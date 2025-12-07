РФ готує масштабну наступальну операцію: яке місто в небезпеці

Операцію із захоплення українського міста ворог може почати не раніше весни.

Ворог готує свою подальшу наступальну операцію в напрямку на Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Основне:

РФ може готувати наступ на Запоріжжя

Наступальну операцію противник може почати не раніше весни

На Запорізькому напрямку та суміжних територіях російські окупанти посилюють активність, що може сигналізувати про підготовку великої наступальної операції. Про це заявив експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк в ефірі Еспресо.

За його словами, найскладніша ситуація зараз спостерігається на напрямку Гуляйполя. Російські сили намагаються прорватися до Покровського та вже ведуть бої за Гуляйполе.

"Ворог, маючи там достатньо серйозну перевагу у живій силі та озброєнні, прорвав тактичну зону оборони на широкому фронті, десь близько 30 км. Все це дозволяє стверджувати, що загарбник готує свою подальшу наступальну операцію в напрямку на Запоріжжя", - розповів військовий експерт.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Про те, що РФ готує наступальну операцію на Запоріжжя свідчить активізація ворожої 7-ї десантно-штурмової дивізії в районі Степногірська та Плавнів.

При цьому Кевлюк зазначив, що операцію із захоплення Запоріжжя противник може почати не раніше весни.

"Ворог не зробить це швидко. Однак активність противника у Запорізькій області, на стику Донецької та Дніпропетровської, Запорізької областей говорить саме за це", - резюмував експерт.

Чи загрожує Запоріжжю наступ росіян - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що росіяни намагаються розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя.

"Як ми бачимо, росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе. Це робиться ними для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя. В цьому сенсі вони діють прогнозовано і сплановано. Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоб можна було забезпечити декілька загальновійськових армій", - сказав Коваленко.

Війна в Україні - новини за темою

Як писав Главред, російські окупанти перейшли до нової тактики повітряних атак по цивільній інфраструктурі Україні. Зокрема, ворог вперше націлився на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей.

Крім цього, росіяни атакували Харківську область. Ворог вдарив прямо по греблі Печенізького водосховища. Через російський удар гребля була частково зруйнована. Влада припинила рух транспорту.

Тим часом українські бійці проводять пошуково-штурмові дії та ліквідацію ворога у міській забудові Покровська. За минулу добу ЗСУ відбили 45 ворожих штурмів на Покровському напрямку.

Про персону: Віктор Кевлюк Експерт Центру оборонних стратегій. Полковник запасу. Має за плечима 35 років військової служби. Був начальником організаційно-мобілізаційного управління штабу ОК Захід (2014-2018), начальником центру цивільно-військового співробітництва ООШ ЗСУ (2018-2020).

