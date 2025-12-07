На тлі глухого кута в переговорах РФ швидко захоплює нові території - The Telegraph

Останніми тижнями армія РФ просунулася на кількох напрямках.

РФ швидко захоплює нові території України / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Що написано в матеріалі The Telegraph:

Путін заявив, що захопить усю Донецьку область силою або через переговори

Кіт Келлог заявив, що мирна угода "дуже близько"

Російські окупанти продовжують впевнено захоплювати територію України з однією з найбільших швидкостей від початку повномасштабного вторгнення, оскільки мирні переговори зайшли в глухий кут. Про це пише The Telegraph.

За інформацією DeepState, у листопаді окупанти захопили 500 квадратних кілометрів, що на 250 кв. км більше, ніж минулого місяця.

За даними Інституту вивчення війни, швидкість просування наближалася до найшвидшої від початку повномасштабного вторгнення РФ, яке відбулося майже чотири роки тому.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що захопить усю Донецьку область силою або через переговори.

"План припинення війни, розроблений адміністрацією Дональда Трампа, передбачав передачу Україною великих територій. Україна і Європа відхилили ці пропозиції. Ці досягнення, ймовірно, допоможуть переконати Трампа, що мир має бути встановлений на умовах Росії, а відправлення зброї та допомоги Києву є марною тратою", - зазначили в матеріалі.

Запеклі бої тривають

Зі свого боку українські військові повідомили, що в Покровську Донецької області тривають запеклі бої. За інформацією DeepState, половина міста перебувала в зоні бойових дій.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав "довгу і змістовну телефонну розмову" зі Стівом Віткоффом, посланцем Білого дому в Росії, і Джаредом Кушнером, зятем Трампа, який допомагає в переговорах.

Згодом після цієї розмови РФ масовано атакувала українські міста та критичну інфраструктуру країни, а також залізничні вокзали.

Водночас лідери Європи намагаються знайти вихід із ситуації, оскільки підтримка України слабшає, а адміністрація Трампа вже не зосереджується на конфлікті, як раніше. Ба більше, син Трампа, Дональд-молодший, заявив на конференції на Близькому Сході, що його батько взагалі може відмовитися від мирних переговорів.

Однак спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що угода "дуже близько".

У The Telegraph нагадали, що довгострокова позиція США була детально викладена в п'ятницю в доповіді Трампа про стратегію національної безпеки, в якій Європу звинуватили в блокуванні миру в Україні.

У доповіді також змінили формулювання попередніх версій документа, прибравши слова, які описували Росію як пряму загрозу. Після чого Москва привітала такі зміни, підкресливши, що вони "в основному відповідають" її власному баченню.

Наступ Росії триває

Останніми тижнями армія РФ просунулася на кількох напрямках. Після того, як Україна розгорнула деякі зі своїх найкращих бригад і підрозділів безпілотників для утримання Покровська, російські окупанти змогли розтягнути ресурси Києва вздовж 1000-кілометрової лінії фронту, відкривши вразливі місця на південному сході і далі на півночі.

У результаті Москва досягла успіхів у Запорізькій області і близька до захоплення Куп'янська в Харківській області, пише The Telegraph.

Водночас військовий аналітик фінської організації Black Bird Group Еміль Кастехельмі підкреслив:

"Поки що не було жодних великих проривів... жодного негайного провалу українських ліній фронту. Росія не змогла рішуче прорвати фронт у жодному напрямку".

Згадуючи про нещодавні успіхи РФ на південному сході, експерт запевняв, що якщо Україна і має втратити територію, то це буде найкраще місце для цього.

"Росія має досягти набагато більшого успіху, щоб досягти там чогось значного; вона лише захопила одне маленьке село за іншим і багато полів. Ці події поки що не становлять загрози для всього фронту", - сказав Кастехельмі.

На думку аналітиків, Росії може знадобитися ще кілька років, щоб повністю захопити Донбас, який є найбажанішою територією для Путіна, ретельно захищеною "містами-фортецями" - Краматорськом і Слов'янськом.

Роль США і переговори з Росією

Політичний експерт Максим Разумний у коментарі Главреду зазначив, що Росія веде переговори виключно зі США, не залучаючи Україну та європейські країни. Такий підхід дозволяє Кремлю підтримувати образ впливового лідера всередині країни і має прагматичне підґрунтя.

"Поки Росія не домовиться з американцями, залучати Україну чи Європу немає сенсу. Наша позиція і позиція європейців відома і зафіксована, і вона навряд чи допоможе США і Росії досягти домовленостей. Навпаки - може стати перепоною для їхніх переговорів", - пояснив Розумний.

Експерт підкреслює, що наразі США залишаються ключовим партнером для Москви в будь-яких дипломатичних домовленостях, а участь інших сторін поки що не вплине на результат.

Мирні переговори - що відомо

Як повідомляв Главред, 2 грудня в Москві відбулися переговори між Стівом Віткоффом, посланником Дональда Трампа, і президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками цієї зустрічі Кремль повідомив, що, окрім первинного мирного плану від Сполучених Штатів, вони отримали ще чотири додаткові документи.

Видання Politico повідомило, що Путін змусив Віткоффа і Кушнера чекати на початок діалогу в Кремлі понад три години. Хоча помічник Путіна, Юрій Ушаков, назвав переговори "конструктивними", він визнав, що спільного компромісного рішення щодо України наразі не існує.

Зі свого боку, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що московські переговори виявилися безрезультатними. На його думку, незважаючи на те, що США зацікавлені в якнайшвидшому завершенні війни, а Україна і Європа готові до компромісів, Росія свідомо затягує час і не відмовляється від подальшої військової агресії.

Контакти між українською делегацією та американською стороною дали початковий, скоріше концептуальний результат: сторони окреслили основу майбутнього безпекового договору, однак переломного моменту в переговорах поки що не видно. Про це пише Bloomberg.

