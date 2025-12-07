Чому 8 грудня не можна ні з ким сперечатися: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 8 грудня
- Що не можна робити 8 грудня
- Народні прикмети і традиції
У понеділок, 8 грудня, віряни відзначають день пам'яті святого преподобного Патапія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 8 грудня
Святитель Патапій походив із благочестивої сім'ї єгипетських Фів і народився приблизно в VI столітті. З раннього дитинства він виявляв захоплення молитвою, усамітненням і вивченням Святого Письма. Патапій дуже рано обрав шлях чернецтва, відмовившись від світського життя.
Шукаючи духовного спокою, він залишив сім'ю і оселився в пустелі серед аскетів, розвиваючи суворість до себе і м'якість до інших. Його глибокі знання зробили його популярним духівником, до якого багато хто звертався по мудрість і зцілення.
Уникаючи слави, Патапій вирушив до Константинополя, де жив у скромній келії поруч із храмом і продовжував свій аскетичний шлях. Там його дар прозорливості та зцілення ще більше розкрився, оскільки він допомагав багатьом хворим і давав настанови.
Що не можна робити 8 грудня
- Не можна лаятися і конфліктувати - суперечки, образи або сварки можуть призвести до біди.
- Не слід відмовляти нужденним у допомозі - день для милосердя.
- Не варто нехтувати чистотою в домі - за повір'ями, це може призвести до невдач і хвороб.
Народні прикмети та традиції
Серед українських традицій на цей день відомо кілька прикмет:
- Ворони сидять високо на деревах - до морозу;
- Південний вітер обіцяє теплу зиму з частими відлигами;
- Якщо 8 грудня морозно і сухо - чекайте довгої ясної зими;
- При великому снігу чекайте відлиги.
У народі цей день називають Патапій Зимовказник, оскільки за ним часто "вгадували" характер зими.
Іменини 8 грудня
Іменин: Кирило, Анфіса.
Талісманом тих, хто народився 8 грудня, є чароїт. Цей мінерал насиченого фіолетового відтінку надає внутрішньої рівноваги та сприяє сімейній гармонії.
Також варто прочитати:
- Привітання з Новим роком у прозі: що написати, щоб зворушити до сліз друзів і колег
- Чому Миколай дарує подарунки 6 грудня, а Санта - на Різдво: у ПЦУ пояснили різницю
- Чому дівчатам 7 грудня не можна заплітати волосся в косу: яке церковне свято
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред