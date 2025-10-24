У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати - Рютте

Рютте схвально відгукнувся про пропозицію Трампа для України та Росії зупинитися на фронті там, де вони є.

У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Що сказав Марк Рютте:

В Україні Путін отримує "маргінальні досягнення" величезною ціною

Переговори рухаються в правильному напрямку

Санкції посилять тиск на Путіна

Російський диктатор Володимир Путін втратив за час війни проти України дуже багато солдатів і грошей. Зараз необхідно посилити тиск на нього. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції за підсумками зустрічі "коаліції рішучих".

Він зазначив, що в Україні Путін отримує "маргінальні досягнення" величезною ціною. Через божевільну війну диктатора гинуть сотні тисяч росіян. Водночас Україна зберігає хоробрість, а підтримка Заходу є ефективною.

Рютте позитивно оцінив пропозицію президента США Дональда Трампа щодо того, щоб Україна та Росія припинили вогонь на позиціях, на яких вони перебувають зараз.

"Правда в тому, що у Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати. Президент Трамп дуже добре сказав, що вони повинні зупинитися там, де є зараз. Зараз саме той час, щоб посилити тиск на Росію, щоб ми могли отримати справедливий мир для України", - додав Рютте.

За словами генсека НАТО, "по обидва боки Атлантики ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, і плідні дискусії цього тижня у Вашингтоні, вчора в Європейській раді та зараз у Лондоні свідчать про те, що ми рухаємося в правильному напрямку".

Рютте нагадав, що лише два дні тому був у Вашингтоні, де мав "дуже плідну зустріч із президентом Трампом".

"Санкції, які США запровадили проти найбільших російських нафтових компаній, позбавлять їхніх доходів і значно посилять тиск на Путіна, щоб він сідав за стіл переговорів. І вони ще раз показують, що президент Трамп абсолютно відданий справі припинення цієї війни і встановлення тривалого миру в Україні", - переконаний він.

Як може закінчитися війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, політолог Петро Олещук вважає, що найімовірнішим варіантом є заморожування конфлікту вздовж лінії фронту, з одночасною підготовкою сторін до нового етапу бойових дій, який може як відбутися, так і ні. Олещук зазначає, що є невелика ймовірність, що таке заморожування відбудеться ще цього року

"Тим не менш, заморожування війни і початок довготривалої холодної війни між Росією та Україною, як на мене, найімовірніший сценарій. І ця холодна війна буде доти, доки якісь політичні зміни не відбудуться в самій Росії. А це може статися дуже і дуже нескоро", - зазначив він.

Чи вплинуть на РФ нові санкції - думка аналітиків

Як писав Главред, аналітики The New York Times сумніваються, що санкції суттєво вплинуть на військові цілі Путіна. Російські компанії вже готові до обмежень, а сам диктатор готовий до великих втрат заради своїх планів. Крім того, думка Трампа може змінитися.

Росія навчилася обходити санкції через тіньовий флот і буферні компанії в третіх країнах. Обмеження на експорт нафти можуть лише скоротити поставки і підвищити ціни, стимулюючи подальший обхід санкцій.

Санкції та скасування зустрічі Трамп-Путін - новини за темою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 23 жовтня заявив, що настав час для санкцій США проти Росії. Після цього Вашингтон запровадив нові обмежувальні заходи, під які потрапили компанії "Лукойл", "Роснефть" і ще 30 пов'язаних із ними юридичних осіб.

Раніше Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті. За його словами, зараз вона вважається недоцільною, проте він сподівається провести таку зустріч у майбутньому.

Незабаром Путін назвав нові санкції США спробою тиску на Росію, яка нібито не вплине на економіку. Щодо зустрічі з Трампом у Будапешті, Путін заявив, що її перенесено, а не скасовано.

Як повідомляв Главред, Трамп вимагає від Путіна конкретних дій для врегулювання війни в Україні, а не тільки розмов. Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп давно розчарований відсутністю прогресу з обох боків і готовий проводити зустріч із Путіним тільки якщо вона принесе реальні результати.

Про персону: Марк Рютте Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

