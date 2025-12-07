Рус
Рухаються вздовж ліній оборони: чи загрожує Запоріжжю новий маневр росіян

Дар'я Пшеничник
7 грудня 2025, 12:59
Запорізький напрямок відрізняється від Донецького тим, що на ньому велика кількість відкритих зон.
Ситуація на Запорізькому напрямку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/UALandForces

Головне з новини:

  • На Запорізькому напрямку ворог намагається просуватися малими групами
  • Головна загроза зосереджена біля Гуляйполя
  • Українським силам вдалося стабілізувати ситуацію та вирівняти лінію оборони

Російські підрозділи продовжують намагатися просуватися малими групами на Запорізькому напрямку, використовуючи особливості місцевості та намагаючись обійти українську оборону.

Про це в ефірі Київ24 повідомив речник управління штурмових підрозділів Збройних сил України Олексій Свинаренко.

За його словами, ситуація на цій ділянці фронту суттєво відрізняється від Донецького напрямку через велику кількість відкритих зон, що створює додаткові ризики. Наразі найбільш уразливою ділянкою для міста Запоріжжя залишається район Гуляйполя.

Свинаренко пояснив, що російські сили рухаються паралельно українським оборонним лініям, які будувалися з розрахунку на можливий удар із півдня. Натомість ворог намагається просуватися зі сходу на захід, що створює іншу конфігурацію загроз.

Хоча командування передбачало такий сценарій, укріплення на цій ділянці поступаються за потужністю оборонним рубежам поблизу Оріхова.

Попри це, ситуацію біля Гуляйполя вдалося стабілізувати. За словами речника, українські підрозділи вирівняли лінію оборони та налагодили комунікацію між підрозділами, щоб уникнути інцидентів, подібних до випадку з "дружнім вогнем", коли бійці ТРО змінювали позиції без попередження.

Свинаренко підкреслив, що контроль над ситуацією збережено, а оборонці продовжують утримувати позиції та реагувати на спроби противника просочитися вглиб українських рубежів.

Наступ РФ на Запоріжжя - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що росіяни намагаються розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя.

"Як ми бачимо, росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе. Це робиться ними для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя. В цьому сенсі вони діють прогнозовано і сплановано. Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоб можна було забезпечити декілька загальновійськових армій", - зазначає Коваленко.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, інтенсивні бої за місто Покровськ, що у Донецькій області, тривають. Крім цього, ворог намагається просуватися в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Аналітики DeepState заявили, що армії країни-агресора Росії за останню добу вдалося просунутися у Вовчанську, а також поблизу прилеглих населених пунктів на Харківщині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що українські бійці в районі Покровська та Мирнограда не дають можливості загарбникам накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

Вас може зацікавити:

Про джерело: YouTube-канал "КИЇВ24 | Телеканал Київ"

YouTube-канал "КИЇВ24 | Телеканал Київ" — це офіційна онлайн-платформа столичного телеканалу, що висвітлює життя Києва та актуальні події міста. На каналі регулярно виходять новини, репортажі, аналітика та прямі трансляції важливих подій. Контент спрямований на оперативне інформування киян про міські ініціативи, транспорт, безпекову ситуацію, культурні події та рішення міської влади. Канал також активно працює під час воєнного стану, публікуючи ефіри та включення про ситуацію в столиці. "КИЇВ24" веде інформаційний марафон, поєднуючи YouTube, сайт і телеграм-канал для ширшого охоплення аудиторії. Це один із головних медіаресурсів, що спеціалізується саме на столичній тематиці.

