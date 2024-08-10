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ЗСУ "витискають війну": Зеленський заінтригував заявою на фоні боїв на Курщині

Руслана Заклінська
10 серпня 2024, 21:38
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Президент України анонсував рішення, яке змінить українську духовну незалежність.
ЗСУ 'витискають війну': Зеленський заінтригував заявою на фоні боїв на Курщині
Зеленський заслухав кілька доповідей Сирського про "витискання війни" до РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 окремий батальйон морської піхоти, Генштаб ЗСУ

У суботу, 10 серпня, Головком ЗСУ Олександр Сирський кілька разів доповідав президенту України. Особливу увагу приділили стратегії витискання війни на територію Росії. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні кілька разів уже доповідав Головком Сирський – щодо фронту та наших дій і витискання війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість і гарантує саме такий тиск, який потрібен, – тиск на агресора", - наголосив президент на фоні боїв у Курській області РФ.

Зеленський відзначив бригади, які ефективно виконують свої завдання на різних ділянках фронту. Найбільш напружені напрамки – Покровський, Торецький і Краматорський, а також на південь України.

відео дня

"Увесь фронт ми не залишаємо без уваги. Кожен напрямок, всі точки бойових зіткнень. Сумщина, Харківщина, всі напрямки на Донеччині, зокрема найбільш жорсткі – Покровський, Торецький, Краматорський, – і південь нашої держави. Всюди є за що подякувати українським воїнам", - зазначив глава держави.

Окрім військових, президент висловив вдячність міжнародним партнерам, які підтримують Україну новими санкціями проти Росії. Зеленський зазначив, що Київ очікує від Заходу рішень щодо далекобійності, які наблизять справедливий мир.

"Я провів щойно нараду – підготовчу, про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на сто відсотків ефективними – дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо", - заявив Зеленський.

Криза в Курській області РФ - головне

Нагадаємо, 6 серпня, росіяни поскаржилися на прорив кількох механізованих колон у прикордоння РФ в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в боях в Курській області.

Російський диктатор Володимир Путін назвав кризу в Курській області "масштабною провокацією". У конфлікті він безпідставно звинуватив Україну.

Як повідомляв Главред, 7 серпня, представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати звернуться до Києва за роз'ясненням щодо подій у Курській області. Він зазначив, що Вашингтон не має даних щодо кризи в РФ і зосередиться на тому, щоб ЗСУ мали те, що їм потрібно для захисту.

Ввечері 9 серпня у трьох областях Росії ввели режим контртетористичної операції (КТО) нібито черезе "загрозу" зі сторони України. Режим КТО запровадили у Брянській, Бєлгородській і Курській областях.

Також 9 серпня президент Зеленський натякнув на ситуацію у Курській області, зазначивши, що українські військові активно виконують свої завдання і поповнюють обмінний фонд. Останні три дні ці дії стали особливо результативними.

У суботу, 10 серпня стало відомо, що Росія перемістила підрозділи 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту з Севастополя до Курської області для посилення російських військ на цьому напрямку.

Криза в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України Бої в Курській області
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