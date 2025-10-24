Уже на підході до Києва: українців попередили про загрозу нового удару

Ви дізнаєтеся:
- РФ уже здійснила пуск дронів
- Де зафіксували перші Шахеди
Увечері 24 жовтня в Києві та низці областей тривога - загроза дронів. Готується масований удар по Україні. Про ймовірну небезпеку повідомляє низка моніторингових каналів.
Українців закликають уважно ставитися до можливих повітряних тривог.
За даними моніторингових каналів, найближчим часом можливий масований удар по території України дронами.
Зокрема, моніторингові канал повідомляють про наближення Шахедів до Київської ТЕЦ.
Тим часом Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що над Київською областю вже зафіксували ворожі дрони.
Російські атаки на українські міста - новини за темою
Як писав Главред, вранці 22 жовтня російські окупанти атакували Київ. У столиці було чути вибухи. Спостерігалися перебої зі світлом, спалахнули пожежі. Унаслідок російської атаки по столиці загинуло подружжя. Загиблому чоловікові було 69 років, а його дружині - 67.
Крім цього, у ніч на 22 жовтня російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по території Запоріжжя. У місті спалахнули пожежі, постраждали люди.
Вранці 22 жовтня Росія продовжила тероризувати Україну. Під атакою дронів опинився дитячий садок у Харкові. Унаслідок ворожого удару постраждали діти.
