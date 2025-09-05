Рус
РФ шантажує переговорами: Путін кличе Зеленського до Москви, але не хоче їхати сам

Анна Ярославська
5 вересня 2025, 11:08
Російський диктатор висунув низку умов Києву.
Володимир Путін, Володимир Зеленський
Путін заявив про готовність до переговорів з Україною, але засумнівався в їхньому сенсі / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Коротко:

  • Путін знову покликав Зеленського до Москви
  • Господар Кремля відмовився сам кудись їхати на переговори

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий до мирних переговорів з Україною, але не бачить у них сенсу. Господар Кремля висунув Києву низку умов.

"Я вже багато разів говорив, що готовий до цих контактів [з Україною]. Але ось на тій пресконференції в Пекіні, я сказав, що сенсу великого не бачу. Чому? Тому що домовитися буде з українською країною практично неможливо з ключових питань", - сказав Путін на Східному економічному форумі.

За його словами, вся причина криється в "юридико-технічних труднощах".

"Будь-які домовленості щодо територій мають бути підтверджені відповідно до Конституції України на референдумі. Для того, щоб провести референдум, потрібно скасувати воєнний стан. В умовах воєнного стану він не проводиться. Якщо буде скасовано воєнний стан, потрібно одразу ж проводити вибори президента. Після того, як буде проведено референдум, якщо він буде проведений, незалежно від результатів, потрібно заручитися рішенням Конституційного суду. А Конституційний суд не працює", - заявив господар Кремля.

Путін наполягає на переговорах у Москві

Диктатор РФ заявив, що нібито готовий до зустрічей на найвищому рівні, ймовірно, маючи на увазі зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. При цьому сам Путін нікуди їхати не збирається.

"Українська сторона хоче цієї зустрічі та пропонує цю зустріч. Я сказав, я готовий, будь ласка, приїжджайте, ми точно абсолютно забезпечимо умови для роботи і безпеку. Гарантія стовідсоткова. Але якщо нам кажуть, ми хочемо з вами зустрічі, але ви поїдьте туди-то на цю зустріч. Мені здається, це просто надлишкові запити на нашу адресу. Повторюю ще раз, якщо реально хтось хоче з нами зустрітися, ми готові. Найкраще місце для цього - столиця Російської Федерації, місто-герой Москва", - заявив господар Кремля.

Переговори Путіна і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, глава Кремля Володимир Путін заявив, що нібито ніколи не виключав зустрічі з президентом України, проте сумнівається в її сенсі. Він пропонує Зеленському зустрітися в Москві. Таку заяву кремлівський лідер зробив на пресконференції в Пекіні.

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію Путіна зустрітися із Зеленським у Москві.

Президент Зеленський заявив, що Україна підтримує проведення переговорів і в тристоронньому, і двосторонньому форматі.

"Я вважаю, що Росія робить усе, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене до Москви. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що, якщо Росія почала говорити про зустріч, то це вже непогано.

Пізніше спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, навіщо Путін запросив Зеленського до Москви.

"Його [Зеленського] запрошують до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", - сказав Пєсков журналістам на Східному економічному форумі 2025.

Чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського - оцінка експерта

Професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував імовірність зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Я вважаю, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний. Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а сам-на-сам - тим більше", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що для російського диктатора це буде приниженням, адже він не вважає Зеленського рівним собі.

22:05

І мелену, і в зернах: як перевірити якість кави в домашніх умовахВідео

21:55

Україна буде протидіяти "Шахедам" по-новому - Сирський розповів, що зміниться

21:48

Трагедія в Португалії: в МЗС повідомили про загибель українця, що сталось

