Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Він непередбачуваний": син Трампа припустив, що президент США може "покинути Україну"

Віталій Кірсанов
7 грудня 2025, 21:03
225
Трамп-молодший видав низку спекулятивних заяв про війну в Україні та українських біженців.
Син Трампа припустив, що президент США може
Син Трампа допустив, що президент США може "покинути Україну" / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента, Instagram/donaldjtrumpjr

Що сказав Трамп-молодший:

  • Зеленський затягує війну
  • У Монако 50% суперкарів Bugatti та Ferrari мали українські номери
  • Ми хочемо миру, ми хочемо зупинити смерть

Президент США Дональд Трамп може відмовитися від мирних переговорів щодо України. Про це заявив його старший син Дональд на конференції з питань Близького Сходу, пише The Guardian.

Як зазначило видання, Трамп-молодший, який не має офіційної ролі в адміністрації свого батька, але є ключовою фігурою в русі "Мага", на тлі тиску переговорної команди США на Україну зробив низку спекулятивних заяв про війну, яку веде Росія.

відео дня

Він, зокрема, сказав, що президент України Володимир Зеленський затягує війну, бо знає, що ніколи не виграє вибори, якщо вона закінчиться.

Також син Трампа розкритикував главу зовнішньої політики ЄС Каю Каллас, заявивши, що європейські санкції не працюють, оскільки вони лише підвищили ціну на нафту, з якої Росія могла б оплачувати свою війну. Він охарактеризував європейський план як "ми будемо чекати, поки Росія збанкрутує" і заявив, що "це не план".

Дональд Трамп-молодший сказав, що під час опитування виборців під час кампанії 2022 року зустрів лише трьох людей, які вважали війну в Україні однією з 10 головних проблем. Ризик того, що венесуельські судна ввозять наркотик фентаніл у США, за його словами, був "набагато очевиднішою та безпосереднішою небезпекою, ніж будь-що, що відбувається в Україні або Росії".

Крім того, він заявив, що цього літа в Монако спостерігав, як 50% суперкарів Bugatti і Ferrari мали українські номери. Утім, жодних доказів цього він не надав, пише видання.

"Як ви думаєте, це було зароблено в Україні? Ми чуємо всі ці чутки про те, що відбувається, коли бачимо, що кожен номерний знак у Монако український... Багатії втекли, залишивши, як вони думали, селян боротися в цій війні. Не було жодного стимулу зупинятися, тому що поки йшов грошовий поїзд і вони крали, ніхто нічого не перевіряв, тому не було жодної причини укладати мир", - сказав Трамп.

На запитання, чи можливо, що президент США, який обіцяв забезпечити мир Україні, просто відійде від переговорів, Трамп-молодший відповів, що, можливо, так і буде, додавши, що його батько - одна з найнепередбачуваніших особистостей у політиці. Крім того, він пообіцяв, що США більше не будуть "ідіотом із чековою книжкою".

Видання Politico уточнює, що Трамп-молодший обрушився з критикою на президента Зеленського. Politico в цьому контексті згадує нещодавній корупційний скандал і відставку Андрія Єрмака з посади голови ОП.

"Через війну і через те, що він один із найбільших маркетологів усіх часів, Зеленський став практично божеством, особливо для лівих, для яких він не міг зробити нічого поганого, був бездоганний", - сказав Трамп-молодший.

На запитання, чи може президент США покинути Україну, молодший Трамп відповів: "Я думаю, що може".

"Що добре в моєму батькові, і що унікально в ньому, так це те, що ти не знаєш, що він збирається зробити. Той факт, що він непередбачуваний... змушує всіх діяти інтелектуально чесно... Ми хочемо миру. Ми хочемо зупинити смерть", - додав він.

Яка тактика РФ у переговорах зі США - думка експерта

Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в інтерв'ю Главреду розповів, що Кремль відмовився від стратегії тиску страхом на адміністрацію Трампа та робить ставку на підкуп і економічні "вигоди" для США і самого Трампа. За словами експерта, Росія пропонувала Вашингтону поділити заморожені активи Європи на 100 млрд доларів і заробляти на корисних копалинах.

"Логіка Кремля така: ми не просто "перемагаємо" на полі бою і нам не обов'язково взагалі вести ці переговори; ми можемо спокійно воювати далі, а можемо, як хоче Трамп, - разом заробляти гроші. І вибір для нас однаково прийнятний", - пояснив Жовтенко.

Водночас, як зазначив експерт, російська пропаганда формує враження, що США мають переконати РФ обрати бізнес замість війни.

Мирні переговори - що відомо

Як повідомляв Главред, 2 грудня в Москві відбулися переговори між Стівом Віткоффом, посланником Дональда Трампа, і президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками цієї зустрічі, Кремль повідомив, що, окрім первинного мирного плану від Сполучених Штатів, вони отримали ще чотири додаткові документи.

Видання Politico повідомило, що Путін змусив Віткоффа і Кушнера чекати на початок діалогу в Кремлі понад три години. Хоча помічник Путіна, Юрій Ушаков, назвав переговори "конструктивними", він визнав, що спільного компромісного рішення щодо України наразі не існує.

Зі свого боку, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що московські переговори виявилися безрезультатними. На його думку, незважаючи на те, що США зацікавлені в якнайшвидшому завершенні війни, а Україна і Європа готові до компромісів, Росія свідомо затягує час і не відмовляється від подальшої військової агресії.

Контакти між українською делегацією та американською стороною дали початковий, скоріше концептуальний результат: сторони окреслили основу майбутнього безпекового договору, однак переломного моменту в переговорах поки що не видно. Про це пише Bloomberg.

Читайте також:

Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні Дональд Трамп The Guardian новини України новини України та світу мирні переговори Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
На тлі глухого кута в переговорах РФ швидко захоплює нові території - The Telegraph

На тлі глухого кута в переговорах РФ швидко захоплює нові території - The Telegraph

22:18Україна
Високий рівень загрози масового удару: стало відомо, які міста під загрозою

Високий рівень загрози масового удару: стало відомо, які міста під загрозою

21:45Війна
"Він непередбачуваний": син Трампа припустив, що президент США може "покинути Україну"

"Він непередбачуваний": син Трампа припустив, що президент США може "покинути Україну"

21:03Світ
Реклама

Популярне

Більше
Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

Гороскоп на завтра 8 грудня: Дівам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Гороскоп на завтра 8 грудня: Дівам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Останні новини

22:39

Як не "вбити" трансмісію взимку: чотири критичні помилки на холодній дорозі

22:18

На тлі глухого кута в переговорах РФ швидко захоплює нові території - The Telegraph

22:09

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

21:58

Де і коли прощатимуться з Михайлом Adam Клименком - деталі

21:45

Високий рівень загрози масового удару: стало відомо, які міста під загрозою

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
21:14

"Саме цього боїться Путін": полковник США назвав єдину гарантію безпеки України

21:03

"Він непередбачуваний": син Трампа припустив, що президент США може "покинути Україну"

20:58

Чотири продукти і святкова страва на столі: рецепт бюджетного салату на Новий рік

20:14

В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру: що це за традиціяФото

Реклама
19:50

Як легко прибрати вапняний наліт з крану: експерти поділились перевіреним методом

19:48

Зимова ставка окупантів: у ЗСУ пояснили стратегічні наміри РФ на Донеччині

19:28

Українців можуть штрафувати за живі ялинки на новорічні свята - у чому причина

19:12

"Вистраждано душею": Степан Гіга вперше після операції вийшов на зв'язокВідео

19:10

Про яку небезпеку лідери ЄС попередили ЗеленськогоПогляд

18:44

ФІФА представила розклад ЧС-2026: збірна України дізналася дати перших матчів

18:35

РФ готує масштабну наступальну операцію: яке місто в небезпеці

18:30

Удар РФ по Печенізькій дамбі: у ЗСУ розкрили, як підрив вплине на фронт

18:12

Ці чотири знаки зодіаку стануть суперзірками у 2026 році - хто вони

17:57

До 16 годин у темряві: з'явились нові графіки вимкнення світла на 8 грудня

17:49

Поховав брата і повертався додому: чоловік ледь не загинув від прицільної атакиВідео

Реклама
17:26

Помер режисер першого українського фільму, номінованого на "Оскар"Відео

17:18

Атакують недоторканні обʼєкти: РФ змінила тактику ударів по України

17:11

Важка хвороба, кома і смерть: українські зірки прощаються з 38-річним Adam

17:10

Китайський гороскоп на завтра 8 грудня: неприємності для Коней, розчарування для Півнів

16:14

Чому 8 грудня не можна ні з ким сперечатися: яке церковне свято

16:13

Українцям почали виплачувати 6 500 гривень допомоги: куди їх можна витратити

16:09

Як правильно наносити антиперспірант, щоб не пітніти: секрети, про які мало хто знає

15:30

Тисячолітнє пророцтво і прихований сенс: навіщо в Києві збудували Золоті воротаВідео

15:24

План РФ провалився: ЗСУ вибивають ворога з важливого міста в Донецькій області

14:27

Окупанти намагаються оточити важливе місто: у ДШВ розповіли, що відбувається на фронті

14:27

Сніг та сильні морози все ж будуть: синоптикиня попередила про сюрпризи, які готує зима

13:54

Помер соліст гурту ADAM Михайло Клименко: співак так і не вийшов із коми

13:39

Греблю водосховища зруйновано: РФ атакувала Харківську областьВідео

13:19

В Україну повертається сніг та мороз: названа дата нового похолодання

13:14

Китай і Росія провели спільні протиракетні навчання: що відомо

13:03

Особлива небезпека для Росії - історик розкрив головний секрет гетьмана МазепиВідео

12:59

Рухаються вздовж ліній оборони: чи загрожує Запоріжжю новий маневр росіян

12:49

Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня

12:34

Шахеди полетіли з п'яти напрямків, було запущено ракети: унаслідок ударів є загиблі

12:02

Як обігрітися без дров: простий метод, про який мало хто здогадується

Реклама
12:01

Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

11:43

Фінансовий гороскоп на тиждень із 8 до 14 грудня

11:02

Навіщо Трампа зганьбили на весь світПогляд

10:53

Медійні ознаки "розгойдуваності": що насправді буде з доларом до середини грудня

10:47

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

10:30

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

10:20

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

09:54

Дрони в обмін на досвід: РФ націлилася на стратегічну угоду з Індією - ISW

09:11

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня: Овнам - серйозні зміни, Левам - допомога

08:59

Ситуація на полі бою складається не на користь України: у NYT розкрили подробиці

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти