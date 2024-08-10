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Вашингтон на зв'язку з Києвом: США хочуть зрозуміти, що відбувається в Курській області

Руслана Заклінська
10 серпня 2024, 22:43
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Сполучені Штати не готові коментувати події в Курській області, наразі Вашингтон намагається розібратися у цьому питанні, заявив Джон Кірбі.
Вашингтон на зв'язку з Києвом: США хочуть зрозуміти, що відбувається в Курській області
У Білому домі зробили заяву про бої в Курській області / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти, скріншот

Сполучені Штати продовжують комунікацію з українським урядом, аби краще зрозуміти цілі та стратегію операції в Курській області Росії. Проте Вашингтон поки не готовий надати коментарі. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, пише "Голос Америки".

"Я думаю, що залишу тут місце, аби дозволити Україні так чи інакше говорити про свої воєнні операції. Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами та працюємо над тим, щоб краще зрозуміти, що вони роблять, які їхні цілі, яка їхня стратегія", - сказав представник Білого дому.

Кірбі також додав, що утримається від детальних коментарів щодо ситуації на полі бою в Курській області, зазначивши, що подальші висновки будуть зроблені після завершення консультацій з Києвом. Він підкреслив, що доцільніще дочекатися, коли США матимуть краще розуміння подій на території РФ.

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Водночас Кірбі запевнив, що Україна не порушує обмежень, які раніше встановили США щодо ударів американською зброєю вглиб Росії.

"Вони використовують її в зоні, де ми раніше казали, що вони можуть використовувати зброю США для транскордонних ударів. Кінцева мета тут - допомогти Україні захистити себе, і ми просто подивимося, що про це скаже Україна", - зазначив він.

Хто такий Джон Кірбі

Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

Криза в Курській області РФ - головне

Нагадаємо, 6 серпня, росіяни поскаржилися на прорив кількох механізованих колон у прикордоння РФ в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в боях в Курській області.

Російський диктатор Володимир Путін назвав кризу в Курській області "масштабною провокацією". У конфлікті він безпідставно звинуватив Україну.

Як повідомляв Главред, 7 серпня, представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати звернуться до Києва за роз'ясненням щодо подій у Курській області.

Ввечері 9 серпня у трьох областях Росії ввели режим контртетористичної операції (КТО) нібито черезе "загрозу" зі сторони України. Режим КТО запровадили у Брянській, Бєлгородській і Курській областях.

Також 9 серпня президент Зеленський натякнув на ситуацію у Курській області, зазначивши, що українські військові активно виконують свої завдання і поповнюють обмінний фонд. А вже 10 серпня зробив заяву про те, що Головком ЗСУ Олександр Сирський кілька разів доповідав йому, зокрема щодо "витискання війни" на територію Росії.

Також 10 серпня стало відомо, що Росія перемістила підрозділи 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту з Севастополя до Курської області для посилення російських військ на цьому напрямку.

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