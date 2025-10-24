Учасниця "Холостяка" несподівано покинула проєкт - причина відома

Ви дізнаєтеся:
- Учасниця Наталя була засмучена на проєкті
- Яке рішення вона прийняла
Під час другого ефіру шоу "Холостяк" головний герой - актор Тарас Цимбалюк - звернув увагу на те, що учасниця Наталя була без настрою і навіть плакала.
Тарас запросив дівчину на бесіду, щоб підбадьорити, і вона змогла трохи відкритися йому. Учасниця розповіла про свою небезпечну роботу в ДСНС під час війни, а також вона зізналася, що троє її колег загинули внаслідок ворожого обстрілу.
Виявилося, Наталя почувалася дуже некомфортно в компанії інших учасниць і вирішила самостійно покинути проєкт.
Цимбалюк з повагою поставився до рішення Наталю і на знак уваги вручив їй червону троянду.
У цей час інші учасниці проєкту грали в гру правда/брехня і розкрили чимало своїх секретів.
Про персону: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".
