Путін раптово відправив до США головного переговірника - ЗМІ дізналися, для чого

Візит Дмитрієва відбувся на тлі нових американських санкцій проти Росії та скасування запланованого саміту в Угорщині.

Головний переговорник Путіна раптово прибув у США / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв прибув до США

Посланець Путіна проводе переговори із представниками адміністрації Трампа

Він має обговорити майбутнє російсько-американських відносин

Голова Російського фонду прямих інвестицій та спеціальний посланець Кремля Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів. Він проведе переговори із представниками адміністрації президента Дональда Трампа. Про це повідомило CNN із посиланням на обізнані джерела.

Лідер РФ відправив посланця до США всього через кілька днів після того, як президент Трамп оголосив про нові жорсткі санкції проти Росії, а також на тлі скасування запланованого саміту в Угорщині.

За даними джерела CNN, Дмитрієв проведе переговори з чиновниками адміністрації Дональда Трампа, аби "обговорити майбутнє російсько-американських відносин". Він відомий своєю прихильністю до економічного зближення двох країн і раніше пропонував символічний проєкт - тунель "Трамп-Путін" між Аляскою та Далеким Сходом Росії.

Водночас Axios повідомляє, що у суботу він зустрінеться зі спецпосланцем США Стівеном Віткоффом, який вже не очолює американську делегацію на переговорах із Росією. Зустріч має відбутися у Маямі в суботу, 25 жовтня.

Хто такий Кирило Дмитрієв

Кирило Дмитрієв є керівником Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) і вже має досвід налагодження контактів із Дональдом Трампом ще під час його першого президентського терміну. У лютому цього року він був включений до команди переговорників із Трампом разом із помічником президента РФ Юрієм Ушаковим та головою Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним.

Дмитрієв уже відвідував Вашингтон у квітні, просуваючи спільні бізнес-проєкти Росії та США. Після скасування зустрічі Трампа з Путіним Дмитрієв стверджував, що підготовка зустрічі все ще триває.

Санкції / Інфографіка: Главред

Чи вплинуть на РФ нові санкції - думка аналітиків

Як писав Главред, аналітики The New York Times сумніваються, що санкції суттєво вплинуть на військові цілі Путіна. Російські компанії вже готові до обмежень, а сам диктатор готовий до великих втрат заради своїх планів. Крім того, думка Трампа може змінитися.

Росія навчилася обходити санкції через тіньовий флот і буферні компанії в третіх країнах. Обмеження на експорт нафти можуть лише скоротити поставки і підвищити ціни, стимулюючи подальший обхід санкцій.

Санкції і скасування зустрічі Трамп-Путін - новини за темою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 23 жовтня заявив, що настав час для санкцій США проти Росії. Після цього Вашингтон запровадив нові обмежувальні заходи, під які потрапили компанії Лукойл, Роснефть та ще 30 пов’язаних із ними юридичних осіб.

Раніше Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті. За його словами, наразі вона вважається недоцільною, проте він сподівається провести таку зустріч у майбутньому.

Незабаром Путін назвав нові санкції США спробою тиску на Росію, яка нібито не вплине на економіку. Щодо зустрічі з Трампом у Будапешті, Путін заявив, що вона перенесена, а не скасована

Як повідомляв Главред, Трамп вимагає від Путіна конкретних дій для врегулювання війни в Україні, а не лише розмов. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп давно розчарований відсутністю прогресу з обох сторін і готовий проводити зустріч із Путіним лише якщо вона принесе реальні результати.

