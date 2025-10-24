Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Уже на підході до Києва: українців попередили про загрозу нового удару

Сергій Кущ
24 жовтня 2025, 22:40
470
Українців закликають уважно ставитися до можливих повітряних тривог.
Українців попередили про загрозу нового удару
Українців попередили про загрозу нового удару / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Ви дізнаєтеся:

  • РФ уже здійснила пуск дронів
  • Де зафіксували перші Шахеди

Увечері 24 жовтня в Києві та низці областей тривога - загроза дронів. Готується масований удар по Україні. Про ймовірну небезпеку повідомляє низка моніторингових каналів.

Українців закликають уважно ставитися до можливих повітряних тривог.

відео дня

За даними моніторингових каналів, найближчим часом можливий масований удар по території України дронами.

Зокрема, моніторингові канал повідомляють про наближення Шахедів до Київської ТЕЦ.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що над Київською областю вже зафіксували ворожі дрони.

Шахед
Шахед / Інфографіка: Главред

Російські атаки на українські міста - новини за темою

Як писав Главред, вранці 22 жовтня російські окупанти атакували Київ. У столиці було чути вибухи. Спостерігалися перебої зі світлом, спалахнули пожежі. Унаслідок російської атаки по столиці загинуло подружжя. Загиблому чоловікові було 69 років, а його дружині - 67.

Крім цього, у ніч на 22 жовтня російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по території Запоріжжя. У місті спалахнули пожежі, постраждали люди.

Вранці 22 жовтня Росія продовжила тероризувати Україну. Під атакою дронів опинився дитячий садок у Харкові. Унаслідок ворожого удару постраждали діти.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

23:04Війна
Уже на підході до Києва: українців попередили про загрозу нового удару

Уже на підході до Києва: українців попередили про загрозу нового удару

22:40Війна
"Із втратою Покровська у нас уже змирилися": експерт назвав наступні цілі росіян

"Із втратою Покровська у нас уже змирилися": експерт назвав наступні цілі росіян

22:32Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Китайський гороскоп на завтра 25 жовтня: Драконам - труднощі, Півням - нерви

Китайський гороскоп на завтра 25 жовтня: Драконам - труднощі, Півням - нерви

"Ніколи не переможе": Успенська зробила несподівану заяву про закінчення війни

"Ніколи не переможе": Успенська зробила несподівану заяву про закінчення війни

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти оленя

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти оленя

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

Останні новини

23:57

Цінний продукт в Україні стрімко дешевшає - ціни нетипово летять вниз

23:50

Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

23:35

Перша церемонія троянд: хто з дівчат продовжить участь у "Холостяку"

23:04

"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

22:55

Мій прекрасний: Марина Боржемська заінтригувала фото з чоловіком

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
22:40

Уже на підході до Києва: українців попередили про загрозу нового удару

22:33

Учасниця "Холостяка" несподівано покинула проєкт - причина відома

22:32

"Із втратою Покровська у нас уже змирилися": експерт назвав наступні цілі росіян

22:02

В Україні зберігатимуть і бронюватимуть номерні знаки по-новому: що змінилося

Реклама
21:38

"Діагностували рак": одна з учасниць "Холостяка" приголомшила своїм зізнанням

21:38

Не можу прийняти: Мурік із Green Grey заговорив про смерть ДизеляВідео

21:12

Жодного запаху з раковин: простий лайфхак із лимоном і содою творить диваВідео

21:11

Ледь не збила подругу: п'яна Брітні Спірс сіла за кермо

20:51

Тарас Цимбалюк вивів одну з учасниць шоу "Холостяк" - що сталося

20:36

У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати - Рютте

20:31

Ракети Aster, літаки Mirage і не тільки: Макрон пообіцяв потужну допомогу Україні

20:04

Уперше в історії: у Києві на маршрут вийде двоповерховий автобус - де він їздитиме

20:00

Українців попередили про реальну небезпеку: регіони заливатиме дощем та піде сніг

19:51

"Хотів зустрітися": на "Холостяк" прийшла знайома Тараса Цимбалюка

19:48

РФ хоче остаточно вивести з ладу нашу енергосистему: Ступак назвав дедлайн

Реклама
19:23

Україну накриють масштабні відключення світла: з'явилися графіки на 25 жовтня

19:20

"Розважай мене": чому Тарас Цимбалюк розійшовся з Готочкіною

19:14

Ікони, біля яких небезпечно молитися у церкві: мольфар застеріг віруючихВідео

19:10

Просування окупантів і нова загроза для УкраїниПогляд

19:00

Автоподовження і без ТЦК: як зміняться відстрочки з 1 листопада

18:38

Як сказати українською "утрирую" - проста відповідь, яку знають не всіВідео

18:37

"Списав усе, але не видав": на користувачів банкоматами Привату чекають сюрпризи

18:29

"Форсаж" повертається: Він Дізель заінтригував кадрами зі зйомок бойовика

18:03

"Витягала своїми руками": зірка Жіночого кварталу розповіла про поранення брата

17:56

Людям, які народилися в ці три місяці, уготована вища місія

17:23

Путін раптово відправив до США головного переговірника - ЗМІ дізналися, для чого

17:23

Катував українських полонених у Мордовії: "Доктор Зло" з розслідування "Схем" потрапив під санкції ЄС

17:14

Шалений стрибок, вся валюта різко подорожчала: курс валют на 27 жовтня

17:02

Королівська вечеря з простих інгредієнтів: рецепт шикарної страви за 25 хвилин

16:58

"Кілька разів перечитав": Буданов назвав улюблену книгу

16:57

Неочікуваний вибір: Зеленська вразила образом на зустрічі з кронпринцесою

16:45

Дмитрівська поминальна субота 2025: що в жодному разі не можна робити 25 жовтня

16:42

Водії збентежені: на дорогах встановлюють дивний жовтий знак із колом

16:29

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках магазину одягу за 25 секунд

16:24

Багато росіян знищено: у Торському ЗСУ після зачистки підняли український прапор

Реклама
16:24

Від аномального тепла до арктичних морозів: зима готує для українців метеорологічні гойдалки

16:04

Алла Пугачова "обібрала чоловіка як липку" - що сталося

15:56

"Когось там лайкнув": Леся Нікітюк сказала, як познайомилася зі своїм нареченим

15:54

Путін хоче гуманітарної катастрофи: Зеленський зробив тривожний прогноз на зиму

15:47

Прем'єрний випуск шоу "Місія впоратися": комік Марк Куцевалов тестує професію автомайстра

15:43

Так піцу ви ще не готували: рецепт смачного перекусу за 25 хвилин

15:41

Частина міст України взимку буде без тепла: експерт назвав важливий нюанс

15:30

ЗСУ зайшли в стратегічне місто: військовий про ситуацію на складному напрямку

15:20

Як нагріти будинок і при цьому економити дрова: українка поділилася цікавим лайфхаком

14:48

Зараз чекати тепла не варто: відомо, в якому місяці українцям увімкнуть опаленняВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти