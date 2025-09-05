Зустріч Зеленського і Путіна у Москві: МЗС різко відреагувало

Така пропозиція Путіна свідчить лише про відсутність у нього бажання проводити переговори із Зеленським, переконані у міністерстві.

Чи буде зустріч Зеленського і Путіна у Москві / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести переговори у Москві. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на цю пропозицію.

Речник МЗС України Георгій Тихий назвав цю пропозицію несерйозною. Він також переконаний, що це запрошення свідчить лише про небажання Росії зустрічатися.

"Ми доносимо це до наших партнерів, зокрема і до американської сторони. Щонайменше сім країн готові станом на зараз прийняти зустріч лідерів", – додав речник МЗС. відео дня

Переговори з РФ - думка експерта

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов в інтерв'ю Главреду пояснив, що Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. Він підкреслював це неодноразово, називаючи його "нелегітимним президентом". Однак під тиском Трампа Путін навіть може симулювати переговорний процес.

Зеленський не зможе вплинути на Путіна, якщо Трамп виступатиме лише посередником і не чинитиме тиску. Така зустріч не принесе результату.

"Тобто ситуація змінилася - якщо американська адміністрація не здасть назад і перегляне стратегію після шести місяців невдалих зусиль, а Трамп продовжить конструювати зустріч утрьох, сценарій виявиться марним, працюючи на користь Путіна і створюючи серйозні проблеми для України", - сказав Морозов.

Переговори Путіна і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, глава Кремля Володимир Путін заявив, що нібито ніколи не виключав зустрічі з президентом України, проте сумнівається в її сенсі. Він пропонує Зеленському зустрітися в Москві. Таку заяву кремлівський лідер зробив на пресконференції в Пекіні.

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію Путіна зустрітися із Зеленським у Москві.

Президент Зеленський заявив, що Україна підтримує проведення переговорів і в тристоронньому, і двосторонньому форматі.

"Я вважаю, що Росія робить усе, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене до Москви. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що, якщо Росія почала говорити про зустріч, то це вже непогано.

Пізніше спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, навіщо Путін запросив Зеленського до Москви.

"Його [Зеленського] запрошують до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", - сказав Пєсков журналістам на Східному економічному форумі 2025.

