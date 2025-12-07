Шахеди полетіли з п'яти напрямків, були запущені ракети: внаслідок ударів є загиблі

Російські окупанти завдали ударів по семи областях.

РФ атакувала Україну дронами і ракетами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

РФ атакувала Україну ракетами і дронами

У Чернігові та Слов'янську є загиблі

Російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Ворог випустив 246 цілей. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни запустили 241 безпілотник з п'яти напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллерово,

Приморськ-Ахтарськ,

Чауда.

Також окупанти запустили три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Тамбовської області РФ і дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з Курської області.

Українські захисники відбивали російський обстріл авіацією, зенітними ракетними установками, РЕБами та мобільними вогневими групами. Загалом вдалося збити чи подавити 179 повітряних цілей:

175 дронів,

2 ракети "Кинджал",

2 ракети Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Реакція Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ. За тиждень здійснили пуски понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів. Під атакою були об'єкти інфраструктури, які підтримують звичайне життя.

Сьогодні, у ніч на 7 грудня, російські окупанти пошкодили об'єкти у семи областях. У Слов'янську та на Чернігівщині.

"Ми продовжуємо працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався. Пріоритет очевидний – більше систем та ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше. Дякую всім, хто працює на підтримку України", - зазначив президент.

