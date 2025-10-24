'Щоб Путіну було складніше': Зеленський натякнув на таємні рішення 'Коаліції охочих'

"Коаліція охочих" погодила продовження тиску на нафтові компанії, термінали, танкери та інфраструктуру Росії.

https://glavred.net/war/chtoby-putinu-bylo-slozhnee-zelenskiy-nameknul-na-taynye-resheniya-koalicii-zhelayushchih-10709405.html Посилання скопійоване

Зустріч "Коаліції охочих"/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

"Коаліція охочих" ухвалила рішення для допомоги Україні

Санкції США проти нафтових компаній РФ вже впливають на економіку країни

Європа погодила використання заморожених російських активів

Лідери "Коаліції охочих" ухвалили нові рішення, які допоможуть Україні. Всі деталі нових рішень публічно не озвучуватимуться, щоб ускладнити дії лідера РФ Володимира Путіна. Про це повідомив прездент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Зараз уже відбулася зустріч із лідерами в Лондоні, це третя хороша подія для України за кілька днів. Буде більше санкцій проти Росії - і в тому напрямі, у якому є рішення Сполучених Штатів Америки", - розповів глава держави.

відео дня

Зеленський наголосив, що санкції проти двох російських нафтових компаній - це "дуже правильний крок" президента США Дональда Трампа, оскільки вони експортують багато нафти. За його словами, всу учасники "Коаліції охочих" погодилися, що потрібно тиснути й надалі на нафтові компанії ворога, термінали, флот російських танкерів і на всю інфраструктуру Росії.

"Ми сьогодні погодили рішення, які можуть нам сильно допомогти. Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, щоб Путіну було складніше", - зазначив президент.

Санкції проти РФ

Він також наголосив, що, попри заяви російської влади про нібито стійкість економіки, санкційний тиск уже має наслідки. Зеленський звернув увагу на проблеми в російському паливному секторі, черги на заправках, збільшення кількості банкрутств у регіонах РФ та зростання дефіциту федерального бюджету.

"Саме санкції - одне з найбільш болісного для Путіна, особисто для нього", - додав він.

Зеленський розповів, що Європа готова спрямувати заморожені російські активи на повноцінну підтримку України та її громадян. За його словами, до кінця року має бути реалізована перша фаза цього механізму, а на наступний рік фінансування для України буде забезпечено.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Допомога Україні

Що стосується оборонної допомоги, президент підкреслив, що вже ухвалені нові пакети підтримки від партнерів, включно з посиленням протиповітряної оборони та наданням далекобійних засобів.

"Буде більше наших влучних далекобійних санкцій - санкцій прямої дії проти російської машини війни. І це працює за тисячі кілометрів. Ще дуже хочу подякувати кожному, хто підтримує нас у питанні про протиповітряну оборону, про системи – працюємо з країнами заради більшої кількості "петріотів" і ракет до них", - сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що Італія вже готує пакет допомоги для української енергетики, Норвегія - фінансування закупівлі газу, а інші європейські партнери працюють над додатковими домовленостями. Також продовжується співпраця з Японією.

Чи вплинуть на РФ нові санкції - думка аналітиків

Як писав Главред, аналітики The New York Times сумніваються, що санкції суттєво вплинуть на військові цілі Путіна. Російські компанії вже готові до обмежень, а сам диктатор готовий до великих втрат заради своїх планів. Крім того, думка Трампа може змінитися.

Росія навчилася обходити санкції через тіньовий флот і буферні компанії в третіх країнах. Обмеження на експорт нафти можуть лише скоротити поставки і підвищити ціни, стимулюючи подальший обхід санкцій.

Зустріч "Коаліції охочих" - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні заявив, що Путін прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими, атакуючи енергетичну інфраструктуру країни.

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі "Коаліції охочих" оголосив, що найближчими днями Україна отримає винищувачі Mirage та ракети Aster. Також союзники продовжать підтримку України засобами ППО, дронами та далекобійними можливостями.

Крім цього, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Путін втратив багато грошей і солдатів через війну в Україні, а його досягнення є маргінальними. Він закликав посилити тиск на Росію і підтримав пропозицію Трампа про припинення вогню на наявних позиціях.

Читайте також:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред