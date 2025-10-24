Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

Руслана Заклінська
24 жовтня 2025, 23:04оновлено 24 жовтня, 23:59
170
"Коаліція охочих" погодила продовження тиску на нафтові компанії, термінали, танкери та інфраструктуру Росії.
'Щоб Путіну було складніше': Зеленський натякнув на таємні рішення 'Коаліції охочих'
Зустріч "Коаліції охочих"/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

  • "Коаліція охочих" ухвалила рішення для допомоги Україні
  • Санкції США проти нафтових компаній РФ вже впливають на економіку країни
  • Європа погодила використання заморожених російських активів

Лідери "Коаліції охочих" ухвалили нові рішення, які допоможуть Україні. Всі деталі нових рішень публічно не озвучуватимуться, щоб ускладнити дії лідера РФ Володимира Путіна. Про це повідомив прездент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Зараз уже відбулася зустріч із лідерами в Лондоні, це третя хороша подія для України за кілька днів. Буде більше санкцій проти Росії - і в тому напрямі, у якому є рішення Сполучених Штатів Америки", - розповів глава держави.

відео дня

Зеленський наголосив, що санкції проти двох російських нафтових компаній - це "дуже правильний крок" президента США Дональда Трампа, оскільки вони експортують багато нафти. За його словами, всу учасники "Коаліції охочих" погодилися, що потрібно тиснути й надалі на нафтові компанії ворога, термінали, флот російських танкерів і на всю інфраструктуру Росії.

"Ми сьогодні погодили рішення, які можуть нам сильно допомогти. Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, щоб Путіну було складніше", - зазначив президент.

Санкції проти РФ

Він також наголосив, що, попри заяви російської влади про нібито стійкість економіки, санкційний тиск уже має наслідки. Зеленський звернув увагу на проблеми в російському паливному секторі, черги на заправках, збільшення кількості банкрутств у регіонах РФ та зростання дефіциту федерального бюджету.

"Саме санкції - одне з найбільш болісного для Путіна, особисто для нього", - додав він.

Зеленський розповів, що Європа готова спрямувати заморожені російські активи на повноцінну підтримку України та її громадян. За його словами, до кінця року має бути реалізована перша фаза цього механізму, а на наступний рік фінансування для України буде забезпечено.

санкции
Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Допомога Україні

Що стосується оборонної допомоги, президент підкреслив, що вже ухвалені нові пакети підтримки від партнерів, включно з посиленням протиповітряної оборони та наданням далекобійних засобів.

"Буде більше наших влучних далекобійних санкцій - санкцій прямої дії проти російської машини війни. І це працює за тисячі кілометрів. Ще дуже хочу подякувати кожному, хто підтримує нас у питанні про протиповітряну оборону, про системи – працюємо з країнами заради більшої кількості "петріотів" і ракет до них", - сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що Італія вже готує пакет допомоги для української енергетики, Норвегія - фінансування закупівлі газу, а інші європейські партнери працюють над додатковими домовленостями. Також продовжується співпраця з Японією.

Чи вплинуть на РФ нові санкції - думка аналітиків

Як писав Главред, аналітики The New York Times сумніваються, що санкції суттєво вплинуть на військові цілі Путіна. Російські компанії вже готові до обмежень, а сам диктатор готовий до великих втрат заради своїх планів. Крім того, думка Трампа може змінитися.

Росія навчилася обходити санкції через тіньовий флот і буферні компанії в третіх країнах. Обмеження на експорт нафти можуть лише скоротити поставки і підвищити ціни, стимулюючи подальший обхід санкцій.

Зустріч "Коаліції охочих" - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні заявив, що Путін прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими, атакуючи енергетичну інфраструктуру країни.

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі "Коаліції охочих" оголосив, що найближчими днями Україна отримає винищувачі Mirage та ракети Aster. Також союзники продовжать підтримку України засобами ППО, дронами та далекобійними можливостями.

Крім цього, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Путін втратив багато грошей і солдатів через війну в Україні, а його досягнення є маргінальними. Він закликав посилити тиск на Росію і підтримав пропозицію Трампа про припинення вогню на наявних позиціях.

Читайте також:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

23:04Війна
Уже на підході до Києва: українців попередили про загрозу нового удару

Уже на підході до Києва: українців попередили про загрозу нового удару

22:40Війна
"Із втратою Покровська у нас уже змирилися": експерт назвав наступні цілі росіян

"Із втратою Покровська у нас уже змирилися": експерт назвав наступні цілі росіян

22:32Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Китайський гороскоп на завтра 25 жовтня: Драконам - труднощі, Півням - нерви

Китайський гороскоп на завтра 25 жовтня: Драконам - труднощі, Півням - нерви

"Ніколи не переможе": Успенська зробила несподівану заяву про закінчення війни

"Ніколи не переможе": Успенська зробила несподівану заяву про закінчення війни

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти оленя

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти оленя

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

Останні новини

23:57

Цінний продукт в Україні стрімко дешевшає - ціни нетипово летять вниз

23:50

Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

23:35

Перша церемонія троянд: хто з дівчат продовжить участь у "Холостяку"

23:04

"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

22:55

Мій прекрасний: Марина Боржемська заінтригувала фото з чоловіком

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
22:40

Уже на підході до Києва: українців попередили про загрозу нового удару

22:33

Учасниця "Холостяка" несподівано покинула проєкт - причина відома

22:32

"Із втратою Покровська у нас уже змирилися": експерт назвав наступні цілі росіян

22:02

В Україні зберігатимуть і бронюватимуть номерні знаки по-новому: що змінилося

Реклама
21:38

"Діагностували рак": одна з учасниць "Холостяка" приголомшила своїм зізнанням

21:38

Не можу прийняти: Мурік із Green Grey заговорив про смерть ДизеляВідео

21:12

Жодного запаху з раковин: простий лайфхак із лимоном і содою творить диваВідео

21:11

Ледь не збила подругу: п'яна Брітні Спірс сіла за кермо

20:51

Тарас Цимбалюк вивів одну з учасниць шоу "Холостяк" - що сталося

20:36

У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати - Рютте

20:31

Ракети Aster, літаки Mirage і не тільки: Макрон пообіцяв потужну допомогу Україні

20:04

Уперше в історії: у Києві на маршрут вийде двоповерховий автобус - де він їздитиме

20:00

Українців попередили про реальну небезпеку: регіони заливатиме дощем та піде сніг

19:51

"Хотів зустрітися": на "Холостяк" прийшла знайома Тараса Цимбалюка

19:48

РФ хоче остаточно вивести з ладу нашу енергосистему: Ступак назвав дедлайн

Реклама
19:23

Україну накриють масштабні відключення світла: з'явилися графіки на 25 жовтня

19:20

"Розважай мене": чому Тарас Цимбалюк розійшовся з Готочкіною

19:14

Ікони, біля яких небезпечно молитися у церкві: мольфар застеріг віруючихВідео

19:10

Просування окупантів і нова загроза для УкраїниПогляд

19:00

Автоподовження і без ТЦК: як зміняться відстрочки з 1 листопада

18:38

Як сказати українською "утрирую" - проста відповідь, яку знають не всіВідео

18:37

"Списав усе, але не видав": на користувачів банкоматами Привату чекають сюрпризи

18:29

"Форсаж" повертається: Він Дізель заінтригував кадрами зі зйомок бойовика

18:03

"Витягала своїми руками": зірка Жіночого кварталу розповіла про поранення брата

17:56

Людям, які народилися в ці три місяці, уготована вища місія

17:23

Путін раптово відправив до США головного переговірника - ЗМІ дізналися, для чого

17:23

Катував українських полонених у Мордовії: "Доктор Зло" з розслідування "Схем" потрапив під санкції ЄС

17:14

Шалений стрибок, вся валюта різко подорожчала: курс валют на 27 жовтня

17:02

Королівська вечеря з простих інгредієнтів: рецепт шикарної страви за 25 хвилин

16:58

"Кілька разів перечитав": Буданов назвав улюблену книгу

16:57

Неочікуваний вибір: Зеленська вразила образом на зустрічі з кронпринцесою

16:45

Дмитрівська поминальна субота 2025: що в жодному разі не можна робити 25 жовтня

16:42

Водії збентежені: на дорогах встановлюють дивний жовтий знак із колом

16:29

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках магазину одягу за 25 секунд

16:24

Багато росіян знищено: у Торському ЗСУ після зачистки підняли український прапор

Реклама
16:24

Від аномального тепла до арктичних морозів: зима готує для українців метеорологічні гойдалки

16:04

Алла Пугачова "обібрала чоловіка як липку" - що сталося

15:56

"Когось там лайкнув": Леся Нікітюк сказала, як познайомилася зі своїм нареченим

15:54

Путін хоче гуманітарної катастрофи: Зеленський зробив тривожний прогноз на зиму

15:47

Прем'єрний випуск шоу "Місія впоратися": комік Марк Куцевалов тестує професію автомайстра

15:43

Так піцу ви ще не готували: рецепт смачного перекусу за 25 хвилин

15:41

Частина міст України взимку буде без тепла: експерт назвав важливий нюанс

15:30

ЗСУ зайшли в стратегічне місто: військовий про ситуацію на складному напрямку

15:20

Як нагріти будинок і при цьому економити дрова: українка поділилася цікавим лайфхаком

14:48

Зараз чекати тепла не варто: відомо, в якому місяці українцям увімкнуть опаленняВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти