрямків, були запущені ракети: внаслідок ударів є загиблі

Реклама
12:02

Як обігрітися без дров: простий метод, про який мало хто здогадується

12:01

Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

11:43

Фінансовий гороскоп на тиждень із 8 до 14 грудня

11:02

Навіщо Трампа зганьбили на весь світПогляд

10:53

Медійні ознаки "розгойдуваності": що насправді буде з доларом до середини грудня

10:47

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

10:30

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

10:20

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

09:54

Дрони в обмін на досвід: РФ націлилася на стратегічну угоду з Індією - ISW

09:11

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня: Овнам - серйозні зміни, Левам - допомога

08:59

Ситуація на полі бою складається не на користь України: у NYT розкрили подробиці

Реклама
08:33

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:42

Нічні вибухи в Енгельсі: місцеві заявляють про атаку дронів на нафтобазуВідео

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці велосипеда за 19 секунд

05:16

"Більше ніж флірт": Тарас Тополя заговорив про зради після розлученняВідео

04:49

Як швидко відмити фасади без розводів: найдієвіший засіб за копійки

04:12

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

03:30

Як змусити герань цвісти взимку: допоможе одна дешева пігулка з аптечки

02:38

Масований наліт дронів і Кинджалів: в Україні лунають потужні вибухи

02:30

ТОП-3 знаки звільняться від тягаря: хто у грудні нарешті вирветься з проблем

06 грудня, субота
23:55

США змусили Путіна та Зеленського піти на поступки для мирної угоди - Axios

23:53

"Пташки" залетіли вглиб РФ: кадри потужних ударів по російських об'єктах

22:57

Ажіотаж жене ціни вгору: які продукти найбільше подорожчають перед святами

21:46

Світла не буде 12-16 годин: в Укренерго розповіли, коли чекати покращенняФото

21:42

Після вибуху справжній блекаут: російський літак скинув бомбу на Бєлгород

21:30

Хірургу Кіркорова пропонували гроші за частину тіла путініста: що хотіли купити

21:00

Штормитиме майже тиждень: Україну атакує затяжна магнітна буря

20:53

Чому мерехтить лампочка в авто - головні причини і як виправити

19:32

Зеленський "довго і змістовно" поговорив з командою Трампа - подробиці

19:11

Скільки РФ втратила на війні чоловічого населення: ЗМІ дізналися колосальні дані

19:10

Які гарантії безпеки потрібні УкраїніПогляд

Реклама
18:52

Понад 12 годин без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 7 грудня

18:49

Називалося на честь Хрущова: що це за місто і чому його тричі перейменовували

18:41

Прийде 40 невдач: що не можна робити у свято 7 грудня

18:30

"Втрачений час": зірка "Спіймати Кайдаша" розніс нові українські комедії

18:21

Ми ближче до миру в Україні, ніж будь-коли - посол США при НАТО

17:55

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

17:44

Українські АЕС вимушено знизили генерацію - в областях збільшилися відключенняФото

17:13

Українські удари завдають Росії більше втрат, ніж усі світові санкції - Буданов

16:49

Уражено Рязанський НПЗ та завод на Луганщині: Сили оборони провели успішну атаку

16:29

Чотири знаки зодіаку в грудні з головою поринуть у кохання - хто вони

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти