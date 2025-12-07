"Він непередбачуваний": син Трампа припустив, що президент США може "покинути Україну"

Трамп-молодший видав низку спекулятивних заяв про війну в Україні та українських біженців.

Син Трампа допустив, що президент США може "покинути Україну" / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента, Instagram/donaldjtrumpjr

Що сказав Трамп-молодший:

Зеленський затягує війну

У Монако 50% суперкарів Bugatti та Ferrari мали українські номери

Ми хочемо миру, ми хочемо зупинити смерть

Президент США Дональд Трамп може відмовитися від мирних переговорів щодо України. Про це заявив його старший син Дональд на конференції з питань Близького Сходу, пише The Guardian.

Як зазначило видання, Трамп-молодший, який не має офіційної ролі в адміністрації свого батька, але є ключовою фігурою в русі "Мага", на тлі тиску переговорної команди США на Україну зробив низку спекулятивних заяв про війну, яку веде Росія.

Він, зокрема, сказав, що президент України Володимир Зеленський затягує війну, бо знає, що ніколи не виграє вибори, якщо вона закінчиться.

Також син Трампа розкритикував главу зовнішньої політики ЄС Каю Каллас, заявивши, що європейські санкції не працюють, оскільки вони лише підвищили ціну на нафту, з якої Росія могла б оплачувати свою війну. Він охарактеризував європейський план як "ми будемо чекати, поки Росія збанкрутує" і заявив, що "це не план".

Дональд Трамп-молодший сказав, що під час опитування виборців під час кампанії 2022 року зустрів лише трьох людей, які вважали війну в Україні однією з 10 головних проблем. Ризик того, що венесуельські судна ввозять наркотик фентаніл у США, за його словами, був "набагато очевиднішою та безпосереднішою небезпекою, ніж будь-що, що відбувається в Україні або Росії".

Крім того, він заявив, що цього літа в Монако спостерігав, як 50% суперкарів Bugatti і Ferrari мали українські номери. Утім, жодних доказів цього він не надав, пише видання.

"Як ви думаєте, це було зароблено в Україні? Ми чуємо всі ці чутки про те, що відбувається, коли бачимо, що кожен номерний знак у Монако український... Багатії втекли, залишивши, як вони думали, селян боротися в цій війні. Не було жодного стимулу зупинятися, тому що поки йшов грошовий поїзд і вони крали, ніхто нічого не перевіряв, тому не було жодної причини укладати мир", - сказав Трамп.

На запитання, чи можливо, що президент США, який обіцяв забезпечити мир Україні, просто відійде від переговорів, Трамп-молодший відповів, що, можливо, так і буде, додавши, що його батько - одна з найнепередбачуваніших особистостей у політиці. Крім того, він пообіцяв, що США більше не будуть "ідіотом із чековою книжкою".

Видання Politico уточнює, що Трамп-молодший обрушився з критикою на президента Зеленського. Politico в цьому контексті згадує нещодавній корупційний скандал і відставку Андрія Єрмака з посади голови ОП.

"Через війну і через те, що він один із найбільших маркетологів усіх часів, Зеленський став практично божеством, особливо для лівих, для яких він не міг зробити нічого поганого, був бездоганний", - сказав Трамп-молодший.

На запитання, чи може президент США покинути Україну, молодший Трамп відповів: "Я думаю, що може".

"Що добре в моєму батькові, і що унікально в ньому, так це те, що ти не знаєш, що він збирається зробити. Той факт, що він непередбачуваний... змушує всіх діяти інтелектуально чесно... Ми хочемо миру. Ми хочемо зупинити смерть", - додав він.

Яка тактика РФ у переговорах зі США - думка експерта

Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в інтерв'ю Главреду розповів, що Кремль відмовився від стратегії тиску страхом на адміністрацію Трампа та робить ставку на підкуп і економічні "вигоди" для США і самого Трампа. За словами експерта, Росія пропонувала Вашингтону поділити заморожені активи Європи на 100 млрд доларів і заробляти на корисних копалинах.

"Логіка Кремля така: ми не просто "перемагаємо" на полі бою і нам не обов'язково взагалі вести ці переговори; ми можемо спокійно воювати далі, а можемо, як хоче Трамп, - разом заробляти гроші. І вибір для нас однаково прийнятний", - пояснив Жовтенко.

Водночас, як зазначив експерт, російська пропаганда формує враження, що США мають переконати РФ обрати бізнес замість війни.

Мирні переговори - що відомо

Як повідомляв Главред, 2 грудня в Москві відбулися переговори між Стівом Віткоффом, посланником Дональда Трампа, і президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками цієї зустрічі, Кремль повідомив, що, окрім первинного мирного плану від Сполучених Штатів, вони отримали ще чотири додаткові документи.

Видання Politico повідомило, що Путін змусив Віткоффа і Кушнера чекати на початок діалогу в Кремлі понад три години. Хоча помічник Путіна, Юрій Ушаков, назвав переговори "конструктивними", він визнав, що спільного компромісного рішення щодо України наразі не існує.

Зі свого боку, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що московські переговори виявилися безрезультатними. На його думку, незважаючи на те, що США зацікавлені в якнайшвидшому завершенні війни, а Україна і Європа готові до компромісів, Росія свідомо затягує час і не відмовляється від подальшої військової агресії.

Контакти між українською делегацією та американською стороною дали початковий, скоріше концептуальний результат: сторони окреслили основу майбутнього безпекового договору, однак переломного моменту в переговорах поки що не видно. Про це пише Bloomberg.

Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

