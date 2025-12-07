Рус
В Україну повертається сніг та мороз: названа дата нового похолодання

Ангеліна Підвисоцька
7 грудня 2025, 13:19
В Україні найближчими днями будуть лити дощі, сипатиме сніг та очікуються сильні тумани.
В Україну повертається сніг та мороз: названа дата нового похолодання
Прогноз погоди в Україні на тиждень / Фото: Главред

Що дізнаєтесь:

  • Якою буде погода вночі
  • У яких областях будуть тумани
  • Коли в Україну повернеться сніг

Погода в Україні наступного тижня буде аномально теплою, але водночас мінливою. Будуть місцями дощі, тумани та сильні пориви вітру. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

Наприкінці тижня очікується відчутне похолодання. Воно прийде у північні та східні регіони.

Погода 8 грудня

У понеділок, 8 грудня, на більшій частині території України очікується суха та стійка погода, без опадів. Лише у Криму, вдень також у Приазов'ї та Дніпропетровській області пройде невеликий дощ. Вночі та у першій половині дня на Правобережжі місцями туман. Вітер переважно східний, 5 - 10 м/с, у західних регіонах змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °С, вдень 0…+5 °С, у Криму +6…+10 °С.

погода 8 декабря
Прогноз погоди в Україні на 8 грудня / фото: meteoprog

Погода 9 грудня

У вівторок, 9 грудня, невеликі опади у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу пройдуть у Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях, вдень також дощі очікуються у північно-західній частині України. У решті регіонів без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний / південно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2…+4 °С, вдень 0…+5 °С, у південних та західних областях місцями +6…+10 °С.

погода 9 декабря
Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото: meteoprog

Погода 10 грудня

У середу, 10 грудня, під впливом атмосферних фронтів у північних, західних та східних областях очікуються опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. В решті регіонів переважно без опадів. У південних та західних регіонах місцями туман. Вітер південно-західний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1...+4 °С, вдень +2...+7 °С, у південних та західних областях місцями +8...+11 °С.

погода 10 декабря
Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / фото: meteoprog

Погода 11 грудня

У четвер, 11 грудня, у північних, центральних та східних регіонах очікується невеликий дощ та мряка. У більшості областей спостерігатиметься туман. Вітер південно-західний, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +1…+6 °С, вдень +4…+9 °С, у південних та західних областях +8…+11 °С.

погода 11 декабря
Прогноз погоди в Україні на 11 грудня / фото: Windy

Погода 12 грудня

У п'ятницю, 12 грудня, помірні дощі передбачаються у центральних, південних та східних регіонах, вдень невеликі опади також прогнозуються в північній частині країни. У західних областях без опадів. Вітер західний / північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень на більшій частині території країни, крім Закарпаття, можливі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...+6 °С, вдень +2...+7 °С, на півдні Одещини до +10 °С.

погода 12 декабря
Прогноз погоди в Україні на 12 грудня / фото: Windy

Погода 13 грудня

У суботу, 13 грудня, вночі невеликий дощ та мокрий сніг очікується на Лівобережжі України, вдень по всій території країні опадів не передбачається. Вітер північний, 7 - 12 м/с, місцями (крім західних регіонів) пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря в нічний час -2...+3 °С, вдень -1...+4 °С, на півдні та на Закарпатті +5...+7 °С.

погода 13 декабря
Прогноз погоди в Україні на 13 грудня / фото: ventusky

Погода 14 грудня

У неділю, 14 грудня, на всій території України встановиться малохмарна погода на фоні антициклону. Опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -2...+3 °С, на Закарпатті +5...+7 °С.

погода 14 декабря
Прогноз погоди в Україні на 14 грудня / фото: ventusky

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, погода в Україні у четвер, 4 грудня, матиме антициклональний характер із невеликими температурними коливаннями, але без істотних опадів.

Діденко також раніше говорила, що похолодання в Україні на 2-4 градуси передбачається в кінці тижня.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі говорили, що в Україні перші дні грудня обіцяють бути незвично теплими. Снігу та сильних морозів цього тижня чекати не варто.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ігор Кібальчич
