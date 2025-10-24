Учасниця "Холостяка" несподівано покинула проєкт - причина відома

Дівчина самостійно прийняла рішення.

https://glavred.net/starnews/uchastnica-holostyaka-vnezapno-pokinula-proekt-prichina-izvestna-10709396.html Посилання скопійоване

Наталя наважилася на важливий крок / колаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Ви дізнаєтеся:

Учасниця Наталя була засмучена на проєкті

Яке рішення вона прийняла

Під час другого ефіру шоу "Холостяк" головний герой - актор Тарас Цимбалюк - звернув увагу на те, що учасниця Наталя була без настрою і навіть плакала.

відео дня

Тарас запросив дівчину на бесіду, щоб підбадьорити, і вона змогла трохи відкритися йому. Учасниця розповіла про свою небезпечну роботу в ДСНС під час війни, а також вона зізналася, що троє її колег загинули внаслідок ворожого обстрілу.

Учасниця Наталя / фото: скрін відео stb.ua/

Виявилося, Наталя почувалася дуже некомфортно в компанії інших учасниць і вирішила самостійно покинути проєкт.

Цимбалюк з повагою поставився до рішення Наталю і на знак уваги вручив їй червону троянду.

У цей час інші учасниці проєкту грали в гру правда/брехня і розкрили чимало своїх секретів.

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

"Холостяк" - останні новини по темі

Раніше Главред повідомляв, що новий "Холостяк" і український актор Тарас Цимбалюк вирішив здивувати шанувальників перед прем'єрою шоу і зважився на кардинальні зміни в іміджі. Актор висвітлив своє темне коротке волосся до білосніжного кольору і зробив це просто в готельному номері.

А також блогерка Інна Бєлєнь стала заручницею обставин. Замість того, щоб відзначати День народження нового бойфренда, для якого вона готувала великий сюрприз, їй довелося в екстреному порядку покинути країну. Причиною тому став судовий процес у Німеччині, який ініціював колишній чоловік Інни.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред