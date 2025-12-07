Українцям почали виплачувати 6 500 гривень допомоги: куди їх можна витратити

Свириденко розповіла, як отримати 6 500 гривень допомоги, та на що можна витратити кошти.

В Україні стартували перші виплати у розмірі 6500 гривень / Колаж: Главред, фото УНІАН

В Україні стартували перші виплати 6500 гривень

Витратити кошти можна на ліки, одяг та взуття

Українцям почали надходити виплати у розмірі 6 500 гривень. Кошти отримують вразливі категорії громадян. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, частина банків уже нарахувала допомогу, інші - завершують проведення виплат.

"Загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людини", - йдеться в повідомленні.

Як оформити фінансову допомогу

Свириденко нагадали, що оформити допомогу можна через застосунок "Дія" або у відділенні Пенсійного фонду - до 17 грудня.

Щоб оформити допомогу через "Дію", вам потрібно зайти у додаток, обрати "Сервіси - Зимова підтримка" та потрібну програму. Після цього слід підтвердити, що у вас є активна "Дія.Картка", на яку буде зараховано кошти.

Варто зазначити, що вся перевірка та виплата відбуваються автоматично — без паперових документів і додаткових звернень.

Хто може отримати 6 500 гривень допомоги

Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

діти ВПО, які отримують виплати на проживання;

діти із малозабезпечених сімей;

люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО;

одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.

На що можна витратити 6500 гривень

Свириденко зазначила, що витратити кошти можна буде на ліки, одяг та взуття. Зняти готівку з рахунку не вийде.

Витратити гроші потрібно буде впродовж 6 місяців після надходження коштів, інакше кошти повернуться Пенсійному фонду.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

