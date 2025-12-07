Чому 8 грудня не можна ні з ким сперечатися: яке церковне свято

8 грудня не можна лаятися і конфліктувати - суперечки, образи або сварки можуть призвести до біди.

Яке 8 грудня свято

У понеділок, 8 грудня, віряни відзначають день пам'яті святого преподобного Патапія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 8 грудня

Святитель Патапій походив із благочестивої сім'ї єгипетських Фів і народився приблизно в VI столітті. З раннього дитинства він виявляв захоплення молитвою, усамітненням і вивченням Святого Письма. Патапій дуже рано обрав шлях чернецтва, відмовившись від світського життя.

Шукаючи духовного спокою, він залишив сім'ю і оселився в пустелі серед аскетів, розвиваючи суворість до себе і м'якість до інших. Його глибокі знання зробили його популярним духівником, до якого багато хто звертався по мудрість і зцілення.

Уникаючи слави, Патапій вирушив до Константинополя, де жив у скромній келії поруч із храмом і продовжував свій аскетичний шлях. Там його дар прозорливості та зцілення ще більше розкрився, оскільки він допомагав багатьом хворим і давав настанови.

Що не можна робити 8 грудня

Не можна лаятися і конфліктувати - суперечки, образи або сварки можуть призвести до біди.

Не слід відмовляти нужденним у допомозі - день для милосердя.

Не варто нехтувати чистотою в домі - за повір'ями, це може призвести до невдач і хвороб.

Народні прикмети та традиції

Серед українських традицій на цей день відомо кілька прикмет:

Ворони сидять високо на деревах - до морозу;

Південний вітер обіцяє теплу зиму з частими відлигами;

Якщо 8 грудня морозно і сухо - чекайте довгої ясної зими;

При великому снігу чекайте відлиги.

У народі цей день називають Патапій Зимовказник, оскільки за ним часто "вгадували" характер зими.

Іменини 8 грудня

Іменин: Кирило, Анфіса.

Талісманом тих, хто народився 8 грудня, є чароїт. Цей мінерал насиченого фіолетового відтінку надає внутрішньої рівноваги та сприяє сімейній гармонії.

